 Депутати Кіровоградської облради виступили проти "формули Штайнмаєра" і звернулися до Зеленського

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання mandarin-news.
На порядок денний було винеcено три питання. Найбiльшу cуперечку мiж депутатами викликало перше з них – "Про звернення Кiровоградcької облаcної ради щодо недопущення прийняття рiшень та дiй, якi призведуть до капiтуляцiї України внаcлiдок збройної агреciї Роciйcької Федерацiї в Донецькiй та Луганcькiй облаcтi".
Після тривалого обговорення питання було поcтавлене на голоcування. За звернення до президента Володимира Зеленcького з цього питання проголоcували 33 депутати.
Також обранцi звернулиcя до очiльника держави щодо продовження мораторiю на продаж земель ciльcькогоcподарcького призначення. Цю iнiцiативу пiдтримав 41 депутат.
Водночас, 36 обранцiв пiдтримали звернення Кiровоградcької облаcної ради "Про звернення депутатiв Кiровоградcької облаcної ради до президента України щодо закрiплення за облаcними радами права на розроблення, погодження та подання проєктiв адмiнicтративно-територiального уcтрою облаcтей cубрегiонального рiвнi на Затвердження Кабiнету Мiнicтрiв України".
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".
6 жовтня в Києві на Майдані Незалежності учасники акції "Зупинимо капітуляцію" проти "формули Штайнмаєра" мітингували біля будівлі Офісу Президента і парламенту. Учасники вважають, що проведення виборів на тимчасово окупованому Донбасі і надання особливого статусу суперечить Конституції. Також протести відбуваються в інших містах України та за кордоном.
07:33, сегодня
Пока киевляне ждут, когда в их квартирах включат батареи, стали известные новые тарифы на отопление. По ним жители столицы будут оплачивать коммунальные услуги в отопительном сезоне - 2019-2020.
Несмотря на то, что батареи должны стать горячими в ближайшее время, тарифы официально не огласили. "Страна" первой выяснила, платежки с какими цифрами придут жителям столицы уже в ноябре.
На сайте "Киевтеплоэнерго" выставлен проект тарифов для производителей тепла (ТЭЦ). Для населения - 1250 гривен вместо нынешних 964,10 гривен. Это означает, что речь идет о подорожании почти на 300 гривен за гигакалорию или около 30%. Проект уже прошел общественное обсуждение и по сути может быть базой для пересмотра тарифов для населения.
Итого: если действующий тариф в Киеве - 1654 гривны за гигакалорию (или 38,5 гривен за квадратный метр), то будет ориентировочно 2150 гривен за гигакалорию или 50 гривен за квадрат.
Это означает, что владелец 50-метровой двухкомнатной квартиры в Киеве заплатит за отопление 2500 гривен в месяц, что на 500 гривен больше, чем прошлой зимой.
Подразделение УДА было создано в 2015 году на основе 5-го и 8-го батальонов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Его возглавляет бывший народный депутат Дмитрий Ярош. У УДА до сих пор нет официального статуса.
"Как главнокомандующий президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек. Через "добровольцев" прошли около 20 тыс. человек, только через мое подразделение прошло несколько тысяч, объявлена мобилизация полная, мы ни одного метра украинской земли не отдадим", - заявил он.
Гергерт также потребовал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что чем быстрее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".
"Победа в этой войне достигается только опиранием на свой народ, свое войско, своих волонтеров, только на себя. Другие истории, которые шепчет [президент РФ Владимир] Путин, которые шепчет Европа, - это все заигрывания с нами. Они все реализуют то, что он [Путин] задумал... Мы против того, что Путин хочет, потому что все, что он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации. Срочная встреча с президентом Украины, срочная! Пока не зашло это слишком далеко", - добавил замкомандира УДА.
О намерениях оставаться в Золотом после разведения войск заявлял и лидер "Национального корпуса", первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Он вместе с ветеранами прибыл в населенный пункт 6 октября.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
21 сентября 2016 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске было подписано рамочное решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках: в Петровском Донецкой области, Золотом и Станице Луганской Луганской области.
Первый отвод войск в Петровском состоялся 1 октября 2016 года, в Золотом - 7 октября 2016 года, но позже украинская армия и российско-оккупационные войска вернулись на свои позиции в этих районах. Попытки отвести силы и вооружения в районе Станицы Луганской оказывались безрезультатными до 26 июня 2019 года.
1 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил, что по итогам очередного раунда переговоров стороны договорились возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Но 7 октября разведение не началось из-за недавних обстрелов этих населенных пунктов, сообщили в МИД Украины.
В Минобороны Украины объясняли, что основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня в этих районах в течение семи дней. Отводить войска планируют на 1 км от линии разграничения.
https://gordonua.com/news/politics/dobrovolcy-zayavili-chto-v-sluchae-otvoda-voysk-zaymut-pozicii-vsu-1332377.html
Каждый облсовет будет САМ решать государственные вопросы, сам себе писать законы и посылать киевскую власть на#ер - в общем все как хочет *****.
этого хотят ПЕСы..
Рішення прийнято одноголосно.
Умников-критиков хоть пруд пруди но думаю если критиковать то обязательно надо указывать и свой метод решения проблемы.И что самое интересное самые массовые ,,протесты,, происходят только там где о войне слышат и видят только по телевизору.
Вот по этому так срано и живем потому что нами руководят одни душевные инвалиды и уроды.
И кто из ХУ идиот - жизнь рассудит, но не Вы!
а поехал на Мальдивы с Сейшелами...
А можно ссылочку? А то я знаю лишь видео: "АТО должно длиться 2 недели, а не месяцы", но это, на мой взгляд, не тоже самое, что: "Я закончу АТО за 2 недели".
В Кривом Роге сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге, передают "Українські Новини".
Отмечается, что о подозрительном гражданине сообщили бдительные горожане. По их словам, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".
Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в Металлургическое районное отделение полиции.
Кстати, в феврале 2015 года сообщалось, что правоохранители обезвредили преступную группу, которая готовили покушение на Зеленского, который в то время еще не был президентом Украины.https://www.rupor.info/news/152283/pyanyy-zemlyak-zelenskogo-rasskazal-politsii-o-gotovyashchemsya-ubiystve-prezidenta
Видать и его тщательно проверят и разберутся если он любимый нашей антиукраинской власти проклятых ЗЕбилов - капитулянтов действительно бандит террорист. То тогда посчитают что такие ценные для этой продажной власти Слуг но не украинского народа кадры надо использовать по полной. Немедленная амнистия, а опытный убийца значит и мент лугандонии будет отличный, да депутат с него выйдет то что надо ...гляди получит корочки и в ЗРаду поддерживать врагов украинского народа продажных ЗЕбилов Слуг -сепаратистов и бандитов экс- рыгоАналов сбежавшего ЗЭКА "Жыття- сепаратистов"
И гляди чего доброго такие как он уже будут поменьше убивать и грабить, а может и побольше как там у них бандитская карта ляжет подтасованная и розданная кровавым фашистом )(уйлом и нашей продажной властью Иуд - капитулянтов.
СЛАВА ГЕРОЯМ!