 П'ята партія колумбійського вугілля має надійти в Україну в жовтні

У жовтні в Україну прибуде ще одна партія колумбійського вугілля. Це буде п'ята поставка вугілля газової марки. Загалом з Колумбії вже прибуло 315 тис. тонн, передає УНІАН.
Микола Мартиненко, представник компанії ICI SUISSE SA
Імпортний ресурс має забезпечити стабільні поставки електроенергії і тепла в період опалювального сезону. Станом на 26 вересня на складах ТЕС компанії є 882 тис. тонн вугілля. "Диверсифікація поставок, безперечно, розширює можливості вугільної енергетики. Але потрібно розуміти, що, купуючи вугілля за кордоном, ми дотуємо колумбійську вугільну промисловість. Тоді як українські шахтарі продовжують працювати на застарілому обладнанні і так само не отримують вчасно зарплату", - вважає представник компанії ICI SUISSE SA Микола Мартиненко. Експерт зазначає, що в довгостроковій перспективі ставку потрібно робити на вітчизняну промисловість.
"Кілька хвиль реформування галузі призвели тільки до закриття шахт і нарощування збитків. Українську вугільну промисловість загнали в глухий кут. Але з нього потрібно шукати вихід, потрібно робити ставку на модернізацію, якщо ми справді хочемо мати сильну економіку", - каже Микола Мартиненко. Нагадаємо, минулого року Україна витратила на закупівлю імпортного вугілля майже 2,7 млрд доларів. "Сума, яку ми витрачаємо на закупівлю імпортного вугілля, порівнянна з одержуваними траншами кредитами МВФ. Ми виводимо гроші за кордон, тоді як в українських надрах достатньо вугілля, щоб забезпечити економіку. Потрібно збільшувати видобуток вітчизняного вугілля. Буде це робити держава або приватні компанії - не принципово. Головне - правильна підтримка на законодавчому та фінансовому рівні", - наголошує Микола Мартиненко.
кстати интересно почему украинский уголь со львовского басейна не покупают? баба наташа не велит - ей надо копанки донецкие содержать ))
Его ставленники занимаются и приемкой этих самых пароходов с углём в Одессе и в Черноморске.
Ваш пятя столько накосячил, что за такой короткий период просто невозможно все вернуть в законное русло.
Ахметка уже поднял визг в метинвесте. То ли ещё будет
Вместо занимать первые места в списке форбс, будет первым в списке НАБУ. Где ждут так же и его роттердамского подельника свыноликого порошенко
https://censor.net.ua/blogs/3146985/prostye_shemy_v_tsentrenergo
и.т.д. Остальное погуглиш сам.
"07.10.2019 Таманский терминал навалочных грузов (оператор - ООО «ОТЭКО-Портсервис», входит в Группу компаний «ОТЭКО») в порту Тамань начал одновременную обработку судов на двух причалах и погрузку судов класса Panamax большой вместимости 75 000-82 000 т на полную осадку.
Судно дедвейтом 82 000 т с углем Группы «Сибантрацит» ушло 7 октября из порта Тамань покупателям с выгрузкой в европейских портах. Ранее было отправлено судно во Вьетнам. Общий объем отгруженного на оба судна угля составил более 120 000 т. ...
«Портово-индустриальный парк» ОТЭКО - один из крупнейших инвестиционных проектов на Юге России. Его частью является Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) - первый и крупнейший на побережье Азово-Черноморского бассейна России специализированный терминал по перевалке сыпучих материалов. Проектная мощность - 60 млн т грузов в год, 50 млн т из них - уголь.
При реализации проекта ТТНГ применяются уникальные технологические решения, не имеющие аналогов в России, в частности: крупнейшие склады угля объемом 3,5 млн тонн (на полное развитие), крупнейшие в мире хранилища серы и минеральных удобрений (по 300 000 т каждое) 2 трехвагонных вагоноопрокидывателя с последующей установкой четырехвагонного вагоноопрокидывателя, причальные комплексы, обеспечивающие возможность приема судов дедвейтом до 220 000 т ( максимальный размер судна, способного пройти через Босфор)."
И не отпускает его...
Кракадил...кракажу и буду кракадить!)))))
Дороги...дороги...дороги...
Белые...длинные...кривые...
счас как заорет - Гражданских отсечь млять ))
P.s. порохоbотський клопівник цензор у всій своїй красі. 30 шекелів це завжди 30 шекелів. Да, х..соси шоколадні?)
но не прямую речь порохосраки великого
Если ты не в курсе...НАПОМНЮ!!!
ПЕПо добровольно сдал анализы на наличие наркоты...
И сдал он их не на приеме у СВАТОВ!!!))))
да и сдавал ли - наврадле ))
кроме того потратил лярды уварованого получил аж 9%
давно от пеци торчиж?
Вечно журналюги все перепутают.
кстати нашего полно!!!
или в рошенах в каждой подворотне? - тогда да ))))))))))))))
или в заквасаю юГига генпрокуЛола ))
Какими надо быть ДЛБ чтоб закупать хрен знает когда свего полно не надо просто воровать легче
Надеюсь коксующегося?
Уголь коксующийся!