 РФ продовжує утримувати потужне угруповання військ у смузі відповідальності ОС, - Хомчак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Телеком".

"Незважаючи на міжнародні санкції та засудження світовою спільнотою агресивних дій Росії, які завдали серйозного удару по імперським амбіціям Кремля, вище політичне керівництво РФ не відмовляється від планів щодо повернення України до сфери своїх геополітичних інтересів. Москва й надалі намагатиметься впливати на політичні та економічні процеси в нашій Державі, застосовуючи весь спектр гібридних форм і методів, масштабних інформаційної та економічної війн, у тому числі воєнної агресії", - повідомив він.

Хомчак наголосив, що безпосередньо в смузі відповідальності Об’єднаних сил РФ продовжує утримувати потужне угруповання військ.

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"Основу керівного і командного складу в ланці бригада/полк та штаби армійських корпусів – складають кадрові офіцери й генерали ЗС РФ, які відряджаються до тимчасово окупованих теріторій (ТОТ) України терміном від 3 до 12 місяців.

Здебільшого офіцерський склад ЗС РФ свідомо виконує обов’язки за "посадою", він політично та ідейно вмотивований, має досвід бойових дій, який отримав у "гарячих точках" на пострадянському просторі, Близькому Сході та в інших збройних конфліктах. З метою приховування російських військових особисті дані офіцерів ЗС РФ змінені", - сказав він.

Загалом, за словами начальника Генштабу ЗСУ, обстановка в районі проведення операції ОС залишається контрольованою.