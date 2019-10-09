 Окупанти "мінують" маршрути патрулів ОБСЄ і встановлюють міни вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі, - Хомчак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Телеком".
"Відверто порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, окупанти систематично обстрілюють населені пункти, внаслідок чого гинуть мирні люди, руйнуються житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури. При цьому фіксуються чисельні випадки прямого втручання окупаційних військ у роботу місії ОБСЄ. З метою недопущення патрулів ОБСЄ до військових об’єктів бойовики навмисно встановлюють хибні позначки "мінні поля або заміновано" на маршрутах руху", - повідомив він.
Водночас Хомчак зазначив, що нехтуючи досягнутими домовленостями, російські окупанти встановлюють мінні поля вздовж усієї лінії розмежування та в районах транспортних комунікацій.
"Розширення мінних полів та відсутність позначок суттєво підвищують рівень небезпеки. Регулярно трапляються випадки підриву місцевих мешканців та цивільного пасажирського автотранспорту", - додав Хомчак.
Ну, что, мои сердобольные и правдолюбивые, как вам теперь - нравится?
Когда министр иностранных дел прямым текстом заявляет, что мы проиграли и должны покориться?
Когда министр обороны прямо говорит: "Всё окей, люди в украинских городах и сёлах за то, чтобы отдать их сепаратистам, отступление по плану"?
Когда российские пропагандоны не скрывают радости и открыто сообщают, что вскоре получат Украину на блюдечке с голубой каёмочкой?
И когда настоящий президент Украины "частным законом" заводит себе на предприятия электричество из РФ, а его кукла поручает возобновить пропуск товара на оккупированные территории, - это не "торговля на крови", верно?
Вот теперь Зрады нет, правда?
«Сейчас президент Зеленский и вся команда пытаются все-таки завершить то, что начали предшественники, начиная с "Минска". Если мы с вами понимаем и увидим, что (ВНИМАНИЕ. прим.) Путин никогда ничего не сделает , и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не разрешить ситуацию, и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т.д. Пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить всё, (ВНИМАНИЕ. прим.) усиливать нашу армию и ждать очередной атаки».
Уберите детей от экранов монитора.
Послушай, министр хер пойми чего, тебя зачем назначили? Заниматься делами государства или бегать по телеэфирам, як Сірко за курами?! И если уж вылез в экран, если у тебя до е*ени свободного времени, то не городи хотя бы откровенную хрень! Мы войну ведём! Понимаешь, блд, ВОЙНУ! Это когда пиф-паф… «насыпьте левее сто ориентира пять… да блд, быстрей, быстрей… все орудия, беглым»… дайте закурить, бо руки дрожат… Герої не вмирають…
А ваша зелёная команда сопли зелёные жуёт в СМИ. Ты не своего гундосого диванного вояку Голобородька слушай, а у военных спроси… Без камер и помощников. Один на один. У солдат, сержантов, майоров, полковников и генералов, которые шестой год тащат на своих плечах войну! Спроси, можно ли верить московитам? Ну хоть на йоту! Охренеешь от ответа! Что вы там хотите увидеть? Как Путин вас нае*ёт? А до этого не видели? Вам за пять лет написали толстенный УЧЕБНИК «Как не попасть в капкан Кремля», но вы даже его не открывали и, по идее, скурили на хрен эту хрестоматию! Да?
А теперь самое важное! Выключи телевизор, министр, и не звони трясущемуся Голобородьке. Слушай внимательно и ЗАПИСЫВАЙ красным маркером на стене в кабинете. Большими, огромными, ****, буквами!… (Да мне всё равно на каком языке, хоть на пушту). Готовить армию и ждать удара нужно, блд, СЕЙЧАС, прямо в эту минуту, а не потом!!! Сейчас, понимаешь? Не урезать финансирование, а увеличивать его! Ведь потом, когда ваша зелёная команда вместе с Голобородькой будет границу отодвигать и снимать уе*анские номера для квартала, нация своими жизнями, проливая красную кровь, будет исправлять ваши, блд, зелёные ошибки!
Господи! Спаси Украину от дилетантов! Прошу тебя!
Комитет по разведке Сената США обвинил Кремль и так называемую «фабрику троллей» во вмешательстве в президентские выборы в стране. Об этом говорится в докладе сенаторов.
Сотрудники Агентства интернет-исследований, более известного как «фабрика троллей», помогали Дональду Трампу и вредили репутации его конкурента на выборах Хиллари Клинтон. Негативную информацию о ней распространяли в соцсетях. Злоумышленникам серьёзно помогал Кремль, говорится в докладе сенатского комитета по разведке. Деятельность Агентства на выборах в США в 2016м году стала частью масштабной кампании, направленной на то чтобы сеять раздор в американской политике и обществе, говорится в документе. В комитете по разведке отмечают, что после выборов, на которых победил Трамп, российские тролли стали действовать ещё активнее.
Сенаторы не исключают, что Москва попытается вмешаться в президентские выборы в США в следующем году. Конгрессу рекомендовали рассмотреть новые законодательные акты с целью раскрывать информацию об источниках, которые заказывают политическую рекламу. Особое внимание уделят соцсетям.
Никакой немецкой армии на территории Франции нет, а есть германские добровольцы, просто помогающие немецко говорящему Эльзасу во Франции. И соответственно договариваться о прекращении огня Вы должны не со мной, а с моими гауляйтерами , тьфу, с представителями восставшего народа Эльзаса.
А для того, что бы я разрешил им с Вами договариваться, то Вам необходимо:
1) Отвести с фронта все свои войска.
2) Дать представителям освобожденного Эльзаса места в Французском парламенте.
3) Предоставить контролируемым моими "повстанцами" территориям Франции широкую автономию и федерализацию с правом дальнейшего присоединения к Великой Германии.
4) Взять на французское содержание всех моих полицаев, гауляйтеров и остальных борцов за независимость от Франции, (а то у меня уже деньги на все мои войны заканчиваются)".
С уважением к Вам и к нашему братскому французскому народу Адольф Гитлер.
сейчас пойду спрошу у своих зе,кто такой Петен,пообещаю $ 100 за правильный ответ..
ти ж все одно війська відведеш?