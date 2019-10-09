 "Приватбанк" задекларував рекордний прибуток за всю історію банківської системи України - 27,4 млрд грн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

"Приватбанк збільшив чистий прибуток за результатами роботи за 9 місяців 2019 року до 27,4 млрд грн, що є новим абсолютним рекордом для банку і всієї банківської системи України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова правління "Приватбанку" Петро Крумханзл, чистий комісійний дохід банку за 9 місяців 2019 року становить 13,3 млрд грн, чистий процентний дохід - 14,7 млрд грн.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": У нас усе функціонує, ми найприбутковіший банк в Україні, чистий дохід становитиме понад $1 мдрд цього року, - незалежний член наглядової ради "ПриватБанку" Сульжик. ВIДЕО