 Противник випробовує новітні системи озброєння армії РФ, використовуючи Донбас як величезний військовий полігон, - Хомчак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Телеком".
"Уздовж усієї лінії зіткнення російсько-терористичними військами широко застосовується важке стрілецьке озброєння, міномети і протитанкові ракетні комплекси. Періодично ворог здійснює артилерійські обстріли з прихованих вогневих позицій, які обладнані в середині окупованих населених пунктів", - сказав він.
Водночас Хомчак зазначив, що окупаційні війська не відвели значну частину важкого озброєння на безпечні відстані та своїми діями грубо порушують Мінські домовленості.
"Поряд з цим, противник досліджує новітні системи озброєння російської армії, використовуючи територію Донбасу як величезний військовий полігон. Проходять апробацію комплекси радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, безпілотні літальні апарати, системи наведення високоточної зброї (керовані боєприпаси), наземні станції артилерійської розвідки, захищені засоби цифрового зв’язку, тактичне спорядження та снайперська зброя", - повідомив він.
"У розпорядженні компетентних органів є чимало захоплених зразків зброї, що є на озброєнні виключно в ЗС РФ та вкотре доводить безпосередню участь РФ у збройному конфлікті на території України", - додав глава Генштабу ЗСУ.
так же как ипродолжают отвечать
Только на войне оружие и проходит настоящие испытания.
З.Ы
Поэтому например США только Израилю разрешили модифицировать истребители F-35. Так как именно у нас F-15, F-16, F-35 первыми прошли настоящие боевые задания и боестолкновения, а не просто летали на парадах.
Конкретно против таких как ты, я буду воевать на стороне России.
Идет 5 лет война. Взрывайте, в чем проблема? Или очень интеллигентные?
После того, как вода будет заражена и теплостанции почему-то взорвутся, россияне начнут думать, продолжать воевать или уже хватит. Крушить - не строить. Взрывайте на здоровье! Они взрывают на Донбассе - взрывайте в Новосибирске, Москве, Питере... городов -кандидатов море. Желательно потом еще листовки раскидать - вам мало полония в вашей речке? Можем повторить. На войне, как на войне!
У кого есть дельные возражения, слушаю внимательно.
Возражения в стиле - Снупи, это не кошерно - не принимаются.
На войне, как на войне!
Путин не идиот. Он преступник, но не идиот.
Нужно делать свое дело.
Россия что, обьявляла, что она на Украину напала?
Нет.
И Украина не должна ничего обьявлять.
"вторжение нескольких российских армий" не состоиться, так же как были две чеченских войны и закончились поражением России. Никто не пойдет воевать, если вояк будут знать в лицо (Информнапалм постарается). У всех есть жены, дети .... Показательно перерезать горло пару раз и ни у кого не возникнет идеи ехать куда-то и платить жизнями своих детей за бредовые идеи Путина. О, кстати , мысль не моя а одного россиянина, Синицы, его кажется уже посадили.
Европа и США отморозились от будапешского меморандума?
Потом был Минск.
Теперь формула Штайнмаера.
До тех пор, пока в Украине не поймут, что свою землю нужно самим защищать, дел не будет.
И защищать нужно так, чтобы ни у кого даже мысли не возникло в гости на танках приехать.
Приехал, идентифицировали, взорвали дом, где танкист жил. 5-этажный. Со всеми жителями.
В следующий раз кто-то соберется ехать - ему свои же яйца отрежут.
У вас флаг Израиля. Много моссад обьявляет о своих операциях за границей?