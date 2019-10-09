EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події
  1626  21
Все про:Нацполіція (8316) Рівне (174) самогубство (290)

 Поліцейський застрелився з табельної зброї в Рівному

Сьогодні, 9 жовтня, о 03:40 34-річного інспектора-чергового чергової частини Рівненського відділу поліції знайшли мертвим із вогнепальним пораненням голови.

Під час несення служби колеги старшого лейтенанта поліції почули підозрілий звук в кімнаті для затриманих осіб відділу поліції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області. Коли прибігли, виявили чергового без ознак життя.

За попередніми даними, поліцейський покінчив життя самогубством, вистріливши з табельної зброї. Мотиви скоєного з'ясовуються.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Зараз визначається підслідність кримінального провадження. Крім того, працівниками внутрішньої безпеки та відділу інспекції особового складу за цим фактом проводиться службове розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двом співробітникам патрульної поліції Одеси вручили підозру за участь у катуваннях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"34-річний міліціонер в органах внутрішніх справ пропрацював 13 років, а на посаді чергового - майже три. У чоловіка залишилася дружина і двоє малолітніх дітей. Колектив поліції Рівненської області висловлює щирі співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152896
 
 
 Топ коментарі
 
Слава богу що люди не постраждали..
 показати весь коментар
 
Це раз підтвержує що губить людей не пиво а аваківська деградована система...кадрова робота провалена..а цей подонок піариться що літаки закупить. Вся біда це сабаков і його оточення ОЗУ..чекаємо друге ЧП незабаром одна біда не ходить...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
он поступил как настоящий офицер но мы не в 19 веке
 показати весь коментар
 
А из чего ему стреляться, не Пашинский, наградной пукалки нет.
 показати весь коментар
 
Це раз підтвержує що губить людей не пиво а аваківська деградована система...кадрова робота провалена..а цей подонок піариться що літаки закупить. Вся біда це сабаков і його оточення ОЗУ..чекаємо друге ЧП незабаром одна біда не ходить...
 показати весь коментар
 
 
Твайо ледзо когда тибэ шкозали шо ищо и зарплату там платьуд.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору