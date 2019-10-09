 The Wall Street Journal почав писати Kyiv, залишивши Kiev тільки в назві котлети

Про це йдеться в повідомленні The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

"Kyiv - столиця України, раніше писалася Kiev (залишається актуальним для chicken Kiev - котлета по-київськи.) Kyiv відповідає транслітерації англійською мовою з української, затвердженій українським урядом, на відміну від російськомовного варіанту", - йдеться в замітці.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування написання назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Всього назви поміняли в понад 50 аеропортах по всьому світу.

Також Рада Сполучених Штатів Америки з географічних назв ухвалила рішення замінити в міжнародній базі написання назви столиці України з Kiev на Kyiv. Водночас Росреєстр не вважає обов'язковим рішення США про зміну міжнародного написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.