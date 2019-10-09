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 Політика України, Економіка, Суспільство
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Все про:Укрметалургпром (28) Каленков Олександр (56)

 Одіозний законопроєкт № 1210 необхідно відкликати, - президент "Укрметалургпрому" Каленков

Законопроєкт №1210, який передбачає різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в Україні, необхідно відкликати з парламенту.

Таку думку висловив президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає 112.

"Це одіозний і токсичний законопроєкт. Ми всі говорили про те, що законопроєкт, який буде змінюватися на 60% не має сенсу приймати в першому читанні", - заявив він.

"Там потім будуть тисячі поправок. Це буде законодавчий спам. Відкличте цей законопроєкт, внесіть на заміну нормальний, з урахуванням всіх тих правок, які озвучував бізнес", - підкреслив Каленков.

Як повідомлялося раніше, ряд експертів і представників бізнесу різко розкритикували заплановані податкові нововведення, передбачені законопроєктом 1210, як такі, що спровокують скорочення виробництва і експорту на 70%, збільшення рівня безробіття та зменшення доходів бюджету на мільярди гривень замість очікуваного їх збільшення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152939
 
 
 Топ коментарі
 
Переглядав кілька днів стрічки новин декількох видань щодо законопроекту 1210.. Тільки на цензорі щодня кожні дві години є публікації про це.. Тільки цензор лякає апокаліптичними прогнозами у випадку прийняття цього законопроекту.. Висновок - гроші не пахнуть..
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Патриот Бутуска готов принять и от ахметова, и от мародера в любом количестве и с любой стороны.
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Как вцепились в народное добро.
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Какое народное добро-холопе??? Твое место навоз месить.
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Ні в якому разі! Зєкономіка может рухнуць якщо його не пріняць! Гончарук обіцяв зростання 40%!
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Рухнет экономика германии, китая и пары царьков локальных.
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Я смотрю соевую свиноферму тоже мобилизовали топить за Ахметку-сиротинушку.
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Дотявкаешься что весь экспорт закроем Одиозный законопроект № 1210 необходимо отозвать, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 97 да так что мировой кризис будет на 3 года раньше
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Переглядав кілька днів стрічки новин декількох видань щодо законопроекту 1210.. Тільки на цензорі щодня кожні дві години є публікації про це.. Тільки цензор лякає апокаліптичними прогнозами у випадку прийняття цього законопроекту.. Висновок - гроші не пахнуть..
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Патриот Бутуска готов принять и от ахметова, и от мародера в любом количестве и с любой стороны.
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Это было ясно давно. Админы цензора быстренько вычищают в комментариях весь негатив, касающийся "святого Петра", а все ГАВНО, льющееся на команду ЗЕ сохраняется. А посмотрите на подборку новостей, один треш, сплошная зрада.
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Каломоша чекає на пропозиції кеша, або коли з ним хтось поділиться частиною підприємств, а потім і відізве законопрект, може...
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Пускай ждет. Я могу утверждать что без меня солнце не всходит. Давай плати бабки.

Ах, да ешь шоколапки-рошен, а то коломойский нападе.
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Сонце і без тебе встане, а от кожен дурдом кацапстану мріє про такого пацієнта як ти.
Якщо тобі не подобаються цукерки Рошен, то соси путінський ***!
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Точно? Мне не веришь, а МойшеКала веришь? Ох Одіозний законопроєкт № 1210 необхідно відкликати, - президент "Укрметалургпрому" Каленков - Цензор.НЕТ 8635
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Порось-ingo дрстал из чулана чучело МойшиКала и начал им пугать людей шоп кушали конхведки Лошен, а то МойшаКала нападет
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Ага. На шару копают украинскую руду и продают ее по бешенным ценам и вой подняли когда им предложили поднять налоги всего на несколько процентов. А как народу подняли цены на газ и електроенергию в 10 раз так никто почему то даже не возмущался
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Ті податки Ахметка на тебе ж і перекладе.
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Я у Ахметки стараюсь ничего не покупать. Сейчас металл из Кореи и Китая чуть ли не в полтора раза дешевле и качественнее. Да уже Словакия дешевле поставляет металопродукцию чем етот вор Ахметов.
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Он бы и рад переложить, но рынок сбыта - Европа, те в ответ на повышение цен скрутят Ахметову большую дулю, а заодно подотрутся соглашением об ассоциации. Значит придется Ринату свои прибыли урезать.
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Єтот закон нужно обязательно принять !!! Кто бюджет будет пополнять ? Дядя Одіозний законопроєкт № 1210 необхідно відкликати, - президент "Укрметалургпрому" Каленков - Цензор.НЕТ 2785
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Квартальники шпеци широкого профілю і знають краще тебе що до чого. У них трускавецькі дипломи, а це не абищо.
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Тампони Ахметова відробляють свої 30 срібряників!!!
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Все не нажрутся упыри-олигархи... Жалко им денег терять и сверхдоходы...
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Предлагаю чуть с другой стороны посмотреть на вопрос. В мире есть рынок руды, есть заводы покупающие эту руду. Они же не работают себе в убыток а значит получают прибыль. Если наши предприятия для работы начнут закупать руду на международном рынке то в чем причина что они не смогут так работать и почему другие могут? Может проблемы в оборудовании прошлого века, неэффективности управления предприятия вцелом, коррупции и т.д. Рабочая сила у нас вроде так подешевела что этим на верху чуть ли не гордятся. Интересно.
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скільки ж у ахметки підлабузників,
скільки ж зайвих грошей, щоб їх утримувати
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