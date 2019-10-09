 Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач

Про це свідчать матеріали розслідування в рамках 6 кримінальних проваджень, оприлюднені сьогодні народним депутатом Андрієм Деркачем, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в матеріалах кримінального провадження описано механізм отримання грошей Байденом-старшим.

"У ході розслідування отримано відомості про завуальовану передачу, на думку українських розслідувачів, грошових коштів Burisma Goup за лобістську діяльність особисто Дж. Байдену. Гроші в сумі 900 тис. дол. було переказано на рахунок американської компанії Rosemont Seneca Partners, пов'язаної з Байденом-молодшим - Гантером. Призначення платежу - оплата за консультаційні послуги", - повідомив Деркач.

Крім цього, він наголосив, що, використовуючи політико-економічні важелі впливу на українську владу і маніпулюючи питанням надання Україні фінансової допомоги, Джо Байден активно сприяв закриттю кримінальних справ проти Злочевського та Burisma Group.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив про готовність створити спільний зі Штатами слідчий комітет у справі Байдена, - ЗМІ

"П'ятий візит Байдена до Києва 7-8 грудня 2015 року було присвячено вирішенню питання відставки Віктора Шокіна через справу Злочевського. Предметом тиску став 1 млрд дол. кредитних гарантій, які США мали надати Україні. Факт тиску визнав сам Байден у своєму виступі в Раді міжнародних відносин США в січні 2018 року, який назвав Шокіна "сучим сином, якого було звільнено"", - зазначив Деркач.

Також, підкреслив народний депутат, про факт прив'язки з боку США справи Злочевського до кредитних гарантій свідчить хронологія подій.

"Після візиту в грудні 2015 року Байдена до Києва був відсторонений від посади генпрокурор Віктор Шокін. Тільки після цього, 3 червня 2016 року, уряди США та України підписали угоду про кредитні гарантії на суму 1 млрд доларів", - повідомив Деркач.

За словами Деркача, міжнародна корупція такого масштабу не могла відбуватися без участі Петра Порошенка.

"Через дії колишнього Президента України Петра Порошенка Україна і новий Президент Зеленський опинилися втягнутими і в скандал з втручанням у вибори президента США, і в те, що Україну звинувачують у міжнародній корупції", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Син Байдена отримував від Burisma щомісяця $100 тис., хоча не мав досвіду роботи в енергетиці, - Трамп

Раніше повідомлялося, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив листування співробітників НАБУ і співробітників посольства США. Як свідчать матеріали листування, неодноразово, починаючи з 14 липня 2017 року, з електронної поштової скриньки помічниці першого заступника НАБУ Гізо Углави Поліни Чиж на адресу фахівця з правових питань програми боротьби з корупцією Департаменту юстиції США Посольства США в Україні Ганни Ємельянової пересилалися переліки кримінальних проваджень, якими займаються детективи НАБУ.

Матеріали щодо NABU-leaks публікуватимуться в екаунті у фейсбуці Андрія Деркача.

Отримані від журналістів-розслідувачів матеріали передано до ДБР і ГПУ, повідомив Деркач.

Крім цього, Деркач ініціює створення парламентської тимчасової слідчої комісії, а також подав заяву про відновлення справи проти посадових осіб України за фактом втручання у вибори США. Засідання відбудеться 21 жовтня.































Як відомо, Президент США Дональд Трамп заявив, що зобов'язаний вивчити питання про можливу корупцію, пов'язану із сином колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який співпрацював з українською газовою компанією Burisma. За словами Трампа, Гантер Байден отримував 100 000 доларів на місяць від української компанії, "хоча в нього не було досвіду в енергетиці".