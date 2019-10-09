 Мінекономіки передало ФДМ на приватизацію "Електроважмаш" і ОГХК, - Милованов

"Схеми закінчуються. Передав до Фонду держмайна на приватизацію два підприємства - "Електроважмаш" і "Об'єднану гірничо-хімічну компанію". Вони роки або навіть більше були в списку на приватизацію", - написав він у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Перше ("Електроважмаш". - Ред.) притримували від передачі штучно, щоб продовжити дерибанити активи. Друге - улюблений клієнт НАБУ. Там схеми були не тільки від попередньої влади, а й від темних персонажів за владою", - додав він.

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