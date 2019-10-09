 Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач

Про це свідчать матеріали розслідування в рамках 6 кримінальних проваджень, оприлюднені сьогодні народним депутатом Андрієм Деркачем, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що в матеріалах кримінального провадження описано механізм отримання грошей Байденом-старшим.
"У ході розслідування отримано відомості про завуальовану передачу, на думку українських розслідувачів, грошових коштів Burisma Goup за лобістську діяльність особисто Дж. Байдену. Гроші в сумі 900 тис. дол. було переказано на рахунок американської компанії Rosemont Seneca Partners, пов'язаної з Байденом-молодшим - Гантером. Призначення платежу - оплата за консультаційні послуги", - повідомив Деркач.
Крім цього, він наголосив, що, використовуючи політико-економічні важелі впливу на українську владу і маніпулюючи питанням надання Україні фінансової допомоги, Джо Байден активно сприяв закриттю кримінальних справ проти Злочевського та Burisma Group.
"П'ятий візит Байдена до Києва 7-8 грудня 2015 року було присвячено вирішенню питання відставки Віктора Шокіна через справу Злочевського. Предметом тиску став 1 млрд дол. кредитних гарантій, які США мали надати Україні. Факт тиску визнав сам Байден у своєму виступі в Раді міжнародних відносин США в січні 2018 року, який назвав Шокіна "сучим сином, якого було звільнено"", - зазначив Деркач.
Також, підкреслив народний депутат, про факт прив'язки з боку США справи Злочевського до кредитних гарантій свідчить хронологія подій.
"Після візиту в грудні 2015 року Байдена до Києва був відсторонений від посади генпрокурор Віктор Шокін. Тільки після цього, 3 червня 2016 року, уряди США та України підписали угоду про кредитні гарантії на суму 1 млрд доларів", - повідомив Деркач.
За словами Деркача, міжнародна корупція такого масштабу не могла відбуватися без участі Петра Порошенка.
"Через дії колишнього Президента України Петра Порошенка Україна і новий Президент Зеленський опинилися втягнутими і в скандал з втручанням у вибори президента США, і в те, що Україну звинувачують у міжнародній корупції", - наголосив він.
Раніше повідомлялося, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив листування співробітників НАБУ і співробітників посольства США. Як свідчать матеріали листування, неодноразово, починаючи з 14 липня 2017 року, з електронної поштової скриньки помічниці першого заступника НАБУ Гізо Углави Поліни Чиж на адресу фахівця з правових питань програми боротьби з корупцією Департаменту юстиції США Посольства США в Україні Ганни Ємельянової пересилалися переліки кримінальних проваджень, якими займаються детективи НАБУ.
Матеріали щодо NABU-leaks публікуватимуться в екаунті у фейсбуці Андрія Деркача.
Отримані від журналістів-розслідувачів матеріали передано до ДБР і ГПУ, повідомив Деркач.
Крім цього, Деркач ініціює створення парламентської тимчасової слідчої комісії, а також подав заяву про відновлення справи проти посадових осіб України за фактом втручання у вибори США. Засідання відбудеться 21 жовтня.
Як відомо, Президент США Дональд Трамп заявив, що зобов'язаний вивчити питання про можливу корупцію, пов'язану із сином колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який співпрацював з українською газовою компанією Burisma. За словами Трампа, Гантер Байден отримував 100 000 доларів на місяць від української компанії, "хоча в нього не було досвіду в енергетиці".
Схоже, ЦН незабаром почне й медведчука публікувати.
Хантер Байден - давно уже самостоятельный человек, который занимается бизнесом без привязки к папаше.
PS Хотя, если честно, если БАйдена таки торпедируют - гораздо лучше, чтобы это произошло сейчас, ДО праймериз, чтобы демократы выставили против Трампа незапятнанного (даже пусть пятна фейковые) кандидата.
Однако это не помешало расследованию против ее "большой, но чистой любви" (С).
Взагалі-то зрозуміло, що батько за сина не відповідає, але якщо тільки не лізе у справу...
Та й Злочевський зі своєю Бурісмою давно має сидіти, хіба ні?
Його батько фсб з гнізда кучминого.
он.Источник: https://censor.net.ua/n3152901
Ну що , соєві, тут вашого пахана звинуватили в кришуванні корупції
Шо там методичка пише? А ну ....
Ждем порохоботов в криками Моника Рошен.
І ось тут на "Цензор" виходять порохоботи із казочками про "Моніку Зеленьки", щоб прикрити Лоліту Мальдівську!😂
Это не амбарные книги Януковича, за левые услуги, за которые сидит Пол Манафорт.
Джо Байден сковырнул коррупционного судью Шокина - надо сказать "спасибо".
Трампоманы взяли известные шаги Байдена и наивно назвали "коррупцией".
А 55 % американских избирателей за импичмент Трампу.
Даже 26% республиканцев - за импичмент Трампу.
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ФСБ его слепило из тоо, что было. Кучмовская гнида. Потом рыговская гнида.
Это всё, что надо знать.
И ссориться с ни демократами, ни с республиканцами нам ни к чему.
А Трамп - это не Америка, а предатель Америки, продавшийся путину.
но эти вонючие скриншоты такие же "правдивые", как и у "схем бiгуса" - один художник на всех.
Но вообще, удивительно наблюдать как некоторые надеяться, что если в Белый Дом придут снова левачки, то они не толкнут Украину в объятия России, как это уже сделали леваки из Старой Европы.
А вот Байден... Я прекрасно помню и его, и его босса из предыдущей администрации, если они не леваки, то тогда ИГИЛ это просто бородатые фермеры из Швейцарии.
Все это есть в переписке и разговора Волкера, зеленского и трампа!
Браво зебилы! Браво!
Порохоботам особенный привет
Антикоррупционной работой.
О встрече украинские СМИ сообщили накануне: она состоялась во время пребывания их в Нью-Йорке 25 сентября.
Встреча Богдана и Кислина прошла через дорогу от отеля Parker,
где Зеленский провел встречу с представителями еврейской диаспоры США в ресторане "Русская чайная".
"Кислина вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом вызывают на допрос сразу 3 комитета Конгресса.
Его считают эмиссаром русской мафии в США, тесно связанным с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
С 1970-х Кислин плотно работал с Дональдом Трампом. Его первый контракт заключался в том, что он поставил 300 телевизоров в один из отелей Трампа.
Позже Кислин тесно сотрудничал с Руди Джулиани, даже став его советником", - пишет Березовец.
При этом встреча была организована с целью возвращения конфискованных денег Виктора Януковича после Евромайдана. "И вот теперь новый поворот, связанный с намерением Кислина вернуть конфискованные миллиарды Виктора Януковича. Интересно, что это совпало с арестом Пашинского, который и организовал спецконфискацию денег Януковича.
Кислину был запрещен въезд в Украину Службой безопасности Украины. Но Зеленский запрет снял, и в августе 2019 Кислин прилетал в Киев.
Напомним, в ходе визита лидера Украины в США Владимир Зеленский провел встречу с известным миллионером Сэмом Кислиным в районе гостиницы "Паркер Примечательно, что СМИ напрямую связывают Кислина как с украинской, так и российской организованной преступностью. Более того, было даже две встречи: официальная - в гостинице, а другая, конспиративная, - в узком кругу.
Ці його зойки, про лобіювання Україною інтересів сина Байдена - із того ж ряду диверсій Росії проти України за прямої участі її агента Деркача.
Питання до Президента і СБУ: скільки ще вам потрібно доказів, про те, що Деркач, як і Медведчук, Бойко та Рабінович працюють на Росію?