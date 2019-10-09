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Все про:Байден (153) Деркач А. (6) лобіювання (45) США (5606) Burisma (2)

 Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач

Колишній віцепрезидент США Джо Байден отримав 900 тис. доларів за лобістську діяльність від Burisma Group.

Про це свідчать матеріали розслідування в рамках 6 кримінальних проваджень, оприлюднені сьогодні народним депутатом Андрієм Деркачем, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в матеріалах кримінального провадження описано механізм отримання грошей Байденом-старшим.

"У ході розслідування отримано відомості про завуальовану передачу, на думку українських розслідувачів, грошових коштів Burisma Goup за лобістську діяльність особисто Дж. Байдену. Гроші в сумі 900 тис. дол. було переказано на рахунок американської компанії Rosemont Seneca Partners, пов'язаної з Байденом-молодшим - Гантером. Призначення платежу - оплата за консультаційні послуги", - повідомив Деркач.

Крім цього, він наголосив, що, використовуючи політико-економічні важелі впливу на українську владу і маніпулюючи питанням надання Україні фінансової допомоги, Джо Байден активно сприяв закриттю кримінальних справ проти Злочевського та Burisma Group.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив про готовність створити спільний зі Штатами слідчий комітет у справі Байдена, - ЗМІ

"П'ятий візит Байдена до Києва 7-8 грудня 2015 року було присвячено вирішенню питання відставки Віктора Шокіна через справу Злочевського. Предметом тиску став 1 млрд дол. кредитних гарантій, які США мали надати Україні. Факт тиску визнав сам Байден у своєму виступі в Раді міжнародних відносин США в січні 2018 року, який назвав Шокіна "сучим сином, якого було звільнено"", - зазначив Деркач.

Також, підкреслив народний депутат, про факт прив'язки з боку США справи Злочевського до кредитних гарантій свідчить хронологія подій.

"Після візиту в грудні 2015 року Байдена до Києва був відсторонений від посади генпрокурор Віктор Шокін. Тільки після цього, 3 червня 2016 року, уряди США та України підписали угоду про кредитні гарантії на суму 1 млрд доларів", - повідомив Деркач.

За словами Деркача, міжнародна корупція такого масштабу не могла відбуватися без участі Петра Порошенка.

"Через дії колишнього Президента України Петра Порошенка Україна і новий Президент Зеленський опинилися втягнутими і в скандал з втручанням у вибори президента США, і в те, що Україну звинувачують у міжнародній корупції", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Син Байдена отримував від Burisma щомісяця $100 тис., хоча не мав досвіду роботи в енергетиці, - Трамп

Раніше повідомлялося, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив листування співробітників НАБУ і співробітників посольства США. Як свідчать матеріали листування, неодноразово, починаючи з 14 липня 2017 року, з електронної поштової скриньки помічниці першого заступника НАБУ Гізо Углави Поліни Чиж на адресу фахівця з правових питань програми боротьби з корупцією Департаменту юстиції США Посольства США в Україні Ганни Ємельянової пересилалися переліки кримінальних проваджень, якими займаються детективи НАБУ.

Матеріали щодо NABU-leaks публікуватимуться в екаунті у фейсбуці Андрія Деркача.

Отримані від журналістів-розслідувачів матеріали передано до ДБР і ГПУ, повідомив Деркач.

Крім цього, Деркач ініціює створення парламентської тимчасової слідчої комісії, а також подав заяву про відновлення справи проти посадових осіб України за фактом втручання у вибори США. Засідання відбудеться 21 жовтня.

Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 01
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 02
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 03
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 04
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 05
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 06
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 07
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 08
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 09
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 10
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 11
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 12
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 13
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 14
Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач 15

Як відомо, Президент США Дональд Трамп заявив, що зобов'язаний вивчити питання про можливу корупцію, пов'язану із сином колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який співпрацював з українською газовою компанією Burisma. За словами Трампа, Гантер Байден отримував 100 000 доларів на місяць від української компанії, "хоча в нього не було досвіду в енергетиці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152901
 
   
 Топ коментарі
 
І ось тут на "Цензор" виходять порохоботи із казочками про "Моніку Зеленьки", щоб прикрити Лоліту Мальдівську!😂
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Про Лолиту это ФСБшный фейк, еще про вальцмана нам расскажи, ты дед тут мимо таза. Вижу сутками тут гадишь, не устал?
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Дуже, дуже сір'йозна та афтаритетна особа - Деркач Андрій Леонідович
Схоже, ЦН незабаром почне й медведчука публікувати.
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І ось тут на "Цензор" виходять порохоботи із казочками про "Моніку Зеленьки", щоб прикрити Лоліту Мальдівську!😂
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Про Лолиту это ФСБшный фейк, еще про вальцмана нам расскажи, ты дед тут мимо таза. Вижу сутками тут гадишь, не устал?
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Я - пенсіонер і можу собі дозволити. А що ти тут в робочий час робиш?
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Обижаешь Деда, он и честь чистокровный ольгинский бот под прокси. Кто, как не он,тогда будет здесь пригожинские мессенджи озвучивать? Кстати тут несколько пригожинских "Дедов" посменно пасутся.
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Дед, ты классический долбодятел, не способный думать. Скажи честно, что для тебя главное- укатать Пороха в тюрьму. Того же и сукинсынтриждыхер3,14дорпортнов желает и кстати путен ху..ло -тоже. На чью мельницу льёш воду? То то.
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Это называется "ситуативные союзники". Но задача же хороша, согласитесь!
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А.Деркач-сын Леонида Деркача, дружбана Кучмы с 80х. Начальник УКГБ ДО, начальник СБУ, начальник Таможни. Андрюша с детства "член семьи", всегда за рюзьке мир, за РПЦ. Не удивительно, теперь отмазывает КучмО, и прикормыша-шмарклю.
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Дуже, дуже сір'йозна та афтаритетна особа - Деркач Андрій Леонідович
Схоже, ЦН незабаром почне й медведчука публікувати.
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Ахметова ж по десять раз за день публікують! А чим Мертвечук гірший!?
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Деркач - синок януковського Деркача. Все ясно.
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Это серьезное заявление. Трамп будет доволен!
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А причем тут ДЖО Байден, если компания связана с ХАНТЕРОМ Байденом?
Хантер Байден - давно уже самостоятельный человек, который занимается бизнесом без привязки к папаше.

PS Хотя, если честно, если БАйдена таки торпедируют - гораздо лучше, чтобы это произошло сейчас, ДО праймериз, чтобы демократы выставили против Трампа незапятнанного (даже пусть пятна фейковые) кандидата.
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Ты статью почитай, младший "консультировал" а старший предоставлял "крышу".
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Фантазии Деркача мне не интересны. А как доказательства фигурируют только переводы денег фирме Байдена-младшего.
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У Моники (Зелински, а не Зеленского) была самая настоящая любовь.
Однако это не помешало расследованию против ее "большой, но чистой любви" (С).
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Джо Байден саме тиснув на Українську владу (зокрема, прямо вимагаючи звільнити прокурора), і врешті хвалився, що досяг мети. Тобто, на Ваше питання "А причем тут ДЖО" - я відповідаю, він особисто лобіював зацікавленість свого сина.
Взагалі-то зрозуміло, що батько за сина не відповідає, але якщо тільки не лізе у справу...
Та й Злочевський зі своєю Бурісмою давно має сидіти, хіба ні?
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Срач начался опять. Теперь уже с подачи деркача. Дали буде...
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Деркач=фсб.

Його батько фсб з гнізда кучминого.
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ну да.... а Трамп в МацкваБаде в гостинице с проститутками писал на постель где спали чета Абамы...
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Виходить, що Байден отримував гроші від британців. Ось тепер стають зрозумілими причини внутрішньої політичної кризи в США,
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Всё что не смог сделать ЗЕ лично выполнят его друзья медведчуковцы. Дивная взаимопомощь
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Ну что, моника начала выполнение заказа трампа? Во, идиот
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Деркач - не из СН, а из Оппоплатформы.
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Нет, то есть из команды Мертведчука.
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Коломойша тоже с Порошенко встречался - и что - они теперь тоже из одной команды?
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Медвечук не скрывался в Израиле от Пети.
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Ну шо, СВАЕВО прокурора награждать пора.
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А оно всё интереснее и интереснее становится...не зря демократы так торопиться с импичментом, рыльце то у самих в пушку.
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Байдена могут заменить на другого кандидата, а Трампу всеравно импичменит, а Пете Гуантанамо.
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Импичмент ?за что?за телефонный разговор?
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злоупотребление служебным плооженетим! Даже за миньет давали
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Ну и толку ,срок свой они отбыли до конца
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миньет более понятное злоупотребеление, чем угорза другому государству.
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ну из Минета Клинтон все же кое как выпутался)) тут лучше вспомнить про Никсона
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Шокин -ставленник порошенко,покрывал прежде всего коррупцию,блокировал расследование поМайдану.,а андрей деркач-плиткач.
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Из-за ДЕЙСТВИЙ БЬІВШЕГО пРЕЗИДЕНТА Украины Петра Порошенко( !!!!!!!!!!!!!) , Украина и новый Президент Зеленский оказались втянутыми и в скандал с вмешательством в выборы президента США, и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции", - подчеркнул
он.Источник: https://censor.net.ua/n3152901

Ну що , соєві, тут вашого пахана звинуватили в кришуванні корупції
Шо там методичка пише? А ну ....
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Ключевая фраза: По словам Деркача, международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия Петра Порошенко.
Ждем порохоботов в криками Моника Рошен.
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Порохоботы они такие, любые заявления против ************** Трампа они всегда осудят, а заявления против сторонника Украины - Байдена всегда поддержат. Я ничего не перепутал, зеб?
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Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач - Цензор.НЕТ 4837 Дед Зигирь 6a5ea49c

І ось тут на "Цензор" виходять порохоботи із казочками про "Моніку Зеленьки", щоб прикрити Лоліту Мальдівську!😂
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Этот игорь д- оху..нный иксперд. Поди ж ты, подловил ключевую фразу, из за которой, всё это, якобы рассследование, тупо превращаетя в омерзительную портновско - рыговскую (ху.. ловскую ) заказуху. Не прокатывает, зелебоба!
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Сидишь у Повара на дотации? Пригожинский БОТ!
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Лоббистская деятельность США официальная работа - лоббисты платят налоги.
Это не амбарные книги Януковича, за левые услуги, за которые сидит Пол Манафорт.
Джо Байден сковырнул коррупционного судью Шокина - надо сказать "спасибо".
Трампоманы взяли известные шаги Байдена и наивно назвали "коррупцией".
А 55 % американских избирателей за импичмент Трампу.
Даже 26% республиканцев - за импичмент Трампу.

.
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Уже больше республиканцев. Там сейчас такой кипеш стоит, что мама не горюй. Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач - Цензор.НЕТ 8959 Этот поц с белкой на голове ухитрился этими днями очень жидко обделаться в Сирии. Кричат, что он просрал все полимеры, в смысле интересы США. Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач - Цензор.НЕТ 8959 В общем выход у этого дебила теперь только один, объявить войну Турции. Вот так оно ухитрилось все запутать..... Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач - Цензор.НЕТ 8959
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Это все пистешь, вот когда сами американцы об этом напишут после своего расследования, то тогда и будет ясность.
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Похоже и этот "народный избранник" за дружбу с ************...
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народный избранник против коррупции.
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Естественно, зеб, ведь тебе нравится, что Трампу пох на Украину и ты жаждешь, чтобы и Байдену было пох на Украину.
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Убрать Шокина - это не "коррупция", а антикоррупционная деятельность.
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убрать одного коррупциолнара что бы поставить другого?
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Ставил следующего не Байден, а Порошенко.
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разберуться в одной камере Гуантанамо.
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Данное заявление - тест на психическую вменяемость зебов...
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Деркач в 1993 закончил Академию Министерства безопасности россии.
ФСБ его слепило из тоо, что было. Кучмовская гнида. Потом рыговская гнида.
Это всё, что надо знать.
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Потому он и старается подыграть ************** Трампу иначе Байден осложнит жизнь Коломойскому и рыгам...
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Выбросьте ВСЁ это гавно в помойку и не лезьте в американские разборки.
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Украина бы рада не лезть, но страну будут полоскать по полной.
И ссориться с ни демократами, ни с республиканцами нам ни к чему.
А Трамп - это не Америка, а предатель Америки, продавшийся путину.
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лоббисткая деятельность разрешена в США по закону и не является коррупционным действием
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лоббистская деятельность ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ по закону
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Деньги в сумме 900 тыс. долл. были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners. Назначение платежа - оплата за консультационные услуги.... может разберешься - что не так с регистрацией компании Rosemont Seneca Partners
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кураторы и сценаристы зе-моники таки решили добить Украину и втянуть ее в этот скандал.
но эти вонючие скриншоты такие же "правдивые", как и у "схем бiгуса" - один художник на всех.
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Рыгианал дыркач всё знает...амбарная книга не горит..
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Ты смотри, грязные ручонки либерастов чуть осветили ))
Но вообще, удивительно наблюдать как некоторые надеяться, что если в Белый Дом придут снова левачки, то они не толкнут Украину в объятия России, как это уже сделали леваки из Старой Европы.
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Байден не является леваком, не все в Дем. Партии леваки, не сцы, Сандерса в Белый Дом никто не пустит
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Сандерс просто абсолюдно неадекватный ультра левый. Он как раз не опасен и никогда не сядет в главное кресло.
А вот Байден... Я прекрасно помню и его, и его босса из предыдущей администрации, если они не леваки, то тогда ИГИЛ это просто бородатые фермеры из Швейцарии.
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Все идет по плану мошенника трампа и зеБЕНИНой Моники, что бы втянуть Украину в выборы США и скандал, оправдать недоимперию о невмешательстве и снять санкции и оправдать афериста Манафорта!
Все это есть в переписке и разговора Волкера, зеленского и трампа!
Браво зебилы! Браво!
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Пороху приветик...засветился еще раз в неприглядном виде
Порохоботам особенный привет
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Абсолютно! І це відомо, мабуть, усім в Україні. Окрім фСБ(у)шників і співробітників "Цензора", що цим "матеріальчиком" розповсюджують антиукраїнську агітацію відвертого ворога.
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Давай начнем с того кто не агент кремля ибо таких единицы
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Какой же все-таки дебил это Байден.Публично хвалится что шантажировал Украину деньгами в обмен на увольнение прокурора...это нужно быть реально тормозом.
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Байден хвалится хорошо проделанной работой.
Антикоррупционной работой.
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Андрі́й Леоні́дович Де́ркач (нар. 19 серпня 1967, Дніпропетровськ) - український політик, член партії регіонів.
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зеля таки влез в это п-дорезку.. американская политика жесткая и участники там серьезные. это как влезть с первой лиги в английскую премьер лигу..
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а он уже и не мог не влезть, его туда втолкнули - оттого он такой кислый сидел с Трампом
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Деркач Андрій Леонідович - син генерала КДБ
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Продолжает набирать обороты громкий скандал, связанный с встречей главы Офиса президента и ближайшего соратника Владимира Зеленского Андрея Богдана с одиозным русским мафиози Сэмом Кислиным.
О встрече украинские СМИ сообщили накануне: она состоялась во время пребывания их в Нью-Йорке 25 сентября.
Встреча Богдана и Кислина прошла через дорогу от отеля Parker,
где Зеленский провел встречу с представителями еврейской диаспоры США в ресторане "Русская чайная".
"Кислина вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом вызывают на допрос сразу 3 комитета Конгресса.
Его считают эмиссаром русской мафии в США, тесно связанным с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
С 1970-х Кислин плотно работал с Дональдом Трампом. Его первый контракт заключался в том, что он поставил 300 телевизоров в один из отелей Трампа.
Позже Кислин тесно сотрудничал с Руди Джулиани, даже став его советником", - пишет Березовец.
При этом встреча была организована с целью возвращения конфискованных денег Виктора Януковича после Евромайдана. "И вот теперь новый поворот, связанный с намерением Кислина вернуть конфискованные миллиарды Виктора Януковича. Интересно, что это совпало с арестом Пашинского, который и организовал спецконфискацию денег Януковича.
Кислину был запрещен въезд в Украину Службой безопасности Украины. Но Зеленский запрет снял, и в августе 2019 Кислин прилетал в Киев.
Напомним, в ходе визита лидера Украины в США Владимир Зеленский провел встречу с известным миллионером Сэмом Кислиным в районе гостиницы "Паркер Примечательно, что СМИ напрямую связывают Кислина как с украинской, так и российской организованной преступностью. Более того, было даже две встречи: официальная - в гостинице, а другая, конспиративная, - в узком кругу.
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Достаточно погуглить по Деркачу и всё становится ясно. Рыг, перекрашенный в зелёный цвет. Соответственно - подонок. Одна сентенция, вернее, ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (во как! блд!) о том, что ничего без Порошенко не могло происходить, полностью нивелирует до уровня фейка все его выкладки и манипулирование всем известными фактами и по Шокину, и по траншам, и по Байдену, и по схемам Манафорта, и по книге партии регионов и прочим дерьмом, которое приходилось разгребать власти в 15, 16 годах. Похоже, мы сейчас, наконец, видим тот "убойный компромат" на Пороха, о котором квакал то ли Ермак, то ли ещё какой триждыЗЕпоц на встрече с блоггерами пару недель назад.
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Засунь своего Пороха себе в с...ку. Никто так не компрометировал Украину, как Мародёр, Точка!
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Деркач - агент ФСБ і ворога України. Ця мерзота, ще не відсиділа своє за 2008 рік і роботу на Росію, котрий звинувачував Україну у надання Грузії засобів ППО і піднімав поросячий верес, про підготовку Україною удару по ВМС Росії у Севастополі.
Ці його зойки, про лобіювання Україною інтересів сина Байдена - із того ж ряду диверсій Росії проти України за прямої участі її агента Деркача.
Питання до Президента і СБУ: скільки ще вам потрібно доказів, про те, що Деркач, як і Медведчук, Бойко та Рабінович працюють на Росію?
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А це не той старигань, що виступав у ВР і говорив "корупція - це рак"???
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За все уплочено господа присяжные заседатели...


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вот это задокументированный шкандаль. браво.
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ну сейчас диванные эксперды нам тут всё обьяснят🤣🤣
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