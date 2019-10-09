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Все про:прибуток (15) рекорд (66) фінанси (60) Приватбанк (320)

 "Приватбанк" задекларував рекордний прибуток за всю історію банківської системи України - 27,4 млрд грн

За 9 місяців 2019 року "Приватбанк" збільшив чистий прибуток до 27,4 мільярда гривень, що є рекордом за всю історію банківської системи України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

"Приватбанк збільшив чистий прибуток за результатами роботи за 9 місяців 2019 року до 27,4 млрд грн, що є новим абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова правління "Приватбанку" Петро Крумханзл, чистий комісійний дохід банку за 9 місяців 2019 року становить 13,3 млрд грн, чистий процентний дохід - 14,7 млрд грн.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": У нас усе функціонує, ми найприбутковіший банк в Україні, чистий дохід становитиме понад $1 мдрд цього року, - незалежний член наглядової ради "ПриватБанку" Сульжик. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152917
 
   
 Топ коментарі
 
Приволочь Гонтареву из Лондона и показать, що вона наробыла
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А все прдажные эксперты кричат, что государство плохой хозяин, и все необходимо продать олигархам.
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Как хорошо получилось, скоро бене отдавать, а он еще и прибильный...
А при бене был убыточный, но забилам все равно. Он его еще раз обанкротит, а мы все еще раз заплатим.
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а нам втирали, шо все пропито там....
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ти, мабуть, пропивав разом із ними, бо якось пропустив вливання туди п'ятьох міль'ярдів бюджетних грошей
продовжуй квасить
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Не 500 а 166.
Для чого Зє!Люді розповсюджують цю дезу побачимо трохи згодом.
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""ПриватБанк" задекларировал рекордную прибыль за всю историю банковской системы Украины - 27,4 млрд грн"
МИЛЛИАРД! БАКСОВ.
"ВЕДУТСЯ ПЕРЕГОВОРЫ..." САМОЕ ВРЕМЯ ВЕРНУТЬ БАНК!
И "ПРИБЫЛЬ" СНОВА СТАНЕТ 10 МИЛЛИОНОВ...
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За 5 років відібьють всі витрати на націоналізацію. Тому його потрібно швидко віддати Бєні.
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Беня говорил что сам приват ему не нужен, но если суд признает национализацию незаконной - то пусть платят компенсацию в денежном эквиваленте. Так что в случае чего предлагаю оплатить ее за счет тех, кто отвечал за национализацию, начиная от тогдашнего президента и главы нацбанка.
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Зебил, если бьі его тогда не национализировали, его бьі уже не бьіло. И вкладчики потеряли бьі большую часть своих вкладов. Тьі думаешь его тогда национализировали просто потому что в бюджете бьіла лишняя сотня миллиардов гривен и их нужно бьіло куда-то влить?
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Зачем спрашивать зе-била о том, чего он не в состоянии понять, в принципе? "Приватбанк" задекларував рекордний прибуток за всю історію банківської системи України - 27,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 2670
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А все прдажные эксперты кричат, что государство плохой хозяин, и все необходимо продать олигархам.
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Беня-**** только убытки показывал и банкротил. Так и сейчас и его монополист МАУ показывает одни убытки. Зебени пришли к власти. Теперь народ будет платить по их долгам
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Хотел написать тоже , зебилы начинайте проклинать Гонтареву уроды .
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От Беня обрадовался. скоро через суд, самый честный суд в мире вернет себе такое прибыльное предприятие.
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Даже не собирается. Там же налоги придется платить. Его идея - получить от людей т.е. от государства "компенсацию" 2,5 млрд
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або брешуть, або це все ж таки заслуга бені, який його побудував. банк це не фортеця зі злитками, це працююча оболочка, а тут іще і дебела база клієнтів,
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Как хорошо получилось, скоро бене отдавать, а он еще и прибильный...
А при бене был убыточный, но забилам все равно. Он его еще раз обанкротит, а мы все еще раз заплатим.
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Сейчас зебилы вам ответят,что беня спаситель Украины и банк нужно ему отдать.
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Приволочь Гонтареву из Лондона и показать, що вона наробыла
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У Білорусі та в Польщі державні банки теж прибуткові, хоча в Білорусі вони використовуються ще і в корупційних цілях (кредити "своїм").
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Вот что значит оторвать от банка толстых и ненасытных клещей
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конечно при сумме платежа 0,68 гривны ( 68 копеек) квитанция стоит 5 гривен... чего же не зарабатывать...
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Платіть платежі онлайн без комісій і такої проблеми не буде.
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от ця прибиль і піде на компенсацію вовиній бабушці
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Заметили? Как про Бабушку и Приват-на ветке сразу никосы и розенки ?))) -таки прикупил беня ботоферму!)
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Он всегда и был прибыльным, его вообще надо запретит приватизировать как стратегический обьект.
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это же сколько деньжищ пошло в БЮДЖЕТ Украины - а при бене он был убыточным и не платил налоги - зебилы - ваш коммент
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Все Гонтарева с Порошенко виноваты.
За такую прибыльность Привата они точно должны ответить!
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Проклятий барига .Намарадьорив в бюджет мильярдів. А бабця без копійки ларьок фарбує.
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"За 9 месяцев 2019 "ПриватБанк" увеличил чистую прибыль до 27,4 миллиарда гривен, что является рекордом за всю историю банковской системы Украины."
Источник: https://censor.net.ua/n3152917

Так вот за что Гонтареву гнобили и дом сожгли: за прибыльность Привата!
Ведь так, ЗЕбобики?
Ведь верно?
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При правлении Порошенко задекларировал прибыль, а при не то экономисте не то юристе не то клоуне Зедебилоиде, будет распродаваться и через суд отжиматься во благо детей Авраама - Коломойского
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500 вложили, 27 получили.
Через 18 лет окупится.
Нужно было ОГВЗ купить на все. "Приватбанк" задекларував рекордний прибуток за всю історію банківської системи України - 27,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 1220
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Взагалі то вклали 166, і окупиться за 6 років.
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Вообще-то ничего не вкладывали. Нарисовали ценные бумаги, внесли их в уставной фонд, где они и лежат и в операционной деятельности не участвуют.
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ВЫ не очень там кричите.... Хер знает, что на самом деле обозначает эта "чистая прибыль"....
Это ж журналисты пишут!
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Мы на самом то деле вообще не знаем,что и когда,и по каким причинам было там украдено.
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День запитань на вірменському радіо. Ведучий:
- Гражданка Мурманідзе спрашіваєт нас: "Пачіму лезет волос із моєй... гор-жет-кі?.. Хм, кто такой, что такой етот гор-жет-ка мі не знаєм... но дагадиваємся! І патаму советуєм гражданкє Мурманідзе меньоше єздіть на велосипедє, вот!"
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Если информацией вы владеете на уровне "горжетки",тоды ой.
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Самое время вернуть его бене, чтобьі зебилов порадовать
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Треба поділитися з євреями, правда ж, Зє!біли?
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155 300 млн. докапитализация банка живыми деньгами.
Остальное, передача высоколиквидных активов. Высоколиквидные активы сами по себе еще приносили прибыль.
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155 миллиардов из нашего кармана за счёт эмиссии.
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Как только воров за уши оттащили от кормушки, так и прибыль пошла, до этого было по системе финансовой пирамиды
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