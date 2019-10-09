EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України
  3070  25
Все про:нерухомість (185) Яценко (22) оцінка (17) Prozorro (87) Юрій Ніколов (6) Слуга народу (341) Качура (6)

 Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов

Захисники схеми зі збору грошей під час оцінки нерухомості підняли ставки і тепер хочуть ліквідувати систему "Прозорро" - вони запропонують вила: перемогти в захисті "Прозорро" або залишити схему зі збору грошей під час оцінки нерухомості.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми на порозі грандіозного шухеру. Олександр Качура щойно підтвердив, що готує замах на систему Прозорро. Слуга народу зробив це зізнання в розмові зі мною, Олександром Лємєновим, Віталієм Шабуніним, Агією Загребельською (я поскринив діскасс для повноти відчуттів), пояснюючи, чому він хоче зберегти корупційні майданчики Антоши Яценка в схемі ФДМУ", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстровано альтернативні законопроєкти про ліквідацію та посилення схеми щодо оцінки нерухомості: карколомний краш-тест у Зеленського, - журналіст Ніколов

"І це вже другий на моїй пам'яті випадок, коли нардепи об'єднують захист схеми Яценка з наїздом на "Прозорро". Уперше це сталося рік тому, коли антошини наймити внесли до Податкового кодексу відразу дві новели - одна легалізувала майданчики під дахом ФДМУ, а друга замахувалася на Прозорро. Максим Нефьодов тоді прямо вночі "під куполом" зумів відбити замах на святиню, але на цьому його заступникоміністерський адмінресурс вичерпався і Кононенко, Южаніна, Парубій розвели руками: "Ну, бач, оце і є компроміс". Зараз відбувається рівно те саме. Коли новий глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко публічно заявив про план убити Антохіни "прокладки" - захисник схематозу Антоши Яценка особисто запропонував завалити "Прозорро". І якщо все буде розвиватися як рік тому, то "силам добра" запропонують ті ж вила - перемогти в захисті "Прозорро", обтяжуючи їх різними дурними нарадами, аби вони не витрачали сили на знищення корупційної схеми у ФДМУ. Благо якісь "невідомі сили" в Кабміні Гончарука буквально днями зберегли у ФДМУ заступника голови Асташева - це кононенківский "рішала", який особисто і займається схемою всередині Фонду вже два роки", - акцентував журналіст.

"Отже - угруповання Антоши знову підняло ставки для торгу. І вибір у слуг народу зараз простий. Або просто і швидко ухвалити законопроєкт 2047 (його єдиним змістом є вбивство "прокладок" Яценка), або продовжувати танцювати з бубнами навколо 2047-1 Качура, єдиною місією якого є завадити ухвалити 2047. Тому що, нагадую, - щодня поки не ухвалюється 2047, антошини "прокладки" знімають з базару 1 000 000 гривень. Мільйон гривень на добу чистої маржі ні за що з усіх продавців квартир в Україні", - резюмував Ніколов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збирати на такому мільярд гривень на рік - це грабіж, - Коломойський про схему з оцінювання нерухомості

Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов 01
Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов 02
Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов 03
Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов 04
Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов 05
Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов 06
Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов 07
Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов 08
Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152888
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленский окружил себя людьми Януковича и прочими коллаборантами и коррупционерами - это всякие: Бгданы, Портновы, Бужанские, Дубинские, Коломойские, Ермак у которого связь с людьми их единой Россией, и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Та то все дрібниці, головне що не Порох при владі.
 показати весь коментар
 
 
Та достаточно уже про Пороха, когда з.п в учителей будут по 4000 долларов?
 показати весь коментар
 
 
Тим вчителям, котрі повелися на 4 кілобакси і лоханулися з ЗЄ, зарплату можна не платити зовсім, а направити на «перенавчання» разом з їхніми учнями.
 показати весь коментар
 
 
Окружил? Ой, не смешите мои тапочки! А сам он, если не военная тайна, кто такой?
 показати весь коментар
 
Скорее,там полно недобитков стада Мародера,которые 5 лет грабили страну.Они же и до этого дерибанили корыто.Круговорот говна в природе во всей своей красе.
 показати весь коментар
 
Опс, и тут ЗЕ победил здравый разум с помощью "великолепной" команды.
Оказывается мы при Порохе ещё не знали что такое коррупция. Ну ничего "слуги народа" научат и покажут.
А ведь прав был классик: - когда на президентских болотах поднимают вой о патриотизме и мире - значит воруют.
Пристайко, Сайдик и прочие мудозвоны которые давят на больную тему - просто ширма для воров Герусов, Бохданов, Качур и их хрёсного свата ЗЕ
 показати весь коментар
 
 
пока начинающий
а пеця вор опытный - обрионеный и папа овисюлькеный ))
 показати весь коментар
 
всякие петюшные рошенки будут нам вонкать ))
 показати весь коментар
 
О зеболотная шмаркля Сус прибьежало тяв тяв шавка шнобельная хавальник прикрой.. ты перепутал тут не собрание Квартала 95 и не форум любителей Сватов и не сходка педиков с зоны и не Синагога... пшел вон с Цензора.. Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 1675
 показати весь коментар
 
 
ну ты и завинтил!!так прям сразу от шестёрки и в барыги!!(от шестёрки до барыги путь далёкий!!)Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 6084 Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 7063 Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 5474
 показати весь коментар
 
Вето народовладдя на законы схемотоза и отзыв депутатов.Единственный выход.Влада корыта убьет страну. Одиозные законы должны утверждать громады.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а свинарня поднимет - аха - верю Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 7414 Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 7414
они воровали за родину ))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
он её замочит с пулемета или забомбит )))
 показати весь коментар
 
Зелені, встигаєте слідкувати за "здобутками" вибраної вами влади?
 показати весь коментар
 
 
Антон Яценко вбив людину на кермом свого авто. Може з цього почати? ****** гречкоїди з ******* умані обирають падлу весь час в депутани….прибрати це лайно, решта посипеться...
 показати весь коментар
 
Усе це тест Зеленському. При свинарях антоха почував себе краще, ці хоч щось думають.
 показати весь коментар
 
Антоха міліонер, може мільярдер ні дня не займаючись бізнесом, але обрані свинарчуком судді закон про незаконне збагачення скасували.
 показати весь коментар
 
ну так маладая, пречесная Зе команда савсєм не маріонєтка алігврхов як і сама верховна бубочка
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору