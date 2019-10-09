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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Кіровоградщина (170) облрада (120) Формула Штайнмаєра (100)

 Депутати Кіровоградської облради виступили проти "формули Штайнмаєра" і звернулися до Зеленського

У Кропивницькому відбулася позачергова сесія Кіровоградської облради, на якій депутати виступили проти імплементації "формули Штайнмаєра".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання mandarin-news.

На порядок денний було винеcено три питання. Найбiльшу cуперечку мiж депутатами викликало перше з них – "Про звернення Кiровоградcької облаcної ради щодо недопущення прийняття рiшень та дiй, якi призведуть до капiтуляцiї України внаcлiдок збройної агреciї Роciйcької Федерацiї в Донецькiй та Луганcькiй облаcтi".

Після тривалого обговорення питання було поcтавлене на голоcування. За звернення до президента Володимира Зеленcького з цього питання проголоcували 33 депутати.

Також обранцi звернулиcя до очiльника держави щодо продовження мораторiю на продаж земель ciльcькогоcподарcького призначення. Цю iнiцiативу пiдтримав 41 депутат.

Водночас, 36 обранцiв пiдтримали звернення Кiровоградcької облаcної ради "Про звернення депутатiв Кiровоградcької облаcної ради до президента України щодо закрiплення за облаcними радами права на розроблення, погодження та подання проєктiв адмiнicтративно-територiального уcтрою облаcтей cубрегiонального рiвнi на Затвердження Кабiнету Мiнicтрiв України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти "формули Штайнмаєра" виступили 5 облрад і 4 міськради

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".

6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152937
 
   
 Топ коментарі
 
Такі падлюки невдячні. Не хочуть, з подякою, прийняти план Вовочки- бубочки про капітуляцію
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Респект депутатам Кировоградщины!
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Так. Там 90 відсотків - це представники ПЕСу, котрим надійшла команда розхитувати країну заради Лоліти Мальдівської.
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Так. Там 90 відсотків - це представники ПЕСу, котрим надійшла команда розхитувати країну заради Лоліти Мальдівської.
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Такі падлюки невдячні. Не хочуть, з подякою, прийняти план Вовочки- бубочки про капітуляцію
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Стали известны новые тарифы на отопление в Киеве на эту зиму
07:33, сегодня

Пока киевляне ждут, когда в их квартирах включат батареи, стали известные новые тарифы на отопление. По ним жители столицы будут оплачивать коммунальные услуги в отопительном сезоне - 2019-2020.
Несмотря на то, что батареи должны стать горячими в ближайшее время, тарифы официально не огласили. "Страна" первой выяснила, платежки с какими цифрами придут жителям столицы уже в ноябре.
На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов для производителей тепла (ТЭЦ). Для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен. Это означает, что речь идет о подорожании почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%. Проект уже прошел общественное обсуждение и по сути может быть базой для пересмотра тарифов для населения.
Итого: если действующий тариф в Киеве - 1654 гривны за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр), то будет ориентировочно 2150 гривен за гигакалорию или 50 гривен за квадрат.
Это означает, что владелец 50-метровой двухкомнатной квартиры в Киеве заплатит за отопление 2500 гривен в месяц, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.
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Поздоровляю Зебилов. Ви зробили себе разом, дураки.
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За що боролися, то на те і напоролися.
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Одне лиш питання: в міськраді Києва зебіли - це ті, хто там з ПЕС, чи ті хто з "Удару"?
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В сторону подробности . У власти в Украине Пейсатый Наркоша! Он за ВСЕ! отвечает! Поздравлюя всех зебилов еще раз!
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Так які зебіли в міськраді Києва затвердили підняття комунальних тарифів місту?
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Ой, як цікаво. То погані дяді з партії Пороха, протестують проти "плану Пороха", який ****** в життя Вововчка- бубочка? То, нахріна ж Вовочка його втілює. Порох же відмовився це робити?
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7 октября заместитель командира "Украинской добровольческой армии" (УДА) Андрей Гергерт в эфире телеканала ATR заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск в районах Петровского Донецкой области и Золотого Луганской области.
Подразделение УДА было создано в 2015 году на основе 5-го и 8-го батальонов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Его возглавляет бывший народный депутат Дмитрий Ярош. У УДА до сих пор нет официального статуса.
"Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек. Через "добровольцев" прошли около 20 тыс. человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим", - заявил он.
Гергерт также потребовал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".
"Победа в этой войне достигается только опиранием на свой народ, свое войско, своих волонтеров, только на себя. Другие истории, которые шепчет [президент РФ Владимир] Путин, которые шепчет Европа, - это все заигрывания с нами. Они все реализуют то, что он [Путин] задумал... Мы против того, что Путин хочет, потому что все, что он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации. Срочная встреча с президентом Украины, срочная! Пока не зашло это слишком далеко", - добавил замкомандира УДА.
О намерениях оставаться в Золотом после разведения войск заявлял и лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Он вместе с ветеранами прибыл в населенный пункт 6 октября.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
21 сентября 2016 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске было подписано рамочное решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области.
Первый отвод войск в Петровском состоялся 1 октября 2016 года, в Золотом - 7 октября 2016 года, но позже украинская армия и российско-оккупационные войска вернулись на свои позиции в этих районах. Попытки отвести силы и вооружения в районе Станицы Луганской оказывались безрезультатными до 26 июня 2019 года.
1 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что по итогам очередного раунда переговоров стороны договорились возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Но 7 октября разведение не началось из-за недавних обстрелов этих населенных пунктов, сообщили в МИД Украины.
В Минобороны Украины объясняли, что основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней. Отводить войска планируют на 1 км от линии разграничения.
https://gordonua.com/news/politics/dobrovolcy-zayavili-chto-v-sluchae-otvoda-voysk-zaymut-pozicii-vsu-1332377.html
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Таки не понял какова численность этой УДА, и кем себя считает ее зам. ком.,что может требовать что-то. Мания величия у зам. ком-а карликовой армии без снабжения и тяжелого вооружения. 2 батальона неизвестной численности - это армия? Гы.... Депутати Кіровоградської облради виступили проти "формули Штайнмаєра" і звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 1046
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Ти би зрозумів, якщо би знав події 2014 року.
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Та знаю я. Помню как правосеки сдуру как на прогулку на автобусе поехали в Донецк и попали в засаду, где их как в тире расстреляли.
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Жаль,но пока детям президента нечем гордиться своим папой.Он оказался таким же брехлом,как и петя.Когда мы уже выбенрем такого президента ,у которого кишка не будет тонка сделать хоть что-то для Украины,кроме продажи земель и внедрения раковой опухоли в виде особого статуса.
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Когда у народа ума больше будет. Я не уверен, правда, что доживу до этого момента.
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Я думаю мы все не доживем, когда у людей мозг появится. Поколения 2 еще должно пройти минимум.
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Когда перестанем выбирать "мессий" и сказочников.
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Ну короче ФЕ-ДЕ-РИ-АЛИ-ЗА-ЦИЯ!
Каждый облсовет будет САМ решать государственные вопросы, сам себе писать законы и посылать киевскую власть на#ер - в общем все как хочет *****.
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или, распад Украины как державы..
этого хотят ПЕСы..
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Украину разваливает Зеленский. Облсоветы против федерализации, за единую и неделимую страну.
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А какое отношение эта долбаная Захлюпанка вообще имеет к Донбассу? Ямы сначала на своих дорогах закопайте и асфальтируйте а потом уже Вселенную спасайте чудики...
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Такое отношение что они не хотят видеть в своем городе кацапских боевиков типо тебя и платить им пенсии, да еще стать федерацией по плану Зештанмаера. Да и что такое *дамбас*, которому должны все подчиниться и стать раком? Что то ни на одной карте не видел етого города или республики или что ето такое Депутати Кіровоградської облради виступили проти "формули Штайнмаєра" і звернулися до Зеленського - Цензор.НЕТ 8085
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Ніжинська міськрада ухвалила звернення проти «формули Штайнмаєра» 49 хв. назад

Рішення прийнято одноголосно.
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Вот уроды все прикрываются народом и решением советов,но я еще не услышал ни одного госчиновника который бы сказал,я пупкин или ******** не одобряю подпись страной этой формулы этого маера.
Умников-критиков хоть пруд пруди но думаю если критиковать то обязательно надо указывать и свой метод решения проблемы.И что самое интересное самые массовые ,,протесты,, происходят только там где о войне слышат и видят только по телевизору.
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А самое интересное то что эти,,гетьманы,, из справками что они дебилы и психи и к строевой службе не пригодны не они не их дети и даже их родственники.
Вот по этому так срано и живем потому что нами руководят одни душевные инвалиды и уроды.
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А чому жодна Рада проти "мінських дагаварьоннаастєй" не виступала?
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Петро обещал закончить АТО за три дня. (Есть видео, если что)) НЕ закончил. И никто из вот таких вот не писал никаких писем Петру. Почему? Да потому ШТА). Где какой минус, то такие спишут всё на то, что "война веТЬ".
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Напомню идиотам: Да, Порох обещал закончить АТО за три дня. Он не смог этого сделать по простой причине - вторжении регулярных войск РФ в Украину. Кто не знаком с этим фактом - тот ольгинский троль или идиот-недоумок.
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я так понимаю, что Вы и регулярные российские войска лично тоже своими глазами видели) Молодец. Тогда скажите мне, УМНЫй Вы наш, сколько лет или десятилетий по-Вашему, должен длиться этот конфликт с вторжением российских войск? До "новых веников"? До третьего тысячелетия?
И кто из ХУ идиот - жизнь рассудит, но не Вы!
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Если бы не было рос. войск, псковские десантники не сидели бы в Киеве в качестве пленных на прес-конференции, малазийский лайнер бы на сбила российская ракета, выпущенная из рос. пысковой установки, в ростове не было бы сотен могил. Наконец, Крым бы не был оккупирован. А насчет длительности: укр.армия десятилетиями уничтожалась пророссийскими властями Украины, в том числе и министром обороны-российским гражданином.
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А псковские, которых взяли в плен - ,,заблудились" да?
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вроржение войск? а почему войну не обьявил?
а поехал на Мальдивы с Сейшелами...
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Не объявил, потому что тебя забыл спросить.
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Война-то гибридная. Ее )(уйло придумало, не Порошенко. Поэтому, где можем силой - п@здим пацаков, где не можем - делаем вид, что дипломатов включаем. А санкции пока свое дело делают.
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Не забывайте что Петро отдал сепаратистам 500кв.км украинской територии вместе из ничем не повинными украинцами,30км зона и дал выход сепаратистам к морю,что тогда все были слепы и глухи а сейчас из разведением войск уроды делают капитуляцию Украины.
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"Петро обещал закончить АТО за три дня. (Есть видео, если что))"
А можно ссылочку? А то я знаю лишь видео: "АТО должно длиться 2 недели, а не месяцы", но это, на мой взгляд, не тоже самое, что: "Я закончу АТО за 2 недели".
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это я Петру еще фору дала )) https://www.youtube.com/watch?v=aYrchX3FPVU.Он там обещает куда быстрее закончить))
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Минские договоренности предотвратили широкомасштабное наступление )(уйла. Их никто не собирался выполнять по плану )(уйла. Если ты этого до сих пор не знаешь, узнай это от меня.
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Я предлогаю этим дибилам вверху заработать. Пацаны слушайтеивниматеоьно, берете минские договоренности, открываете их. Затем, вылупляете свои балухи и ВНИМАТЕЛЬНО читаете. И если вы там находите словосочитаниеи"формула Штанмаера" пишите внизу под моим постом номер своей карты, я вам БЕЗВОЗМЕЗДНО пришлю 1000$
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Респект депутатам Кировоградщины!
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Вы их лично знаете?)) Нет. Если бы знали, ТАК не говорили бы))
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О! Но не Вы! Тогда чё кричите, что они молодцы, респекты им...? На этих МОлодцах пахать можно) .
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Добре, респект депутатам Кировоградщини за це рішення)
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Зё с этой формулой скоро передет жить в ростов.
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Пьяный земляк Зеленского рассказал полиции о готовящемся убийстве президента
В Кривом Роге сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге, передают "Українські Новини".
Отмечается, что о подозрительном гражданине сообщили бдительные горожане. По их словам, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".
Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в Металлургическое районное отделение полиции.
Кстати, в феврале 2015 года сообщалось, что правоохранители обезвредили преступную группу, которая готовили покушение на Зеленского, который в то время еще не был президентом Украины.https://www.rupor.info/news/152283/pyanyy-zemlyak-zelenskogo-rasskazal-politsii-o-gotovyashchemsya-ubiystve-prezidenta
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Зепутин пытается раздуть в Украине гражданскую войну? Потому что уже пол Украины официально заявили, а не только народ на улицах, что не хотят капитуляции и федерализации.
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Знаю одного мерзкого типа бухаря, антиукраинских прокремлёвских взглядов... Если получается у него хорошо нажраться то сразу начинает бросатся на всех и ужасно орать поддерживая кремлёвских фашистов оккупантов и кровавых нелюдей убийц -террористов коллаборантов с оккупированной бандитской резервации "лугандония - ордло. Поговаривают что но и сам участвовал а в кровавых бандформированиях оккупированного кацапского бандустана ордло.
Видать и его тщательно проверят и разберутся если он любимый нашей антиукраинской власти проклятых ЗЕбилов - капитулянтов действительно бандит террорист. То тогда посчитают что такие ценные для этой продажной власти Слуг но не украинского народа кадры надо использовать по полной. Немедленная амнистия, а опытный убийца значит и мент лугандонии будет отличный, да депутат с него выйдет то что надо ...гляди получит корочки и в ЗРаду поддерживать врагов украинского народа продажных ЗЕбилов Слуг -сепаратистов и бандитов экс- рыгоАналов сбежавшего ЗЭКА "Жыття- сепаратистов"
И гляди чего доброго такие как он уже будут поменьше убивать и грабить, а может и побольше как там у них бандитская карта ляжет подтасованная и розданная кровавым фашистом )(уйлом и нашей продажной властью Иуд - капитулянтов.
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КРОПИВНИЦЬКИЙ СПЕЦНАЗ НАЙКРАЩИЙ!
СЛАВА ГЕРОЯМ!
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