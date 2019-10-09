 Пов'язана з керівництвом облавтодору "австрійська" фірма виграла підрядів на 645 млн грн, - "Гроші"

Розслідування провели журналісти програми "Гроші" на "1+1", повідомляють Українські новини.

За даними місцевих активістів, яких опитали журналісти, "Інтервіас Україна" почала вигравати тендери порівняно недавно. Однак вже на найближчій ділянці ремонту автодороги з'ясувалося, що фактично роботи проводять співробітники Вінницького облавтодору, який в тендері на обслуговування і ремонт програв.

Журналісти також з'ясували, що за адресою, вказаною в реєстрі - на вул. Я. Шепеля в Вінниці – міститься інша дорожньобудівна компанія - ТОВ "Шляхбуд". У місті вона відома як ключовий підрядник з будівництва та ремонту доріг, з яким укладають договори, часто, навіть не проводячи формальних торгів, говорить Анастасія Дем'янчук з Вінницького агентства журналістських розслідувань.

За словами місцевих активістів, "Шляхбуд" почав активно вигравати тендери на початку 2010-х, коли начальником департаменту комунального господарства Вінниці став Ігор Корольчук. У 2011 році проти нього і його співробітників навіть було порушено кримінальну справу за фактом розтрати грошових коштів на дорожньому будівництві. Після того, як Корольчук став заступником міського голови, справі не дали хід. А коли в 2016 році перейшов працювати начальником Служби автомобільних доріг Вінницької області, "Шляхбуд" починає будувати і по всьому регіону.

Поява "Інтервіас Україна" журналісти пов'язують з небажанням керівника САД безпосередньо підігравати "прирученій" фірмі, і наводять низку фактів, які вказують на зв'язок "австрійської" компанії з Корольчуком, а також з главою обласного автодору, який постійно програє "австрійцям" тендери - Ігорем Шаповалом.

"Облавтодор програє тендер одній фірмі ("Інтервіас Україна"- ред.), З різницею в 3 копійки фактично, потім фірма, яка виграла, бере на підряд іншу фірму (ТОВ "Шляхбуд"), - пояснив громадський активіст Володимир Шпакович. Журналісти з'ясували , що те ж саме відбувається і з тендерами, коли їх програє "Шляхбуд". Більш того, заступник директора "Шляхбуд" Антон Піддубчак прямо під час розмови з кореспондентом проговорився, що обидві компанії час від часу працюють разом і що "витескання" "Інтервіасом " "Шляхбуду" з тендерів служби автодоріг - для них взагалі не проблема.

Журналісти також продемонстрували внутрішні документи "Інтервіаса", за якими видно, що договори про оренду техніки, переказ грошей, надання послуг укладалися практично виключно з "Шляхбудом". На те, що це може бути ознакою "спорідненості" двох підприємств, вказала в інтерв'ю програмі і екс-уповноважений АМКУ Агія Загребельська.

"Може "Інтервіас" - нова вивіска "Шляхбуду", а насправді за ними стоять одні й ті ж люди?" - запитують журналісти.

На фіктивний характер компанії вказує ще кілька фактів. Наприклад, за іншою адресою, за якою нібито перереєстрований "Інтервіас", журналісти виявили салон краси і офіси без вивісок. Крім того, з'ясувалося, що директор "австрійського інвестора" Тарас Сидорчук ще за кілька місяців до отримання багатомільйонних підрядів шукав роботу в сфері ІТ на 500 - 800 доларів.

"Пазл зійшовся: схоже "Інтервіас" тісно пов'язаний з Корольчук та Шаповалом, а нова назва - всього лише нова вивіска старої доброї підгодованої компанії", - приходять до висновку журналісти.