 Вища кваліфікаційна комісія скасувала конкурс на 220 посад суддів у місцевих судах

Про це повідомляють у пресслужбі ВККСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Інформуємо, що рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 8 жовтня 2019 р. скасовано проведення оголошеного рішенням Комісії від 1 серпня 2019 р № 140 / зп-19 конкурсу на заміщення 220 вакантних посад суддів у місцевих судах шляхом переведення суддів", - йдеться в повідомленні.

Самого тексту рішення на сайті немає, про причини скасування рішення про оголошення конкурсу також не повідомляється.

Як повідомлялося 1 серпня 2019 року ВККСУ оголосила конкурс на заміщення шляхом переведення 220 вакантних посад суддів у місцевих судах, з яких сто п’ятдесят в місцевих загальних судах, двадцять у господарських судах і п’ятдесят в місцевих адміністративних судах.

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Водночас деякі представники суддівської спільноти висловили обурення певними умовами оголошеного конкурсу та називають їх дискримінаційними, оскільки, як стверджують, "перевестися можуть тільки ті, хто пройшов кваліфікаційне оцінювання, обіймають посади суддів безстроково або термін повноважень яких закінчився".