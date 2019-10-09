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 Політика України
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 Звільнення всіх українських заручників і полонених - одна з умов припинення бойових дій на Донбасі, - Хомчак

Бойові дії на Донбасі будуть завершені за умови звільнення всіх українських полонених, повного взяття під контроль України окупованих територій і державного кордону з Російською Федерацією.

Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю виданню "Телеком", передає Цензор.НЕТ.

"Бойові дії на Донбасі мають бути завершені виключно за умов звільнення усіх українських заручників та полонених, повного взяття під контроль Україною окупованих на цей час територій та відповідних ділянок державного кордону з Російською Федерацією.", - заявив Хомчак.

Він зазначив, що українська армія здатна підтримати сприятливі умови для стримування агресора і забезпечення переговорного процесу в "нормандському форматі", результатом якого буде завершення збройного конфлікту політико-дипломатичним шляхом.

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Водночас на запитання, чи потрібно пов'язувати врегулювання війни в Донбасі з питанням АРК, Хомчак зазначив: " Щодо Криму – тут іншої позиції бути не може: Крим – це Україна. Шляхи його звільнення та повноцінного повернення до складу нашої держави, окрім фактору суто військового, мають значний інформаційний і політичний підтекст і мають розглядатися комплексно з можливим залученням міжнародних партнерів".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ в с.Петрівському і м.Золотому. Тоді ж спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що 7 жовтня розпочнеться розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському, що було визначено на засіданні ТКГ.

Разом з тим, 7 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що розведення сил і засобів в Золотому і Петрівському (Луганська обл.) не розпочалося, оскільки кілька днів тому ці населені пункти зазнали обстрілу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152908
 
 
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Это чмо, которое завело добровольцев в котел? интересно по чьему наитию. Начинает вырисовываться интересная картина...
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визволення Українських полонени - ще одна зрада від Зеленського - так порохоботи?
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визволення полонених в обмін на суверенітет України, так - це зрада.
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Международные партнеры спят и видят что б мы от всего отказались
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Вот все время удивляюсь этому словосочетанию " всех украинских заложников", да у него в Крыму, ОРДЛО, в самой РФ ( в виде гостей, туристов, зарабитчан, беженцев) миллионов 8 украинских заложников. Он может их пополнять по своему желания ежедневно тысячами. Отдал 100 набрал 300 и вся "арифметика". Ну скажите это открыто народу, прекратите это лицемерие и гибридность.
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Ультиматумы добавлялись, добавлялись и добавлялись ...
Когда ***** ляжет под Украину, тогда и начнем освобождать свою территорию!
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ТРЕБА ЧІТКО РОЗУМІТИ, ЩО НАЖАЛЬ, московія МОЖЕ ПОПОВНЮВАТИ ЗАРУЧНИКІВ ПОСТІЙНО І СТІЛЬКИ СКІЛЬКИ ЇЙ ПОТРІБНО
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