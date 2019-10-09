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 Політика України
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Все про:декларація (577) РНБО (576) Світлична (55)

 Глава Харківської ОДА Світлична подала декларацію кандидата на пост заступника секретаря РНБО

Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична подала електронну декларацію кандидата на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, її декларація опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

У декларації йдеться, що Світлична претендує на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, 15 жовтня 2016 року Світлична була призначена главою Харківської ОДА указом Петра Порошенка.

6 вересня 2019 року Кабмін схвалив перепризначення Світличної на посаду глави Харківської ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат від СН Кучер подав декларацію кандидата на пост глави Харківської ОДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152884
 
 
 Топ коментарі
 
если вместо Кривоноса то это писец всей и обороне и безопасности
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У нас і акушерка дамбаська була секретарем РНБО. Норматєльно.))
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Ну, а почему бы и нет? Если уж пианист может быть презЕдентом...
Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост заместителя секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 690
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Произошла абсолютно невообразимая на пятом году войны вещь.
В поселке Золоте была проведена открытая информационно-психологическая операция РФ направленная на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины.Поражает то, что все специалисты, с кем я говорил на эту тему, понимают ситуацию, но только пожимают плечами, мол "а что сделаешь?".Россия провела имитацию гражданского протеста с обвинением ЗСУ в обстрелах украинских территорий, и за отведение украинских войск от олинии разграничения.Были идентифицированы участники акции, которые прибыли с оккупированных территорий.Акцию провели в присутствии Министра Обороны Украины и Начальника Генерального Штаба.Откуда стало известно прибытие НГШ в Золотое, под которое была устроена акция? Я бы поставил вопрос контрозведке СБУ.Но главное, что мы имеем огромное количество сил информационного противодействия, которые были выстроены за годы войны и не одно из них не отреагировало публично.Все развели руками.Эта ситуация вскрыла напрямую угрозы национальной безопасности в информационном секторе, и то, что службы есть, но они работают в ручном режиме и несамостоятельны, а значит могут быть парализованы в любой момент минимальными действиями противника.P.S. Я хочу оставаться наивным и даже не предполагать, что такая ситуация могла быть спланирована Министерством Обороны Украины.
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Одно из первых дел клоуна была ликвидация Мининформ. О каком информационном сопротивлении можно сейчас говорить?
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Подстилка порошенковская. "Новые лица" со старыми харями.
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Я раньше думала ваш ник - это про путина, но теперь и нашему Вовочке пойдет.
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Девочку понять можно, зачем ей отставной шеф кормивший конфетами, вот клоун с членом натренированным игрою на рояле - именно то
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У нас і акушерка дамбаська була секретарем РНБО. Норматєльно.))
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Ну, а почему бы и нет? Если уж пианист может быть презЕдентом...
Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост заместителя секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 690
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если вместо Кривоноса то это писец всей и обороне и безопасности
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а может всётаки эту (не припоминаю известное имя) 22летнюю помошницу депутата она не менее перспективна во всех вопросах.......
трэш какой-то.....
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Для начала она должна пройти квалификационный отбор в популярной зелепередаче "Рассмеши гомика"!!!
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Скажите, кто девочку танцует? Почитал биографию - ни дня работы в вузе (не, доцентом числится, не спорю), в науке, а уже 2 диссертации накрапала. Даже Яныка обошла, проффесора. Чья девочка?
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Это ей благодарность за то, что слила Порошенко вместе со своим боссом Райниным. Вообще у нас ходили слухи, что ее метили на министра обороны и поэтому внесли изменения в закон, что эту должность могут занимать и гражданские. Что то не сложилось.
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Шо? Вот эта бабенка будет замсекретаря Совета по Национальной Безопасности? Пистец безопасности.
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