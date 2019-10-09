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 Політика України
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Все про:ВР (5877) Донбас (13256) Золоте (30) Станиця Луганська (82) Завітневич (1)

 Комітет нацбезпеки і розвідки контролюватиме питання безпеки людей, що проживають у районах розведення сил на Донбасі, - глава комітету Завітневич

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має намір контролювати гарантування безпеки громадян, які проживають у ділянках розведення військ на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова комітету Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу").

"Комітет нацбезпеки і розвідки контролюватиме всі ці питання. Ми дійсно будемо це контролювати, тому що питання забезпечення безпеки наших громадян стоять на першому місці, і ніякі політичні питання цього не перекреслять. Ми будемо контролювати, ми будемо їздити, ми будемо слухати доповіді", - сказав Завітневич на брифінгу в середу в Києві.

За його словами, жителі населених пунктів, розташованих у зоні розведення не проти подібних дій.

Як зазначив секретар комітету Роман Костенко, після розведення військ населені пункти в цій зоні патрулюватимуть Національна поліція і Нацгвардія.

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Завітневич також розповів, що народні депутати відвідали населені пункти, де має відбутися розведення сил і засобів сторін - Золоте, Петрівське та Станицю Луганську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152936
 
 
 Топ коментарі
 
Комитет в Киеве будет контролировать!
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контролировать то таке. а обеспечивать кто будет?
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Возможные (вероятные) сценарии
Комитет нацбезопасности и разведки будет контролировать вопрос безопасности людей, проживающих в районах разведения сил на Донбассе, - глава комитета Завитневич - Цензор.НЕТ 8942
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контролировать то таке. а обеспечивать кто будет?
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Комитет в Киеве будет контролировать!
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Ані будуть кантраліравать! З Києва... Так само як поліція відповідає на виклик:
- Ґвалт, вбивають!
- От як вб'ють тоді і дзвоніть!

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Жеглов у аппарата...

Сильно горит?..

Пока доедем, думаешь, сгорит совсем?..

А, ну значится так: пока криминала нет, нам там делать нечего.

Нехай доблестная пожарная охрана занимается © МВИН
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Негайно переселити туди сімю Зеленського. А шо такое.
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вараховуючи що глава комітету від зелених такий же спец в обороні, як я в балеті- счітай що воду пора слівать
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Контроль комитета ВР, как законодательного органа, не влияет на изменения в военных действиях между ЗСУ и оккупантами .
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Маму Рімму-вовородицю туди!
Нехай своєю присутністю гарантує! Комитет нацбезопасности и разведки будет контролировать вопрос безопасности людей, проживающих в районах разведения сил на Донбассе, - глава комитета Завитневич - Цензор.НЕТ 9571
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А він хоч знає що каже. Таке далеке. Щоб контролювати тре оформити командировку на передову хочаб на місяць
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как ты бл-дь будеш безопастность контролировать на неподконтрольной территории?
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Чергове нікому не потрібне бумажно-конторське збіговисько з гордою назвою "комітет верховної ради" буде кумарити військових збором папірців, звітів та інформацій.
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Пусть сначала рашка отведет,они оккупанты,а потом Украина
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Ага ! дружинник я маланський.
Усі решта боятись і слухати.
Охорона два падьці об о..ть.
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а че вы не контролируете щас безопасность солдат и их обстреливают
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