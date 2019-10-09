 Ми очікуємо рішень Зеленського щодо призначення нових членів НКРЕКП для своєчасної сертифікації оператора ГТС, - глава Нацкомісії Кривенко

"Ухвалення будь-яких рішень залежить від того, чи буде у комісії кворум ... Законом передбачена можливість тимчасово, на три місяці, без конкурсу призначити членів комісії. Я сподіваюся, цей процес не буде затягнутий, враховуючи ті надважливі питання, які сьогодні вимагають рішення ... Ми очікуємо відповідних рішень від президента України", - сказала вона під час П'ятого українського газового форуму в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Коментуючи терміни сертифікації оператора ГТС, Кривенко також висловила надію на те, що регулятору вдасться розглянути пакет документів швидше, ніж це передбачено внутрішніми процедурами комісії (чотири місяці).

"Я сподіваюся, ми зможемо нашою командою здійснити це в коротші терміни для того, щоб до кінця року здійснити сертифікацію оператора ГТС", - додала вона.

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Як повідомлялося, члени НКРЕКП Олександр Формагей і Євген Магльований 8 жовтня заявили про намір припинити роботу в нацкомісії. До складу НКРЕКП має входити сім членів, включаючи главу регулятора. Після відходу Формагея і Магльованого в комісії, крім її голови Оксани Кривенко, залишиться також Олена Антонова і Дмитро Коваленко. НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачання, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.