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Матеріали за темою:
Все про:армія РФ (2002) Генштаб ЗС (408) Донбас (13256) операція Об'єднаних сил (1644) Хомчак (67)

 Противник випробовує новітні системи озброєння армії РФ, використовуючи Донбас як величезний військовий полігон, - Хомчак

Попри досягнуті політичні домовленості про припинення обстрілів, противник продовжує вести вогонь на ураження по підрозділах Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Телеком".

"Уздовж усієї лінії зіткнення російсько-терористичними військами широко застосовується важке стрілецьке озброєння, міномети і протитанкові ракетні комплекси. Періодично ворог здійснює артилерійські обстріли з прихованих вогневих позицій, які обладнані в середині окупованих населених пунктів", - сказав він.

Водночас Хомчак зазначив, що окупаційні війська не відвели значну частину важкого озброєння на безпечні відстані та своїми діями грубо порушують Мінські домовленості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти "мінують" маршрути патрулів ОБСЄ і встановлюють міни вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі, - Хомчак

"Поряд з цим, противник досліджує новітні системи озброєння російської армії, використовуючи територію Донбасу як величезний військовий полігон. Проходять апробацію комплекси радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, безпілотні літальні апарати, системи наведення високоточної зброї (керовані боєприпаси), наземні станції артилерійської розвідки, захищені засоби цифрового зв’язку, тактичне спорядження та снайперська зброя", - повідомив він.

"У розпорядженні компетентних органів є чимало захоплених зразків зброї, що є на озброєнні виключно в ЗС РФ та вкотре доводить безпосередню участь РФ у збройному конфлікті на території України", - додав глава Генштабу ЗСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152916
 
 
 Топ коментарі
 
Сомое лучше оружие Кремля - сериал "Слуга народа".
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Самое время выводить наших воинов из укреплений в поле, чтобы лучше было кацапским партнерам прицеливаться. "Потепление отношений", хуле...
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Ваше дело, как сказал Зе-генералиссимус, перестать стрелять. Чтобы не мешать России испытывать на вас свое вооружение.
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Захваченные военные образцы необходимо изучать и запускать в производство.
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а переднего и не было - пеця просто воровал по-новому и торговал с лугандоном и глориями сепар-джинс ))
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*****, а хто нам не давав і не дає теж саме робити, а не продавати нову зброю за кордон.
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Сомое лучше оружие Кремля - сериал "Слуга народа".
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Шкода женевська конвенція на нього не поширюється.
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Фанат "Сватів"? Це ще звісно не діагноз, але вже пора звертатися до психіатра. Противник испытывает новейшие системы вооружения армии РФ, используя Донбасс как огромный военный полигон, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1713
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Самое время выводить наших воинов из укреплений в поле, чтобы лучше было кацапским партнерам прицеливаться. "Потепление отношений", ****...
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а кто заставляет - УНА ти ПС не уходят
так же как ипродолжают отвечать
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Прочитайте уважно заяву Хомчака. У ній не знайдете, що противник - це і є сама РФ. У заяві йдеться, що ЯКИЙСЬ "противник використовує новітні системи озброєння російської армії". Ось так. Противник невідомий. Російська армія взагалі ні до чого, бо немає слів "переданих російською армією". Що кацапам можна закинути, то хіба те, що якимось чином новітні озброєння їхнього війська попало до ПРОТИВНИКА української армії на Донбасі. Уловлюєте?
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Противник испытывает новейшие системы вооружения .-наконец то сообразил Хомчак./ Что такое Хомчак. У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским/"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе/Путин заявил: «Вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии (Хомчак) подтвердил, что это (плановый переход 3-х кораблей из одного украинского порта в другой украинский порт) была провокация организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы». /Трибунал своим решением показал, что корабли имели право ходить через пролив.
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Было бы удивительно, если бы не проверялось в боевых условиях новое вооружение.
Только на войне оружие и проходит настоящие испытания.

З.Ы
Поэтому например США только Израилю разрешили модифицировать истребители F-35. Так как именно у нас F-15, F-16, F-35 первыми прошли настоящие боевые задания и боестолкновения, а не просто летали на парадах.
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Украина воюет с РФ.Когда израильтяне уничтожат хотя бы одного военнослужащего РФ, Иван Петрович Сидоров отметит это событие Львівським світлим и лещом. И перестанет называть Нетаньяху путинской шлюхой по вызову./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Я помню наш разговор и твои рассказы про евреев...
Конкретно против таких как ты, я буду воевать на стороне России.
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я буду воевать на стороне России./присоединишься к другим израильским наёмникам бандформирований ДНР, убитым ВСУ /Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона. Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет.
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Ну и пусть используют новое вооружение я надеюсь ты не предлагаешь снова убегать?
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5 лет рядом с границами Украины есть страна, на широких просторах которой щедро можно использовать новейшие системы вооружения украинской армии да и просто взрывать все, что взрываться может.
Идет 5 лет война. Взрывайте, в чем проблема? Или очень интеллигентные?
После того, как вода будет заражена и теплостанции почему-то взорвутся, россияне начнут думать, продолжать воевать или уже хватит. Крушить - не строить. Взрывайте на здоровье! Они взрывают на Донбассе - взрывайте в Новосибирске, Москве, Питере... городов -кандидатов море. Желательно потом еще листовки раскидать - вам мало полония в вашей речке? Можем повторить. На войне, как на войне!

У кого есть дельные возражения, слушаю внимательно.
Возражения в стиле - Снупи, это не кошерно - не принимаются.
На войне, как на войне!
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Разве это не означает объявить России войну? Что в свою очередь значит что у России будут полностью развязаны руки и вторжение нескольких российских армий придется уже встречать полной мобилизацией населения и военным положением.
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Ніколи ***** не поведе свою кацапську орду проти Украіни відкрито , в тоі мерзоти свій гєбістс кий метод ведення війни .Та й взагалі з кацапів вояки як з Меркель балерина
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никогда не стоит недооценивать врага.
Путин не идиот. Он преступник, но не идиот.
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не нужно ничего объявлять. Что это за такая базарная манера, все обьявлять?
Нужно делать свое дело.
Россия что, обьявляла, что она на Украину напала?
Нет.
И Украина не должна ничего обьявлять.
"вторжение нескольких российских армий" не состоиться, так же как были две чеченских войны и закончились поражением России. Никто не пойдет воевать, если вояк будут знать в лицо (Информнапалм постарается). У всех есть жены, дети .... Показательно перерезать горло пару раз и ни у кого не возникнет идеи ехать куда-то и платить жизнями своих детей за бредовые идеи Путина. О, кстати , мысль не моя а одного россиянина, Синицы, его кажется уже посадили.

Европа и США отморозились от будапешского меморандума?
Потом был Минск.
Теперь формула Штайнмаера.

До тех пор, пока в Украине не поймут, что свою землю нужно самим защищать, дел не будет.
И защищать нужно так, чтобы ни у кого даже мысли не возникло в гости на танках приехать.
Приехал, идентифицировали, взорвали дом, где танкист жил. 5-этажный. Со всеми жителями.
В следующий раз кто-то соберется ехать - ему свои же яйца отрежут.

У вас флаг Израиля. Много моссад обьявляет о своих операциях за границей?
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****, и эти дыбилы зелёные понимают, что Донбасс для ***** полигон и отводят войска. Эот просто ******.
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Ваше дело, как сказал Зе-генералиссимус, перестать стрелять. Чтобы не мешать России испытывать на вас свое вооружение.
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Нічого нового не сказав , це відомо з 2014 року , навіщо цей меседж?0
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Хомчак подозрительно похож на Адропова. Соплеменники.
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Это психи в дурдоме могут повторять одну фразу тысячи раз. Участие РФ в конфликте давно уже всем очевидно. Некоторые спецслужбы и правительства знали об этом участии до его начала. Вопрос в том, что Хомчак с этим сделает. Будет продолжать биться в тех же конвульсиях, или сможет расставить нужных людей в бизнес, политику и медиа, чтобы возобновить ядерный статус.
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Поэтому давайте разведем войска, логично же ))
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