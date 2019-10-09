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 Економіка, Суспільство
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Все про:інвестиції (233) податки (811)

 Постійні податкові зміни підривають інвестиційний імідж України

Україна втрачає інвестиційну привабливість для іноземних компаній через часті і непродумані зміни до податкового законодавства, зокрема і в частині плати за користування надрами – включно з рентою на видобуток залізної руди.

Таку думку висловив сьогодні депутат Верховної Ради Андрій Ніколаєнко, виступаючи на засіданні робочої групи щодо змін ренти на видобуток залізної руди, передає кореспондент МінПрому.

"Ви говорите про якісь додаткові надходження до бюджету (від підвищення ренти) - але насправді є речі, які коштують дорожче. Це інвестиційний імідж країни", - сказав він, звертаючись до представника Міністерства фінансів.

А.Ніколаєнко нагадав, що нинішній уряд на чолі з Олексієм Гончаруком оголосив своєю метою додаткове залучення інвестицій в економіку України. Тоді як зараз у Верховній Раді розглядається депутатський законопроєкт №1210, що передбачає, зокрема, різке підвищення рентних платежів за видобуток залізної руди.

"А які інвестори до нас прийдуть, якщо постійно змінюється податкове законодавство - хоча було ухвалено, що зміни не можуть вноситися частіше одного разу на 5 років? Як ви думаєте, прийде до нас із Канади компанія Black Iron, яка хоче добувати тут у нас залізну руду, якщо ухвалити те, що ви пропонуєте?" - наголосив депутат.

Таким чином, автори законопроєкту №1210 і Міністерство фінансів, яке його підтримує, підривають зусилля уряду України щодо прискорення економічного зростання і залучення додаткових інвестицій у країну, резюмував А.Ніколаєнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152941
 
   
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Зебилы, а почему теперь нитко не надевает футболку "никакого кризиса нет они просто пи"дят наши деньги" ? Постоянные налоговые изменения подрывают инвестиционный имидж Украины - Цензор.НЕТ 8304
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Рижий допустить іноземців до Гоків? Бажає втратити надприбутки? Рижий лох?
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Не будьте тупими! Це рєхворма! Скоро іканоміка зросте на 40%! Нє на 400%! Постоянные налоговые изменения подрывают инвестиционный имидж Украины - Цензор.НЕТ 9587
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Ага, высрал схему и работай по ней 10 лет, а теперь Рошен Мальдивский, ЛохZетки и прочие должны менять бизнес-модель ухода от налогов
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П'ята новина за сьогодні на Цензорі щодо законопроекту 1210.. Невже власник Цензора є ще і власником потужного залізорудного родовища?
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Не налоговые изменения а приведения их в порядок,уплатил в одно место положенное и все а не бегать по пожарным,санэпидемстанциям,экологам и еще по полсотни инстанциям.А эти инстанции тратят жирный кусок и свою пыхатую важность вот и бесятся и гадят,гадят и обсирают всех вокруг.
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вообще я бы всем советовал вкладываться в украину, как в определяющий драйвер мировой экономики, ведь в случае какого либо кипиша все инвестиции будут названы взяткой и ждать их возврата придется до запуска гыперлупа конотоп-жмеринка
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