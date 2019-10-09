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 Економіка
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Все про:законопроект (798) податки (811)

 Якщо не відкликати законопроєкт № 1210, на Україну чекають катастрофічні наслідки, - експерти

Представники українського бізнесу вважають, що законопроєкт № 1210, який передбачає різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в Україні, треба відкликати.

За це висловилися голова Федерації металургів України Сергій Біленький і народний депутат України Муса Магомедов, передає 112.

"Поки ми не знайшли жодного компромісу ні в межах робочої групи, ні на засіданнях профільного комітету. Крім тих питань, які турбують гірничо-металургійний комплекс, цей законопроєкт має безліч інших претензій від інших учасників ринку. Тому я вважаю, що найкращим варіантом було б його відкликати", - вважає Біленький.

У разі ухвалення закону в нинішній редакції можливі катастрофічні наслідки як для підприємств, так і для економіки України в цілому, вважають експерти. На засіданні робочої групи з питань зміни рентних платежів було продовжено обговорення проєкту закону.

"Є рекомендації МВФ, є міжнародники. Залучити їх і після їхньої оцінки стану галузі, і в цілому, і в порівнянні роботи з міжнародними компаніями. Після цього зробити пропозицію щодо зміни податків", - заявив Магомедов.

Раніше критичні зауваження щодо законопроєкту висловили в Європейській бізнес-асоціації та Американській торгівельній палаті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152932
 
 
 Топ коментарі
 
Отвыкайте от высоких прибылей.
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катастрофа уже произошла на выборах, это все последствия.
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бедные ахметки придется сократить рацион черной икры.
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бедные ахметки придется сократить рацион черной икры.
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Ні. Це hawk-у треба буде харчуватися пшоном.
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Идет медведь по лесу, читает газету и чешет затылок, с дерева мартышка: "Эй Мишка что там случилось?". Мишка в ответ: " Да вот по просьбам трудящихся, цены повышают на ...", мартышка перебивает: " Не горюй Миша, кто ходил в шубе тот и будет ходить, а кто с голым задом, тот так и останется с голым!" - 1968 год!
- Папа водка подорожала это означает, что будешь меньше пить? -, - Нет доця, это означает что будем меньше есть...-.
hawk, ахметки - не лишнехромосомы!!!
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Как раз тут перекос, рабские зарплаты и пенсии.
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Та да вода на киселе какие то эксперты приплетут кого угодно лишь бы зарабатывать миллионы Если не отозвать законопроект № 1210, Украину ожидают катастрофические последствия, - эксперты - Цензор.НЕТ 5015
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катастрофа уже произошла на выборах, это все последствия.
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для тебя, винторогий, да, но не для украинцев.
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Мои комменты почему то удаляются. Никому не грублю кроме паршивой зедебильной власти. Я выражаю своё мнение. Цензор.нет под влиянием зеленого говна?
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Ты один из админов этого сайта или просто зебил?
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Вообще по хорошему нада любой єкспорт ********* в 0 и не вывозить ничего что нельзя возобновить
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Ни в коем случае не отменять. Ибо зебилы должны в полной мере вкусить плоды своего волеизъявления. Если не отозвать законопроект № 1210, Украину ожидают катастрофические последствия, - эксперты - Цензор.НЕТ 2491
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Интересно... это поиздержавшиеся спонсеры зелёных(Колом.Пинчук и Аваков) хотят пополнить свои закрома,за счёт Ахметовского ВТЭКа или это задание россиян,убрать конкурента?!
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если отменят значит ахмета обилетили и зебеники уже в доле заместа пэпы и ахмет снова станет нам "другом" как обычно
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В Голландии у олигархов 8% прибыли, у нас 200-300%. Конечно будет катастрофа - для олигархата. И вы думаете они всё бросят и уедут? Нифига - будут работать за 8%, бо в мире эти "украинские гниды" никому не нужны.
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