 Мінекономіки передало ФДМ на приватизацію "Електроважмаш" і ОГХК, - Милованов

"Схеми закінчуються. Передав до Фонду держмайна на приватизацію два підприємства - "Електроважмаш" і "Об'єднану гірничо-хімічну компанію". Вони роки або навіть більше були в списку на приватизацію", - написав він у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Перше ("Електроважмаш". - Ред.) притримували від передачі штучно, щоб продовжити дерибанити активи. Друге - улюблений клієнт НАБУ. Там схеми були не тільки від попередньої влади, а й від темних персонажів за владою", - додав він.
им надо новые мазерати и коксы - ну и виллы ))
чтоб жить по-новому ))
Выступая перед слушателями, глава Минэкономразвития делится с ними такими, например, таким пассажами:
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам... меня никогда не интересовала особо Украина... меня интересовал парусной спорт и сальса"; "...я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой... я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать..."; "...я просто не переношу любые встречи..." и т.д. и т.п.