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Все про:тютюн (75) Антимонопольний комітет (158)

 АМКУ чинить безпрецедентний тиск на іноземних інвесторів, - УНІАН (виправлено)

Антимонопольний комітет України чинить тиск на іноземних інвесторів в Україні.

Так, міжнародні тютюнові корпорації Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco INT Ukraine і Imperial Tobacco Ukraine зазнають тиску через безпідставне звинувачення в "картельній змові", а також у зв'язку з непрогнозованою податковою політикою на тютюновому ринку. У зв'язку з чим деякі виробники вже вимушено переносять свій офіс з України в країни з більш прозорою системою функціонування інститутів державної влади, передає УНІАН.

"Який меседж ми посилаємо іноземним інвесторам, про які так часто говорить Президент. Через поспішні дії АМКУ страждає імідж України на міжнародній арені. Ба більше, останнім часом почастішали випадки законодавчого лобіювання з боку тіньового ринку - ми бачимо, як деякі представники нинішньої влади активно просувають свої інтереси в тютюновому бізнесі. Гучна "правка Холодова" в законопроекті №1049, проголосована Верховною Радою 4 жовтня, була ухвалена виключно в інтересах його бізнесу. Правка повністю перерозподіляє фінансові потоки на тютюновому ринку. - так фіксована маржа для рітейлу вигідна для компанії "Т-кіоск", яка належить нардепу від "Слуги народу" Андрію Холодову", - коментує джерело з ринку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152899
 
 
 Топ коментарі
 
От довбні омериганські! Вони що не розуміють що це пом'якшення інвестиційного клімату?! АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 8445
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Виробники ракових паличок негодують!
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Курити самосад та конробанду більш безпечніше для українців? Вдома курять самосад, виходячи в місто купують контробанду. При владі дурачки - делітанти?
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мені до спини і виробники тих паличок і смоктуни...
але це дебела стаття доходів бюджету.
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Свого часу люди на бричках з кіньми в упряжі їздили. І от з появою авто багатотисячна армія візників та виробників бричок залишились без роботи...
А від того, что зникнуть тютюнові корпорації з їх отравою горя буде ще менше.
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Звичайно. А ти не знав? Робота забирає кілька років життя...
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От довбні омериганські! Вони що не розуміють що це пом'якшення інвестиційного клімату?! АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 8445
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ну да вот при пе было классно - отстегнул рошену и гуляй рванина ))))
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І скільки ж ти відстібав рошену? Імена, явки, паролі!
На кого працюєш, відповідай!

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Стоит кого тронуть и начинаются крики о давлении на бизнес.
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а ты меня не трогай )) АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 5081
я не той ориентации АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 2711
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Точно, Януковоч так всім і казав: "Я боявся за своє життя!"
А от цікаво, військовим на фронті за своє життя не страшно?
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Кто не боится, тот либо псих, либо покойник. Так что вопрос скорее риторический.
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лучше бы подавили на троицу раисянских обсосов!!! а то тут вакханалия
они вас купили лживые вы ублюдки? АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 8393 АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 8393
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НЕ НАДО ФИГНИ!

Почему ВО ВСЕХ киосках цены одинаковы до копейки?
Почему в супермаркетах сигареты не продают блоками?
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Твари под видом борьбы с курением дерут за сигареты бабло, а курильщиков меньше не становится. К примеру сужу по себе. Я не заядлый курильщик, мне пачки на 2-3 дня хватает но почему я должен платить?
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Так він воняє, дружина буде сваритись Шо всю кухню завоняв
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Ет халепа! До речі зять саджає і палить Вірджинію, на смак не знаю я не курець, але дим пахне досить приємно, не так огидно як справжні цигарки.
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от коли ти Грицю таки уграєш своє здоров'я цигарками і вперто повзтимеш до лікарів з закликом "рятуйте!", от тоді на переплачені тобою гроші...

ну це в теорії...

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Ага, дождешся у них... Моя сестра пропрацювала 40 років, весь трудовий стаж платила в т.званий поХВсоюз ще з радянських часів, ні одного разу не користувалась допомогою від цього союзу. Щойно вийшла на пенсію, так їй за 40 років стажу цей проХВсоюз подарував откритку та коробку цукерок за 100 гривень АМКУ чинить безпрецедентний тиск на іноземних інвесторів, - міжнародні тютюнові корпорації - Цензор.НЕТ 6782
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Ото такый народ, ты нэ куры, ты нэ болий, ты нэ жры. Нет, что бы поддержать, так советы дают. Каждый за себя, а я не курю, а я не пью, а я не ем. Так вот и живем, и о чем то мечтаем.
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Становится. Статистика неумолима. Всегда есть те, кто будет курить даже если начнут вешать, те кто не будет курить даже если некурящих станут расстреливать и болото, которое в зависимости от политики.
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Никотиновая зависимость является одним из самых пагубных пороков общества. 🤯🤪
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Брехня! Кисень наркотик значно сильніший, більшість без нього не можуть і десяти секунд прожити.
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а чим конкретно давлять? чи просто бла-бла?
усі курці стверджують, що в третіх країнах ( україна в центрі цих недорозвинених) тютюн гімно, назва цигарок та сама, а "вкус" гімно. то,що вони нам виробляють? і чому на коробках немає вмісту того, що там? то може слабо давлять?
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Табачные компании мне жалко примерно так же, как вирусы СПИДа и бешенства. И по тем же причинам.
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А за акцизами і іншими податками які не підуть в держбюджет ти теж не жалкуватимеш? А міністр хвінансів теж такий щасливий на цю тему?
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А давайте героин легализуем и акцизом обложим? То-то страна обогатится.

Вы не забудьте, что получает доход от сигарет компания один раз (и частью его может поделиться), а расход от лечения курильщика тратится всю жизнь и всем обществом. Что-то я среди своих друзей бросивших не видел, вообще.
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Та голандці звичайно ідіоти, тому і живуть гірхе хохлів.
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