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 Політика України, За кордоном
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Все про:дебати (307) Європарламент (422)

 У Європарламенті розглянуть ситуацію в Україні

На сьогоднішньому засіданні Європейського парламенту проведуть дебати з приводу ситуації в Україні.

Про це йдеться в розкладі на сайті ЄП, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до публікації, засідання відбуватиметься з 15: 00-22: 00 за місцевим часом, тобто з 14:00 до 21:00 по Києву. Українське питання розглянуть у кінці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152892
 
 
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После развода войск на Донбассе в серую зону войдут целые населенные пункты и часть Донецка - штаб ООС... У Європарламенті розглянуть ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 6111 тогда и часть Керченского моста пусть ватники отдают,Украина и так от Кубани отвела свои войска в 1918 году.
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Пральна!
Санкции на Украину за нарушение прав террористов и колаборантов!!! У Європарламенті розглянуть ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 1305
До каких пор Украина будет преследовать своих граждан!!!
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Ау, европарламент, а шо там за "ситуация" была в концлагере Гюрс начиная с 1940 года? В среднем умирало по 7 душ в день. Это же внутреннефранцузский конфликт, до?
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