 Якщо не відкликати законопроєкт № 1210, на Україну чекають катастрофічні наслідки, - експерти

За це висловилися голова Федерації металургів України Сергій Біленький і народний депутат України Муса Магомедов, передає 112.

"Поки ми не знайшли жодного компромісу ні в межах робочої групи, ні на засіданнях профільного комітету. Крім тих питань, які турбують гірничо-металургійний комплекс, цей законопроєкт має безліч інших претензій від інших учасників ринку. Тому я вважаю, що найкращим варіантом було б його відкликати", - вважає Біленький.

У разі ухвалення закону в нинішній редакції можливі катастрофічні наслідки як для підприємств, так і для економіки України в цілому, вважають експерти. На засіданні робочої групи з питань зміни рентних платежів було продовжено обговорення проєкту закону.

"Є рекомендації МВФ, є міжнародники. Залучити їх і після їхньої оцінки стану галузі, і в цілому, і в порівнянні роботи з міжнародними компаніями. Після цього зробити пропозицію щодо зміни податків", - заявив Магомедов.

Раніше критичні зауваження щодо законопроєкту висловили в Європейській бізнес-асоціації та Американській торгівельній палаті.