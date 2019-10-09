 Найманці РФ тричі обстріляли ділянку розведення сил у районі Золотого

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Сьогодні в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України зафіксовано вже 11 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. При цьому окупанти тричі застосовували по наших Українських героях артилерію та міномети, свідомо порушуючи Мінські угоди щодо заборони застосування важкого озброєння", - заявив під час брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

З 10:25 зафіксовано розриви 3-х ворожих мін калібру 82-мм в районі населеного пункту Золоте (Луганська область).

Терористи вели мінометний обстріл у районі селища Піски (Донецька область), випустивши по позиціях українських воїнів 10 мін калібру 82-мм і застосувавши великокаліберні кулемети.

Протягом 40 хвилин російсько-окупаційні війська здійснили 12 артилерійських пострілів калібру 122-мм і випустили 6 мін 120-го калібру по українських захисниках селища Новолуганське та Доломітне (Донецька область).

Крім того, ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і стрілецького озброєння в районах н.п. Пищевик, Новогнатівка, Лебединське, Миколаївка, Красногорівка, Золоте і Майорськ.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожого прицільного вогню серед наших героїв немає.

Також читайте: Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС