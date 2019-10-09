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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Суспільство
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Все про:амністія (71) тероризм (2147) Донбас (13256) Загороднюк (46)

 Ніякої амністії для терористів, які воювали на Донбасі, не буде, - міністр оборони Загороднюк

Ті, хто воюють на Донбасі проти України, не можуть розраховувати на амністію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час зустрічі "Діалоги про Україну" в Житомирі.

"Ми не розглядаємо питання щодо якогось особливого поблажливого ставлення до злочинців, терористів. Наразі позиція тих членів уряду, які працюють над можливими варіантами (врегулювання ситуації на Донбасі. – Ред. ) є такою, що вони абсолютно не розглядають питання щодо амністії злочинців", - каже Загороднюк.

Він додав, що Мінські угоди підписувалися у 2014 під дуже серйозним пресингом. Зараз ситуація змінилася, і може бути запропоноване інше бачення, що буде погоджене з міжнародними партнерами.

"У жодному сценарії ніхто не бачить амністії терористам та злочинцям, які воювали проти наших і особливо тих, хто вчинили злочини", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Вадим Пристайко заявив, що "формула Штайнмаєра" не передбачає амністію осіб, які брали участь у військових діях проти Збройних сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почати розведення сил у Золотому не дозволяють обстріли, - міністр оборони Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152934
 
 
 Топ коментарі
 
Поняли, что народ их нах послал и пошел откат назад, шаг за шагом. Вначале Пристайко, теперь это клоун
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Эти все равно попруться на митинг, им лишь бы покричать Зрада!
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Моника , это ты ? Зачем маскируешься ? Страшно ?
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Да не никакой Моники, кроме твоей барыжной Лолиты, пора бы уже понять тебе эту простую вещь.
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"Барыги" уже давно нет, очнись. Есть твой Зеленый Наркоман с пейсами, ведущий Украину в пропасть.
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Если барыги нет, то пусть заткнёться, а то каждый день пиарится говорильней.
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А когда для тебя будет зрада ? Когда Донбасс проголусует на референдуме за присоединение к паРашке?
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Дамбац может это сделать хоть сейчас если ты не в курсе.
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Поняли, что народ их нах послал и пошел откат назад, шаг за шагом. Вначале Пристайко, теперь это клоун
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Мальчики не хотят в Ростов . Слова новой песни
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Если власть прислушивается к народу ,это плохо или хорошо?
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Хорошо когда слушаются слуги своих господ,а не прислушиваются.
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Диктатура и нищета всегда начинаются с популизма. Вспомни хотя бы большевиков. К народу прислушивается любая власть. Но когда главной целью является - удержаться или узурпировать власть за счет "подыграть народу" т.е. популизма, начинается трагедия и для народа и для власти. Народ в своем большинстве, не в состоянии ни адекватно мыслить, ни смотреть далеко вперед. Однако он в состоянии прийти на выборы и проголосовать. Это не должно быть самоцелью в отношении власти с народом, иначе мы вырастим быдломассу, которой нужно немного - хлеба и зрелищ. Однако именно такие действия власти, желание понравиться всем, близорукость и недальновидность мы видим с первого дня этой власти
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Ти мабуть істенний хохол, якому і набздиш не вгодиш і насереш,розсереш.
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Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью РБК-Украина, что он выступает против предоставления особого статуса Донбасса. Интервью опубликовано на канале издания в YouTube.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb83ade9a794721918a04bb

Новий закон про особливий статус Донбасу буде враховувати "червоні лінії" і громадську думку. Про це 3 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців.
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Загороднюк, а зуб даєш? А то гідрант вже не один зуб винен.
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Як там ваш бізнес, процвітає? Кацапи за радістю купують бурове обладання у міністра оборони України. Звіздець
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а для ополченцев или народной милиции?????????? а для тех кто работал в пропаганде и оболванивании или выносил приговоры???????
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тарифи найопка, кортежі найопка, свинарчуки бла бла, боротьба з корупцією бла бла, кумівство переросло в сватовство та 95й, відбір кадрів на основі професіоналізму та конкурсу перетворився на призначення кадрів приближених до тіла. тож вірити вам тре розум втратити! хоча он 73% йогог успішно поміняли...на нічого
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Амнистии не будет для всех, кто стрелял в граждан Украины!
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Вся эта "зеленая команда" занимается болтовней, скорее по причине полной растерянности. Думали, народ проглотит формулу шахера-махера.
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Не будет никакого ШТАЙНМАЕРА, разве, что чудо совершится. Добавится, не знаю как сказать, Приднестровье, Грузия, а теперь будет Украинский феномен. Но войдем в историю, ну, как же без Украины.
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Ну чому ці зелені такі...негнучкі?Ну скажіть - буде амністія,все буде,а вже потім,як кордони свої потроху-потроху закрутіть гайки...Так ні - ляпне щось як в калюжу перне - і відразу дивиться на радикалів - чи схвалюють...
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Только когда дойдет до дела то окажется что все террористы просто сидели на блокпостах и бабушек через дорогу переводили
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"...Ніякої амністії для терористів, які воювали на Донбасі, не буде,..."
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А якщо буде?

Ви ж, лайно собаче, поки що лише ви виконуєте кацапські забаганки. І то лише для того, щоб блаЗЕнь міг сфотографуватися з путіном. То чому кацапутін має йти вам на поступки?
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Це не тобі вирішувати, як ЗеКоломойсьй скаже -т ак і буде.
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''Ті, хто воюють на Донбасі проти України, не можуть розраховувати на амністію''----а куди їх подінуть?Всіх посадять?
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Следите за руками: сепаров вне Украины террористами никто не называет, это мулька только для внутреннего потребления.
Их просто перестанут называть террористами, а раз террористов нет, то всех остальных "повстанцев" можно понять и простить.
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