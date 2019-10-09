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 Переговори щодо "Приватбанку" мають бути публічними, - Рожкова

Національний банк поки не бачить ознак переговорів між Кабінетом Міністрів, Офісом Президента і ексвласниками "Приватбанку" Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ.

"НБУ не залучений у подібні переговори і це логічно, тому що це справа власників (зараз власник "Приватбанку" - Міністерство фінансів. - Ред.). Поки я не бачу нічого подібного. Але, думаю, якщо таке обговорення все ж почнеться, воно буде публічним - занадто сенситивна для України тема", - зазначила заступниця голови Нацбанку.

За її словами, НБУ порушував тему "приватівських судів" на зустрічі з президентом і прем'єром 1 жовтня. "Ми говорили про те, що подібні рішення (у квітні Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку", зараз у Господарському суді Києва відбуваються слухання щодо повернення акцій банку колишнім власникам. - Ред.) створюють дуже негативне інформаційне тло для роботи банку. Після першого рішення щодо націоналізації ми бачили явні відтоки коштів клієнтів - некритичні для банку загалом, але тим не менш, дуже неприємні", - додала Рожкова.

Тема "Приватбанку" обговорювалася і під час візиту місії Міжнародного валютно фонду в Україну, але сторони поки не визначилися з тим, як це питання буде відображене в меморандумі про подальшу співпрацю.

"Меморандум, безумовно, буде містити блок про "Приватбанк" та інші, виведені з ринку банки. Але в якій формі - поки складно сказати. Складність у тому, що у нас є незалежна, але недореформована гілка влади - суди. Наше завдання зробити все, щоб захистити фінансову стабільність у країні та інтереси держави в цілому, при цьому не порушивши закон і незалежність судової гілки влади. це дуже складне питання - поки ми тільки обговорюємо його. Але в меморандумі це буде відображено", - зазначила топменеджерка НБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я пішов з РНБО, оскільки виник конфлікт інтересів після націоналізації Приватбанку, - Данилюк

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".

Нагадаємо, 16 січня 2018 року НБУ на своєму сайті оприлюднив звіт міжнародного детективного агентства Kroll про багатомільярдні махінації в "Приватбанку". Збитки фахівці компанії оцінили в 5,5 млрд дол.

У повідомленні НБУ також зазначалося, що результати розслідування Kroll підтвердили попередні висновки Національного банку, який висловлює свою готовність ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування.

Ознайомитися з результатами розслідування можна в презентації.

В НБУ крім цього нагадали, що розслідування Kroll відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбаченим Меморандумом.

У червні 2017 року міжнародна організація-журналістів розслідувачів "Центр з розслідування корупції та організованої злочинності" (OCCRP) повідомила, що "Приватбанк" протягом 2015-2016 років видав понад $ 1 млрд кредитів 28 харківським фірмам, які пов'язували з екс-бенефіціаром банку Ігорем Коломойським.

Нагадаємо, 4 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ відкрила низку кримінальних проваджень, пов'язаних з "Приватбанком".

"За заявою пана Шлапака ще кілька місяців тому ГПУ дійсно відкрила кілька кримінальних проваджень за різними кваліфікаціями про події в "Приватбанку", особливо в період грудня 2016 року, але є провадження і за більш далекий період - з 2008 по 2016 роки. Зараз слідство ГПУ концентрується на одному з цих проваджень, в якому визначаються події навколо видачі кредитів двом структурам на кілька десятків мільярдів грн, при тому що ці структури Нацбанком були визнані пов'язаними з бенефіціарами.

4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.

Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.

Зі свого боку Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

До націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152920
 
 
 Топ коментарі
 
Ты за то что Пашинский отстреливал своих крепостных когда и где захочет?
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Во. Перший камінець вже впав воду... Круги пішли. Переговоры по ПриватБанку должны быть публичными, - Рожкова - Цензор.НЕТ 2396
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А Рябошапці до сраки, він подаруночок пукіну ще вчора зробив.
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Казнокрада Пашинського за ********* по закритому два роки тому ділу заарештував. А на Мацквє такого не казали? Дивно. Переговоры по ПриватБанку должны быть публичными, - Рожкова - Цензор.НЕТ 2318
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Ты за то что Пашинский отстреливал своих крепостных когда и где захочет?
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я не сторонник Коломойского и вообще всех олигархов,но Коломойский Приватбанк создал,а не украл у государства,так за что его собственность забрали,по какому закону?Просто потому что Порошенко рожа Коломойского не понравилось
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Коломойский Приват отжал, как и все в своем бизнесе.

Так что не надо ля-ля.
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Перемовин не має бути взагалі
або хай спочатку відбудуть судове покарання за обирання клієнтів, що прийшлося компенсувати бюджетними грошима
як тобі таке, екс-власник?
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хотелось бы подробнее, сколько в каком банке на клиента бабла нашего уложено,
кроме того, где сейчас 150 лярдов, в чьих карманах ?
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долг платежем красен - до нг приват должен вернуться в родную гавонь.. ведь потом зайдут русские и уже они сами тут все приберут себе
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Верная соратница лучшего банкира. Что тут ещё сказать
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А зачем его продавать , если он приносит в казну колоссальный доход ?!
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А чего Порошенко ни с кем не советовался,когда приватбанк отжимал и долг в десятки миллиардов гривень вешал на все население Украины?
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Дурик за забаганки Порошенко с Приватбанком ты заплатил и твои родители и дети
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Так то Порошенка винен? А Каламойша спасітєль дамбаза!!!
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Порошенко и Гонтарева давали добро на вывод денег Приватбанка за границу,по закону Украины только НБУ может дать разрешение,а ты за это заплатишь со своей зарплаты
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вангую: рожкова скоро піде до данилюка
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Цели обозначены, публично оглашены, препятствия для их достижения устраняются. Все открыто и прозрачно. Точно так же, как и в войне с Россией. Специфика современных(а может и не только современных) конфликтов такова, что все понятно изначально: загрести то, что тебе не принадлежит, использовать минимальные ресурсы и по возможности выгородить себя от будущих обвинений: мол это все они, не я. Можно не знать, что происходит за занавесом, не знать технические методы достижения цели. Но карты на столе и они открыты. Просто нужно немного подумать. И опять возвращаемся к этому страшному слову "думать".
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И по Платинумбанку (хахоля рожковой) переговоры должны быть публичными.
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Прокурора с экс владельцами за мошенничество в особо крупных размерах?
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приват банк пеитання часу. бабушка за цєной нє пастаїт! вова нє одкажет
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Какие там переговоры. Согласование позиций по грабежу в пользу бабушки и замыливания вопросов ответственности за планируемое преступление. Вот и все зепланы. Если только чуть ослабнет влияние МВф в этом вопросе, мандю Ки за пару недель на тарелочке с голубой каемочкой преподнесут Бене банк.
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Ну с приватом понятно, ему кирдык, а дефолт про который Беня говорил будет, интересно?
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