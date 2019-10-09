EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події
  1687  22
Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (2002) Донбас (13256) Хомчак (67)

 РФ продовжує утримувати потужне угруповання військ у смузі відповідальності ОС, - Хомчак

Росія продовжує утримувати потужне угруповання військ безпосередньо в смузі відповідальності Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Телеком".

"Незважаючи на міжнародні санкції та засудження світовою спільнотою агресивних дій Росії, які завдали серйозного удару по імперським амбіціям Кремля, вище політичне керівництво РФ не відмовляється від планів щодо повернення України до сфери своїх геополітичних інтересів. Москва й надалі намагатиметься впливати на політичні та економічні процеси в нашій Державі, застосовуючи весь спектр гібридних форм і методів, масштабних інформаційної та економічної війн, у тому числі воєнної агресії", - повідомив він.

Хомчак наголосив, що безпосередньо в смузі відповідальності Об’єднаних сил РФ продовжує утримувати потужне угруповання військ.

Також читайте: Противник випробовує новітні системи озброєння армії РФ, використовуючи Донбас як величезний військовий полігон, - Хомчак

"Основу керівного і командного складу в ланці бригада/полк та штаби армійських корпусів – складають кадрові офіцери й генерали ЗС РФ, які відряджаються до тимчасово окупованих теріторій (ТОТ) України терміном від 3 до 12 місяців.

Здебільшого офіцерський склад ЗС РФ свідомо виконує обов’язки за "посадою", він політично та ідейно вмотивований, має досвід бойових дій, який отримав у "гарячих точках" на пострадянському просторі, Близькому Сході та в інших збройних конфліктах. З метою приховування російських військових особисті дані офіцерів ЗС РФ змінені", - сказав він.

Загалом, за словами начальника Генштабу ЗСУ, обстановка в районі проведення операції ОС залишається контрольованою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152927
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно , а как это соответствует плану спешного одностороннего отвода ? АААА только сейчас узнали о войсках великай защитницы руцкаго мира?
 показати весь коментар
 
Зато ВСУ готовятся к «разведению сторон»............😡
Даже комментировать этот абсурд(!!!) не хочется.........
 показати весь коментар
 
И поэтому мы отступаем...да?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
если запад не помогает нам то надо начинать митинги за ядерный статус... они услышат и вспомнят кто не выполняет подписание бумажки
 показати весь коментар
 
 
***** з 14 року тягає своє залізяччя вздовж кордону.
 показати весь коментар
 
 
так они будут обеспечивать проведение выборов на донбассе по Конституции Украины, чи дурак - не понимаешь?
 показати весь коментар
 
 
Кремль переходит к «плану Б». С самым плохим финалом для Украины Кирилл Сазонов.
 показати весь коментар
 
 
... и просто с катастрофическим финалом для России
 показати весь коментар
 
 
Интересно , а как это соответствует плану спешного одностороннего отвода ? АААА только сейчас узнали о войсках великай защитницы руцкаго мира?
 показати весь коментар
 
 
Зато ВСУ готовятся к «разведению сторон»............😡
Даже комментировать этот абсурд(!!!) не хочется.........
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ты почему не на фронте?На диване воюешь
 показати весь коментар
 
robot vertier,
Провокаторам не отвечаю.......прошу больше мне(!!!) не писать.......
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а шо такое,как спросишь почему ты не на фронте,а не диване воюешь,так сразу провокатор?
 показати весь коментар
 
robot vertier,
Дело не в Вашем вопросе, я читаю Ваши посты/комментарии в новостях........
Теперь: прощайте.......
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
вы читаете мои посты,поэтому у вас нет времени на защиту Украины на фронте,все понятно
 показати весь коментар
 
robot vertier,
Кстати Ваш вопрос ко мне (ты почему не на фронте?(с)) и является провокацией, т.к. он (Ваш вопрос) ни каким боком к моему посту выше об абсурдности ситуации (отвод ВСУ)
 показати весь коментар
 
Гитлер усиливает группировку на выступе Курской дуги..
Вывод - немедленно отвести войска под Казань !
 показати весь коментар
 
 
РФ продолжает удерживать мощную группировку войск в полосе ответственности ОС, - Хомчак - а 4 дня как назначенная зам министра обороны послана зелёным главнокомандующим ( ДЛЯ ЭТОГО ЕЕ И УСАДИЛИ НА ПОСТ ЗАМА - мастер по пропаганде) уговаривать все области Украины дать шанс войти этой группировки без сопротивления.
 показати весь коментар
 
 
оставите людей под каССапские войска незащищенными , но поверившими в Украину - настанет БОЖИЙ СУД на всю продавшую украину плесень7
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
то что ты пишешь Украина с маленькой буквы,выдает кацапа в тебе,которму плевать на людей,твое задание раскачивать обстановку в Украине,строго по методичке
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору