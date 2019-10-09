 У Європарламенті розглянуть ситуацію в Україні

Про це йдеться в розкладі на сайті ЄП, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до публікації, засідання відбуватиметься з 15: 00-22: 00 за місцевим часом, тобто з 14:00 до 21:00 по Києву. Українське питання розглянуть у кінці.

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