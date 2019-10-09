 "Приватбанк" задекларував рекордний прибуток за всю історію банківської системи України - 27,4 млрд грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.
"Приватбанк збільшив чистий прибуток за результатами роботи за 9 місяців 2019 року до 27,4 млрд грн, що є новим абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив голова правління "Приватбанку" Петро Крумханзл, чистий комісійний дохід банку за 9 місяців 2019 року становить 13,3 млрд грн, чистий процентний дохід - 14,7 млрд грн.
продовжуй квасить
Для чого Зє!Люді розповсюджують цю дезу побачимо трохи згодом.
МИЛЛИАРД! БАКСОВ.
"ВЕДУТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ..." САМОЕ ВРЕМЯ ВЕРНУТЬ БАНК!
И "ПРИБЫЛЬ" СНОВА СТАНЕТ 10 МИЛЛИОНОВ...
А при бене был убыточный, но забилам все равно. Он его еще раз обанкротит, а мы все еще раз заплатим.
За такую прибыльность Привата они точно должны ответить!
Источник: https://censor.net.ua/n3152917
Так вот за что Гонтареву гнобили и дом сожгли: за прибыльность Привата!
Ведь так, ЗЕбобики?
Ведь верно?
Через 18 лет окупится.
Нужно было ОГВЗ купить на все.
Это ж журналисты пишут!
- Гражданка Мурманідзе спрашіваєт нас: "Пачіму лезет волос із моєй... гор-жет-кі?.. Хм, кто такой, что такой етот гор-жет-ка мі не знаєм... но дагадиваємся! І патаму советуєм гражданкє Мурманідзе меньоше єздіть на велосипедє, вот!"
Остальное, передача высоколиквидных активов. Высоколиквидные активы сами по себе еще приносили прибыль.