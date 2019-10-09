 Ніякої амністії для терористів, які воювали на Донбасі, не буде, - міністр оборони Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк під час зустрічі "Діалоги про Україну" в Житомирі.
"Ми не розглядаємо питання щодо якогось особливого поблажливого ставлення до злочинців, терористів. Наразі позиція тих членів уряду, які працюють над можливими варіантами (врегулювання ситуації на Донбасі. – Ред. ) є такою, що вони абсолютно не розглядають питання щодо амністії злочинців", - каже Загороднюк.
Він додав, що Мінські угоди підписувалися у 2014 під дуже серйозним пресингом. Зараз ситуація змінилася, і може бути запропоноване інше бачення, що буде погоджене з міжнародними партнерами.
"У жодному сценарії ніхто не бачить амністії терористам та злочинцям, які воювали проти наших і особливо тих, хто вчинили злочини", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Вадим Пристайко заявив, що "формула Штайнмаєра" не передбачає амністію осіб, які брали участь у військових діях проти Збройних сил України.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью РБК-Украина, что он выступает против предоставления особого статуса Донбасса. Интервью опубликовано на канале издания в YouTube.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb83ade9a794721918a04bb
Новий закон про особливий статус Донбасу буде враховувати "червоні лінії" і громадську думку. Про це 3 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців.
Сукі..
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А якщо буде?
Ви ж, лайно собаче, поки що лише ви виконуєте кацапські забаганки. І то лише для того, щоб блаЗЕнь міг сфотографуватися з путіном. То чому кацапутін має йти вам на поступки?
Их просто перестанут называть террористами, а раз террористов нет, то всех остальных "повстанцев" можно понять и простить.