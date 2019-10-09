 Окупанти "мінують" маршрути патрулів ОБСЄ і встановлюють міни вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі, - Хомчак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Телеком".

"Відверто порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, окупанти систематично обстрілюють населені пункти, внаслідок чого гинуть мирні люди, руйнуються житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. При цьому фіксуються чисельні випадки прямого втручання окупаційних військ у роботу місії ОБСЄ. З метою недопущення патрулів ОБСЄ до військових об’єктів бойовики навмисно встановлюють хибні позначки "мінні поля або заміновано" на маршрутах руху", - повідомив він.

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Водночас Хомчак зазначив, що нехтуючи досягнутими домовленостями, російські окупанти встановлюють мінні поля вздовж усієї лінії розмежування та в районах транспортних комунікацій.

"Розширення мінних полів та відсутність позначок суттєво підвищують рівень небезпеки. Регулярно трапляються випадки підриву місцевих мешканців та цивільного пасажирського автотранспорту", - додав Хомчак.