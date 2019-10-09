 Унаслідок обвалу плити на базі відпочинку в Коблевому загинув чоловік, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївської області.

6 жовтня троє жителів Івано-Франківської області прибули в с. Коблеве для працевлаштування різноробочими на одну з баз.

Щоб оглянути обсяг робіт, чоловіки піднялися на третій поверх споруди, яка була в стадії демонтажу, і стали на бетонну плиту, яка залишилася від балкона. Від ваги плита впала разом з людьми.

Унаслідок обвалу один із чоловіків від травм загинув на місці події, другого з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні, у третього садна і синці, від госпіталізації він відмовився.

Нині слідчі проводять розслідування обставин події. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

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