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Все про:Київ (6569) ЗМІ (647)

 The Wall Street Journal почав писати Kyiv, залишивши Kiev тільки в назві котлети

Американське видання The Wall Street Journal приєдналося до практики використання коректного написання столиці України латиницею.

Про це йдеться в повідомленні The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

"Kyiv - столиця України, раніше писалася Kiev (залишається актуальним для chicken Kiev - котлета по-київськи.) Kyiv відповідає транслітерації англійською мовою з української, затвердженій українським урядом, на відміну від російськомовного варіанту", - йдеться в замітці.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування написання назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Всього назви поміняли в понад 50 аеропортах по всьому світу.

Також Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. Водночас Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152915
 
   
 Топ коментарі
 
а зеленая мандель ну никак не перестроит мозги на правильное написание.
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отак поступово повернеться українська ідентичність та згинуть московські міфи та панування
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Помітної кампанії "KYIV not KIEV" по транслітерації назви міста КИЇВ в міжнародних аеропортах у всьому світі не існувало би взагалі через внесення відповідних змін у графах назви міста класифікатора IКAO, який є складовою ЛОКОД ООН.
Отже всі аеропорти по всьму світі автоматично перейшли би на KYIV.
Нажаль, Мінінфраструктури працювало над "гіперлупами" тощо
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а зеленая мандель ну никак не перестроит мозги на правильное написание.
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При пєтє офшоренко такого не було ... Писали KIEV.
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"...chicken Kiev - котлета по-киевски"
КУРИЦА Киев. Это если дословно...Источник: https://censor.net.ua/n3152915
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отак поступово повернеться українська ідентичність та згинуть московські міфи та панування
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Помітної кампанії "KYIV not KIEV" по транслітерації назви міста КИЇВ в міжнародних аеропортах у всьому світі не існувало би взагалі через внесення відповідних змін у графах назви міста класифікатора IКAO, який є складовою ЛОКОД ООН.
Отже всі аеропорти по всьму світі автоматично перейшли би на KYIV.
Нажаль, Мінінфраструктури працювало над "гіперлупами" тощо
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країну захистили добровольці, воїнів снабжають волонтери та народ, а влада в цей час набиває мошну, здирає податки та кредити набирає на свої нужди, а рішати вопроси тільки аматори та на колєнках
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все це приємно, але сала українцям не добавило.
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можна ікрою, можна житлом, можна чим завгодно, а ідейних чогось більше тут на диваанах, а не в ато
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Я навіть кращу транслітерацію бачив - KYJIV
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