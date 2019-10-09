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 Політика України
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Все про:конкурс (489) відміна, скасування (51) судова реформа (877) ВККСУ (335)

 Вища кваліфікаційна комісія скасувала конкурс на 220 посад суддів у місцевих судах

Вища кваліфікаційна комісія суддів України скасувала рішення про проведення конкурсу на заміщення 220 вакантних посад суддів у місцевих судах шляхом переведення.

Про це повідомляють у пресслужбі ВККСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Інформуємо, що рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 8 жовтня 2019 р. скасовано проведення оголошеного рішенням Комісії від 1 серпня 2019 р № 140 / зп-19 конкурсу на заміщення 220 вакантних посад суддів у місцевих судах шляхом переведення суддів", - йдеться в повідомленні.

Самого тексту рішення на сайті немає, про причини скасування рішення про оголошення конкурсу також не повідомляється.

Як повідомлялося 1 серпня 2019 року ВККСУ оголосила конкурс на заміщення шляхом переведення 220 вакантних посад суддів у місцевих судах, з яких сто п’ятдесят в місцевих загальних судах, двадцять у господарських судах і п’ятдесят в місцевих адміністративних судах.

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Водночас деякі представники суддівської спільноти висловили обурення певними умовами оголошеного конкурсу та називають їх дискримінаційними, оскільки, як стверджують, "перевестися можуть тільки ті, хто пройшов кваліфікаційне оцінювання, обіймають посади суддів безстроково або термін повноважень яких закінчився".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152928
 
 
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портнов будет лично назначать... какие уж тут конкурсы.
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ПРОДАВАТЬ ПО РАСЦЕНКАМ ПОРТНОВА... ЗеМоника естественно в доле и на конвеере.. ... нехило так Андрюша нарубает капусты.. 200 судей по 2 миллиона баксов.. нехило...
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Мендель - в председательши суда! Окружного! Киевского!
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давно всех этих дармоедов нужно посадит и набрать новых из Слуги Народа,у них поддержка народа,это демократия,что бы кацапы и порохоботы вместе не тявкали на Зеленского
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Моя ж ты лапочка зеленая. Высшая квалификационная комиссия отменила конкурс на 220 должностей судей в местных судах - Цензор.НЕТ 3029 Вот так, прямо с ускоренных курсов в Трускавце - и в судьи!
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Дурик все депутаты от Слуги Народа с высшим образованием были до Трускавца,там же их учили этике депутата,как нужно работать,что они успешно и делают в Раде,а не шляются по Раде как стадо баранов от БПП и НФ и ищут кто бы заплатил больше за их голосование
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
02.09.19 13:45

Источник: https://censor.net.ua/n3145910

робот, чтоб никто "не тявкал", может, напомнишь, сколько Зеля снял мантий с недобросовестных судей за прошедшие 6 недель с момента своего обещания?
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Какой конкурс, надо создать им условия, что бы принудительно туда шли. Что бы, если шо не так, на веревку.
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Судьи каста неприкасаемых -- кто больше дал того и тапки . пока вопрос с ними не решиться что то изменить практически нереально
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