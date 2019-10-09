 Деркач опублікував службове листування НАБУ і посольства США. ДОКУМЕНТ

Про це на пресконференції заявив народний депутат України Андрій Деркач, надавши листи від співробітників НАБУ посольству США, передані йому журналістами-розслідувачами, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами народного депутата, оприлюднене ним листування співробітників НАБУ і співробітників посольства США - важлива частина пазлу втручання у вибори в США і міжнародної корупції.
"Як свідчать матеріали листування, неодноразово, починаючи з 14 липня 2017 року, з електронної поштової скриньки помічниці першого заступника НАБУ Гізо Углави Поліни Чиж на адресу фахівця з правових питань програми боротьби з корупцією Департаменту юстиції США Посольства США в Україні Ганни Ємельянової пересилалися переліки кримінальних проваджень, якими займаються детективи НАБУ", - повідомив Деркач.
Деркач оприлюднив лист, у якому працівниця НАБУ Поліна Чиж отримала вказівку від співробітниці посольства США Ганни Ємельянової надати інформацію у справі ексміністра екології та власника Burisma Group Миколи Злочевського.
Народний депутат також оприлюднив суми коштів, що переказують представникам Burisma Group, серед яких фігурує і Гантер Байден. Згідно з документами, загалом на користь Гантера Байдена, Олександра Квасневського, Алана Аптера і Девона Арчера Burisma виплатила щонайменше 16,5 млн доларів.
За словами Андрія Деркача, міжнародна корупція такого масштабу не могла проходити без участі Петра Порошенка.
"Персональну відповідальність за ситуацію, коли Україна опинилася втягнутою в корупційні скандали міжнародного рівня, була звинувачена у втручанні у виборчий процес Президента США, несе колишній Президент України Петро Порошенко. Володимиру Зеленському дісталася така нелегка корупційна і важка для України спадщина. На мій погляд, єдино правильний вихід для нашої країни і для Президента, який опинився в складній ситуації, - це негайно передати в рамках правового співробітництва всі наявні документи в Мін'юст США", - зазначив народний депутат.
Ще однією частиною оприлюднених документів став незаконний збір НАБУ особистих даних щодо колишнього генпрокурора Віктора Шокіна і його сім'ї.
"З 2016 року Поліна Чиж направляла на електронну пошту Гізо Углави документи з темою: "Текст для бесіди зі співробітниками ФБР щодо "Чорної Бухгалтерії Партії Регіонів". З документів випливає збір даних стосоно колишнього генпрокурора Віктора Шокіна і його дружини.
Матеріали щодо NABU-leaks публікуватимуться в екаунті у фейсбуці Андрія Деркача.
За словами народного депутата, раніше він подавав заяву в ГПУ про втручання у вибори США посадових осіб України - щодо Манафорта і "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Журналісти-розслідувачі передали мені листування в рамках іншої кримінальної справи - про міжнародну корупції
"З 2016 року Україна перебуває в центрі внутрішньої політики та політичного протистояння свого стратегічного партнера - США. Це негативно впливає на репутацію України як усередині США, так і на міжнародній арені. У США почалася процедура імпічменту чинного Президента Дональда Трампа через публікацію стенограми його розмови з Володимиром. Це негативно впливає на репутацію України як усередині США, так і на міжнародній арені", - зазначив Деркач.
Отримані від журналістів-розслідувачів матеріали передано в ДБР і ГПУ, повідомив Деркач.
"Ключ для поліпшення взаємин України зі США та покращення міжнародного іміджу України сьогодні в руках правоохоронців України. І від них залежить, як ми вийдемо їз цієї складної ситуації", - вважає народний депутат.
Крім цього, Деркач ініціював створення парламентської тимчасової слідчої комісії, а також подав заяву про поновлення справи проти посадових осіб України за фактом втручання у вибори США. Засідання відбудеться 21 жовтня.
Як відомо, Президент США Дональд Трамп заявив, що зобов'язаний вивчити питання про можливу корупцію, пов'язану із сином колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який співпрацював з українською газовою компанією Burisma. За словами Трампа, Гантер Байден отримував 100 000 доларів на місяць від української компанії, "хоча в нього не було досвіду в енергетиці".
Всі троє -- прокацапське лайно.
7 июля 2001, 18:08 -Украинская Правда
Странно другое, почему наши СМИ не публикуют переписку Волкера,Ермака, Джулиани, Трампа,зеленского, Сондланд!
Где просят зеБЕНИну Монику, ради встрече с трампоном слить интересы Украины!
10.08.19, 17:42:10] Андрей Ермак: Как только у нас будет дата визита, мы проведем брифинг для прессы, объявим о предстоящем визите и наметим наше видение перезагрузки отношений США и Украины, включая, среди прочего, Бурисму и расследование вмешательства в выборы.
[10/10/19, 5:42:30 PM] Курт Волкер: Звучит отлично!
> Волкер - Сондланд, обсуждают еще через три дня, что должен сказать украинский президент. Волкер предлагает текст заявления Зеленского, в соответствии с которым Украина должна по сути взять на себя обязательство о вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года и о поиске «доказательств», реабилитирующих Россию и Манафорта по делу о Рашагейте.
[13.08.19, 10:26:44] Курт Волкер: Особое внимание следует уделить проблеме вмешательства в политические процессы США, особенно в связи с предполагаемым участием некоторых украинских политиков. Я хочу заявить, что это недопустимо. Мы намерены начать и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех имеющихся фактов и эпизодов, в том числе связанных с Бурисмой и выборами в США в 2016 году, что, в свою очередь, предотвратит повторение подобной проблемы в будущем.
[13.08.19, 10:27:20] Гордон Сондланд: Отлично. Отправим Андрею после нашего разговора
Народный депутат Украины 5-го созыва апрель-ноябрь 2006 от СПУ, № 9 в списке. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (с июля 2006), член фракции СПУ (с апреля 2006). Сложил депутатские полномочия 2 ноября 2006.
Народный депутат Украины 6-го созыва с ноября 2007 от Партии регионов, № 96 в списке. На время выборов: генеральный директор ГК «Укратомпром», беспартийный.
Народный депутат Украины 7-го созыва с 2012 года (избран по одномандатному избирательному округу № 159), член бюджетного комитета Верховной Рады. Входил во фракцию Партии Регионов, вышел из неё 21 февраля 2011
Народный депутат Украины 8-го созыва с 2014 года (избран по одномандатному избирательному округу № 159). Заместитель главы депутатской группы «Воля народа», член бюджетного комитета ВР
Вот и все ,что нужно знать про этого джентльмена.
Чтоб вам бомж повонючей протянул руку, когда вы тоните, а вы её оттолкнули..
О встрече украинские СМИ сообщили накануне: она состоялась во время пребывания их в Нью-Йорке 25 сентября.
Встреча Богдана и Кислина прошла через дорогу от отеля Parker,
где Зеленский провел встречу с представителями еврейской диаспоры США в ресторане "Русская чайная".
"Кислина вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом вызывают на допрос сразу 3 комитета Конгресса.
Его считают эмиссаром русской мафии в США, тесно связанным с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
С 1970-х Кислин плотно работал с Дональдом Трампом. Его первый контракт заключался в том, что он поставил 300 телевизоров в один из отелей Трампа.
Позже Кислин тесно сотрудничал с Руди Джулиани, даже став его советником
При этом встреча была организована с целью возвращения конфискованных денег Виктора Януковича после Евромайдана. "И вот теперь новый поворот, связанный с намерением Кислина вернуть конфискованные миллиарды Виктора Януковича.
Интересно, что это совпало с арестом Пашинского, который и организовал спецконфискацию денег Януковича.
Кислину был запрещен въезд в Украину Службой безопасности Украины. Но Зеленский запрет снял, и в августе 2019 Кислин прилетал в Киев.
Напомним, в ходе визита лидера Украины в США Владимир Зеленский провел встречу с известным миллионером Сэмом Кислиным в районе гостиницы "Паркер Примечательно, что СМИ напрямую связывают Кислина как с украинской, так и российской организованной преступностью. Более того, было даже две встречи: официальная - в гостинице, а другая, конспиративная, - в узком кругу.
там идет заявление о подтверждении ГРАЖДАНСКОЙ ВАОЙНЫ в Украине - вот результаты формулы немца и роли ЗЕ в ее запуске
Помогая таким образом трампу остаться на второй срок,снять с недоимперии санкции, признать, что Украина вмешивается в выборы США и еще оправдать Манафорта!