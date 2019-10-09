EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події
  1328  22
Матеріали за темою:
Все про:Луганщина (1859) обстріл (5582) Донбас (13256) Донецька область (2323) ЗСУ (354) Золоте (30)

 Найманці РФ тричі обстріляли ділянку розведення сил у районі Золотого

Від початку доби ворог здійснив 11 обстрілів позицій операції Об'єднаних сил, жоден українських воїн не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України зафіксовано вже 11 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. При цьому окупанти тричі застосовували по наших Українських героях артилерію та міномети, свідомо порушуючи Мінські угоди щодо заборони застосування важкого озброєння", - заявив під час брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

З 10:25 зафіксовано розриви 3-х ворожих мін калібру 82-мм в районі населеного пункту Золоте (Луганська область).

Терористи вели мінометний обстріл у районі селища Піски (Донецька область), випустивши по позиціях українських воїнів 10 мін калібру 82-мм і застосувавши великокаліберні кулемети.

Протягом 40 хвилин російсько-окупаційні війська здійснили 12 артилерійських пострілів калібру 122-мм і випустили 6 мін 120-го калібру по українських захисниках селища Новолуганське та Доломітне (Донецька область).

Крім того, ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і стрілецького озброєння в районах н.п. Пищевик, Новогнатівка, Лебединське, Миколаївка, Красногорівка, Золоте і Майорськ.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожого прицільного вогню серед наших героїв немає.

Також читайте: Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152943
 
 
 Топ коментарі
 
Зе, ты уже переносишь ОП в Золотое?
 показати весь коментар
 
там идет заявление о подтверждении ГРАЖДАНСКОЙ ВАОЙНЫ в Украине - вот результаты формулы немца и роли ЗЕ в ее запуске
 показати весь коментар
 
А где там аж два наряда пеших мусоров и участковый привозящий хлеб, которые должны были защитить жителей Золотого?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пишите полностью, а то как-то неуважительно у Вас получильсь:
Зе, ты уже переносишь ОПУ в Золотое? (Офис припиз президента Украины).
 показати весь коментар
 
 
Вот Вам ответочка от плешивого-- мира захотели ? У кацапских тварей нет такого слова Наемники РФ трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого - Цензор.НЕТ 7968
 показати весь коментар
 
 
Єто брехливое потерь НЕТ !!! А вертолетами ночью ребят привозят Дай Бог им здоровья !!!
 показати весь коментар
 
 
Кремль показывает столкновение ВСУшников с добровольцами на линии отвода
 показати весь коментар
 
 
там идет заявление о подтверждении ГРАЖДАНСКОЙ ВАОЙНЫ в Украине - вот результаты формулы немца и роли ЗЕ в ее запуске
 показати весь коментар
 
 
Это и было целью. Кремль переиграл Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
А где там аж два наряда пеших мусоров и участковый привозящий хлеб, которые должны были защитить жителей Золотого?
 показати весь коментар
 
 
Вважаєш, що менти просто міють бути не позаду ЗСУ , які до речі сидять у Дотах та окопах, а попереду армії?
 показати весь коментар
 
Видимо подгоняют, чтобы быстрее отводили войска. Зеленский, чего ты тянешь? Еще немножко решил понаживаться на войне? Наемники РФ трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого - Цензор.НЕТ 4382
 показати весь коментар
 
та вы шо? начинайте скорее разводить-отводить... и желательно в присутствии тех, кто это замутил...
 показати весь коментар
 
 
Кремль в прямом эфире показывает "бунт нациков в Золотом " прорвавшим линию своей армии
 показати весь коментар
 
 
та для этого билецкий туда и поехал. Золотое - режимная зона и без спецпропуска туда не попадешь
 показати весь коментар
 
От недоумки.Та дайте ж можливість ЗСУ відійти, а тоді спокійно заходьте на вже облаштовані позиції.Мабуть, незабаром, крім соцвиплат насєлєнію та відбудови ордло Україна ще й на речове, продовольче і грошове забезпечення візьме "оновлену" народну міліцію.Голвне не заважати криврозькому миротворцю і "всьо будєт дамбас!".
 показати весь коментар
 
 
Разведение сил - часть плана Штайнмайера. План Штайнмайера - часть плана Путина.
ЛДНР управляются сепаратистами. Сепаратисты управляются Путиным.
Сепаратисты стрельбой мешают ВСУ выполнить план Штайнмайера. Путин мешает Украине выполнять план Путина.
Неочевидно.
 показати весь коментар
 
А я сейчас смотрю по телеку что миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы с украинской стороны кому верить?
 показати весь коментар
 
Не 30 же мин упало, а только 3, значить можно уже проводить выборы... Найманці РФ тричі обстріляли ділянку розведення сил у районі Золотого - Цензор.НЕТ 320
 показати весь коментар
 
предсказуемое взаимное усиление обстрелов в местах разведения.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору