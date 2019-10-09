 Комітет нацбезпеки і розвідки контролюватиме питання безпеки людей, що проживають у районах розведення сил на Донбасі, - глава комітету Завітневич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова комітету Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").
"Комітет нацбезпеки і розвідки контролюватиме всі ці питання. Ми дійсно будемо це контролювати, тому що питання забезпечення безпеки наших громадян стоять на першому місці, і ніякі політичні питання цього не перекреслять. Ми будемо контролювати, ми будемо їздити, ми будемо слухати доповіді", - сказав Завітневич на брифінгу в середу в Києві.
За його словами, жителі населених пунктів, розташованих у зоні розведення не проти подібних дій.
Як зазначив секретар комітету Роман Костенко, після розведення військ населені пункти в цій зоні патрулюватимуть Національна поліція і Нацгвардія.
Завітневич також розповів, що народні депутати відвідали населені пункти, де має відбутися розведення сил і засобів сторін - Золоте, Петрівське та Станицю Луганську.
- Ґвалт, вбивають!
- От як вб'ють тоді і дзвоніть!
Сильно горит?..
Пока доедем, думаешь, сгорит совсем?..
А, ну значится так: пока криминала нет, нам там делать нечего.
Нехай доблестная пожарная охрана занимается © МВИН
Нехай своєю присутністю гарантує!
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Усі решта боятись і слухати.
Охорона два падьці об о..ть.