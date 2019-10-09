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Все про:Кабмін (3188) трудова книжка (5) Дмитро Дубілет (22)

 Сьогодні запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив, що уряд має намір скасувати обов'язковість трудових книжок в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні ми запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, громадяни не будуть зобов'язані під час найму на роботу подавати роботодавцю свою трудову книжку. Відповідно, роботодавцям не потрібно її перевіряти або зберігати.

"Справа в тому, що в електронних реєстрах держави дані про трудовий стаж всіх українців з 2000 року є і так. Для розрахунку пенсій або інших соціальних виплат вже використовуються саме ці дані", - розповів Дубілет.

Зазначається, що громадяни зможуть легко отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Цей документ вони можуть надати роботодавцю, якщо йому важливо перевірити стаж претендента з офіційних реєстрів. Щоб отримати цей документ, громадянину потрібно буде зробити кілька кліків і скористатися ЕЦП.

"Якщо у вас є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію до електронного реєстру - самостійно або через роботодавця. Тоді вам зберігати трудову книжку, як носій інформації, зовсім не буде потреби. Якщо хтось все ж захоче "колекціонувати" інформацію про свій стаж у трудових книжках, забороняти ми це, звичайно, не можемо. Можна так само просити свого роботодавця робити в ній записи і ставити штампи. Але ні ви, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити", - підкреслив Дубілет.

Міністр сподівається, що ухвалять закони, відповідні постанови і запустять все технічно вже цього року.

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Сьогодні запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обовязковість трудових книжок, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152893
 
 
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Так начебто ж пару років назад вже відміняли трудові книжки... Чи вийшло, як і всі потужні реформи?
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Зигирь, напоминаю тебе, трудовые книжки отменить хотел Абромявичус или как его там. Это его "потужна рехформа", не спорю. Где он сейчас, яем руководит, ты в курсе?
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Мені вже чотири роки, як трудова книжка без потреби.
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Скоро большинству населения и эти записи электронные не будут нужны в связи с вводом накопительной системы.Что отложил себе на старость-то сможешь подсчитать офлайн. Сьогодні запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5303
З.Ы.
Бюджетники наверное будут получать при наличии стажа.
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В ПРИБАЛТИКЕ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ПРАВО НА ПЕНСИИ БЕЗ ПОГАНЫХ СОВЕТСКИХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК утратило до 32% людей им в пенсионном мол... а где ваша книжка... а народ так вы САМИ сказали -они не нужны...Власть- так мы сказали.. но не обязали....
а Дубилету наверное неправильная фамилия вместо У надо И...
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Да, я знаю. Очень боюсь, что и у нас так будет. Кстати, сейчас, если на первой странице в трудовой нет печати (а у многих ее таки и нет), трудовая не действительна! Знакомый недавно выходил на пенсию, так намучился. Приняли такую муйню несколько лет нащад. "Все для человека". Власть меняется, а жизни таки нет.
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ДА у нас уже отменили прописку ---ЗА ГРУДКИ ХВАТАЮТ ВЕЗДЕ И ТРЕБУЮТ ЕЕ НЕНАГЛЯДНУЮ !!!
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Трудовые книги только думают отменить... Товарищи, так вы обожаете Совок.
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А до 2000 года граждане что не работали?!!
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Ну хоть в этом поддержу Зе. А то моя куда-то запропастилась.
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Звусит то хорошо, а если как у нас постоянно бывает тебе стажикп лет 5 просрали где то, хоть что то есть чем оспаривать.
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а стажу до 2000 года будут верить на слово???
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будет зависеть от инспектора, захочет инспектор (не бесплатно) то поверит, а не захочет то даже наличие трудовой его не уговорит! после реформы трудовая не является доказательством стажа!!
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"Кардинально новою стане і процедура звільнення співробітників. Трудові відносини повинні бути повністю змінені. Зараз, взяти людину на роботу - те ж саме, що її всиновити, так як простіше розлучитися, ніж когось звільнити", - коментує зміни прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Головних нововведень від депутатів може бути три:

- перше - дати роботодавцю можливість звільнити працівника, якщо він знаходиться у відпустці, на лікарняному (цим нерідко зловживають чиновники, обвинувачені в корупції), а також звільнити вагітних, які знаходяться в декреті. Зараз це все можливо лише при ліквідації підприємства. При цьому звільненим не зобов'язані виплачувати ніякої вихідної допомоги.
- Друге - скоротити оплачувану відпустку (зараз вона дорівнює мінімум 24 календарних дні), скасувати додаткові відпустки пільговикам, в тому числі багатодітним матерям, учасникам бойових дій і чорнобильцям. Зауважимо: раніше пропонували збільшити оплачувану відпустку до 28 календарних днів.

- Третє - ввести так званий "експрес-лікарняний", коли працівник може хворіти 1-3 дні без надання виправдувальних документів, але ці дні йому не оплатять. Зауважимо: зараз це називається відпустка за свій рахунок.

https://zaxid.media/post12_2074_24



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