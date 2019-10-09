 Україна не погодиться на продовження договору про транзит російського газу, це може бути лише новий контракт, - Коболєв

Про це повідомив глава Нафтогазу Андрій Коболєв під час Українського газового форуму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Я не розумію, навіщо українській стороні може бути цікаво продовження старого контракту... Наша позиція, яку ми займаємо, - це може бути лише новий контракт, тільки за європейськими правилами. Давайте домовлятися між "Газпромом" та новим оператором щодо обсягів і термінів", - повідомив Коболєв.
Водночас терміни та умови "Газпром" має обговорити з новоствореним оператором ГТС України - компанією, якій передадуть ГТС від "Нафтогазу". При цьому "Нафтогаз" більше не зможе бути стороною переговорів з "Газпромом".
Зазначається, що напередодні російський міністр енергетики запропонував продовжити чинний контракт на транзит газу з Україною на 1 рік.
Нагадаємо, новий раунд тристоронніх переговорів про транзит російського газу через ГТС України до Європи за участю України, РФ та Єврокомісії має відбутися 28 жовтня.
Я этого вообще не понимаю. Война - войной, а бизнес бизнесом?
Можно покупать у Европы, США, почему не договориться ....?
А то получается, Украине это больше, чем России? Детский сад.
Кто-то активно лоббирует интересы договора Россия - Украина.
Это все, что нужно знать о коррупции бывшего совка.
Такая мысль в голову не приходила ?
Нет, не надо, для этого есть Норвегия, США, Иран и т.д.
У Германии уже хватает мест. Газпром не монополист в этом случае.
Европа не покупает больше газ только у России, насколько мне известно.
через декілька років нашу трубу хіба, шо на метал можна буде відправити.
все це говорить про одне--україна це просто кусок землі, який нічого не значить на міжнародній арені. все це для глухонімих : ми щось можем . у кого сила--той і прав.
Канешно, не какой-то там специалист из Нефтегаза, а Глава Канцелярии Президента А. Богдан должен возглавлять и решать всё!
Взгляд жутко зол, но гонор исчез.
Похоже, делам "Газпрома" - труба
Украинской ГТС.
У Нафтогаза нет ГТС ! На верблюдах будет возить газ?