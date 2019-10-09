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 Політика України
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Все про:Газпром (456) Нафтогаз (597) Росія (20136) транзит (94) Коболєв (175)

 Україна не погодиться на продовження договору про транзит російського газу, це може бути лише новий контракт, - Коболєв

Українська сторона не погодиться на пропозицію Росії укласти короткостроковий контракт на транзит російського газу в Європу терміном на один рік.

Про це повідомив глава Нафтогазу Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Я не розумію, навіщо українській стороні може бути цікаво продовження старого контракту... Наша позиція, яку ми займаємо, - це може бути лише новий контракт, тільки за європейськими правилами. Давайте домовлятися між "Газпромом" та новим оператором щодо обсягів і термінів", - повідомив Коболєв.

Водночас терміни та умови "Газпром" має обговорити з новоствореним оператором ГТС України - компанією, якій передадуть ГТС від "Нафтогазу". При цьому "Нафтогаз" більше не зможе бути стороною переговорів з "Газпромом".

Зазначається, що напередодні російський міністр енергетики запропонував продовжити чинний контракт на транзит газу з Україною на 1 рік.

Нагадаємо, новий раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу через ГТС України до Європи за участю України, РФ та Єврокомісії має відбутися 28 жовтня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152918
 
   
 Топ коментарі
 
Коболев, дорогой, дави мокшу, спасай Украину.
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Пока у нас есть возможности ( не достроен Северный поток 2, огромное спасибо Дании) нужно держать РФ и ЕС за одно место, и требовать новый контракт на 10 лет с соответствующими объемами. Потому что после достройки, они забудут все благие обещания и обязательства. Если не хотят, то пусть сосут лапу. Зима в Европе ожидается лютая. Кстати и США на этом заработает, а значит в чем то нас поддержит, даже со своим рыжим недоразумением.
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Коболев, дорогой, дави мокшу, спасай Украину.
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На youtube, а может в Facebook, есть ролик с записью разговора Кобалева с Коломойским и мне понравилось, что Коломойский пытался давить на Коболева, а тот настаивал на своём - плати.
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видвинути умову, щоб Мюлер спочатку запхав собі у гузно "Сєвєрний поток-2"
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а шо думает наш газовый гений йуля тимшенчиха
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Пока у нас есть возможности ( не достроен Северный поток 2, огромное спасибо Дании) нужно держать РФ и ЕС за одно место, и требовать новый контракт на 10 лет с соответствующими объемами. Потому что после достройки, они забудут все благие обещания и обязательства. Если не хотят, то пусть сосут лапу. Зима в Европе ожидается лютая. Кстати и США на этом заработает, а значит в чем то нас поддержит, даже со своим рыжим недоразумением.
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А зачем договариваться с Россией?
Я этого вообще не понимаю. Война - войной, а бизнес бизнесом?
Можно покупать у Европы, США, почему не договориться ....?
А то получается, Украине это больше, чем России? Детский сад.

Кто-то активно лоббирует интересы договора Россия - Украина.
Это все, что нужно знать о коррупции бывшего совка.
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чтобы купить у Европы, надо чтобы этот газ сначала попал в Европу через территорию Украины.

Такая мысль в голову не приходила ?
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"...надо чтобы этот газ сначала попал в Европу через территорию Украины..."
Нет, не надо, для этого есть Норвегия, США, Иран и т.д.
У Германии уже хватает мест. Газпром не монополист в этом случае.
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У Европы нету лишнего газа, а у США не на чем возить и некуда. Ну ЕС 3-4 месяца помыкается пока достраивается СП-2, только вот потом в какое положение попадет Украина. Да и Дания, закрывает свое месторождение где будет брать газ и сама не знает - зато в тренде!
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Насколько мне известно, в Норвегии есть терминал, танкеров вокруг - море.
Европа не покупает больше газ только у России, насколько мне известно.
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интересно, сколько денег нужно, чтобы построить терминал например в Одессе?
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Даже если и забудут, даже если все арбитражи мира вынесут решение россии "плати" - она ничего платить не будет!!!
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кацапія скупляє газ на корню у наших азіятів і імпортує його ,як свій. то, чого ми за 30 років так і не змогли піти таким же шляхом? все гавкали і підгавкувли.
через декілька років нашу трубу хіба, шо на метал можна буде відправити.
все це говорить про одне--україна це просто кусок землі, який нічого не значить на міжнародній арені. все це для глухонімих : ми щось можем . у кого сила--той і прав.
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Вірна позиція. Або Газпром дає контракт з дуже серьйозними штрафами за його невиконання на 10 років з мінімальним обсягом 100 млрд. в рік - або нам краще перейти на американський і катарський газ і обанкрутити Газмпром - тобто Рашку.
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Наші вимагають мінімум 60 млрд. куб. на рік.
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Контракта нет но договора уже не надо. А как плакал за милиардами за транзит-Все прапало шеф,договор заканчивается,продаем трубу.- Вылезло чмо милионы свои на зарплате сохранить.Только тебя легче убить чем прокормить. Драгоценный ты наш.
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Во бардак развели при Поршенко, госчиновник представляет государство, без наличия полномочий .
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Какой умище этот наш Сергунька!
Канешно, не какой-то там специалист из Нефтегаза, а Глава Канцелярии Президента А. Богдан должен возглавлять и решать всё!
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Сам найдешь инфо, где Грссман макал Коболева за попытки поднять цену на газ для населения до 13 грн/куб ?
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У Миллера вниз отвисла губа.
Взгляд жутко зол, но гонор исчез.
Похоже, делам "Газпрома" - труба
Украинской ГТС.
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"Украина не согласится на продление договора о транзите российского газа, это может быть только новый контракт, - Коболев" - никто ничьего согласия спрашивать не будет. Как окружение президентов решит, так оно и будет, они между собой не враждуют.
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ну, тогда и "словацкого" газку вам не видать.
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Старый контракт недействителен!
У Нафтогаза нет ГТС ! На верблюдах будет возить газ?
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Надо понять, то именно "Газпром" на трубе, а ваш номер десятый
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украинская сторона не согласится, а зеля согласится
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