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Все про:приватизація (149) ОГКХ (9) Електротяжмаш (4) Милованов Тимофій (25)

 Мінекономіки передало ФДМ на приватизацію "Електроважмаш" і ОГХК, - Милованов

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства передало на приватизацію до Фонду державного майна (ФДМ) держпідприємство "Завод "Електроважмаш" і ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"(ОГХК), повідомив глава міністерства Тимофій Милованов.

"Схеми закінчуються. Передав до Фонду держмайна на приватизацію два підприємства - "Електроважмаш" і "Об'єднану гірничо-хімічну компанію". Вони роки або навіть більше були в списку на приватизацію", - написав він у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Перше ("Електроважмаш". - Ред.) притримували від передачі штучно, щоб продовжити дерибанити активи. Друге - улюблений клієнт НАБУ. Там схеми були не тільки від попередньої влади, а й від темних персонажів за владою", - додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152909
 
 
 Топ коментарі
 
они прибыльные - и их явно банкротят)))
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Ты уже в экономике разобрался?
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Тут вопрос больше не к приватизации предприятий. Я понимаю, что это нужно делать. Тут вопрос к министру экономики, который по его же словам в экономике ничего не понимает. Вопрос, какая в этом логика и что из этого получится. Незнающий предметную область человек сам принимать решения не может. Просто по причине незнания самого предмета. Отсюда и вопрос: он уже разобрался в экономике, хотя бы для того, чтобы контролировать ситуацию? Или за него это делают другие? На мой взгляд это важно, и даже очень.
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"Електротяжмаш може бути збитковим лише в уяві ідіотів" Ілон Маск
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Тут вопрос больше не к приватизации предприятий. Я понимаю, что это нужно делать. Тут вопрос к министру экономики, который по его же словам в экономике ничего не понимает. Вопрос, какая в этом логика и что из этого получится. Незнающий предметную область человек сам принимать решения не может. Просто по причине незнания самого предмета. Отсюда и вопрос: он уже разобрался в экономике, хотя бы для того, чтобы контролировать ситуацию? Или за него это делают другие? На мой взгляд это важно, и даже очень.
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Главная цель приватизации -привлечение инвестиций. Как будет вестись отбор покупателей, что бы это гарантировать. А не добить активы до ручки, сдать в утиль и разойтись по домам
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Это очевидно. Только вот приватизацию можно провести по-разному. Можно и обмануть. Только это обман нужно распознать. А для этого необходимо разбираться в предмете. А вот тут - беда. Он предмета не знает и не сможет пресечь возможные(даже очень) махинации с приватизацией.
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Дык, если все будет смазано, уйдут предприятия в хорошие мохнатые ручки. И без обязательств.
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вы главное не забывайте платить чинушам налоги
им надо новые мазерати и коксы - ну и виллы ))
чтоб жить по-новому ))
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я начинаю потихоньку ненавидеть эту власть ходят какие то грязные не бритые как бомжи арахамия гео лопес а сколько родни привели с собой и зарплаты какие.
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Да.. офицеров и джельтменов среди них не наблюдается. Больше смахивают на детей лейтенанта Шмидта.
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МЕНЯ НИКОГДА НЕ ИНТЕРЕСОВАЛА УКРАИНА. ОПУБЛИКОВАНЫ СКАНДАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ МИЛОВАНОВА
Выступая перед слушателями, глава Минэкономразвития делится с ними такими, например, таким пассажами:
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса"; "...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать..."; "...я просто не переношу любые встречи..." и т.д. и т.п.
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