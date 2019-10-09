 Глава Харківської ОДА Світлична подала декларацію кандидата на пост заступника секретаря РНБО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, її декларація опублікована на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
У декларації йдеться, що Світлична претендує на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Нагадаємо, 15 жовтня 2016 року Світлична була призначена главою Харківської ОДА указом Петра Порошенка.
6 вересня 2019 року Кабмін схвалив перепризначення Світличної на посаду глави Харківської ОДА.
В поселке Золоте была проведена открытая информационно-психологическая операция РФ направленная на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины.Поражает то, что все специалисты, с кем я говорил на эту тему, понимают ситуацию, но только пожимают плечами, мол "а что сделаешь?".Россия провела имитацию гражданского протеста с обвинением ЗСУ в обстрелах украинских территорий, и за отведение украинских войск от олинии разграничения.Были идентифицированы участники акции, которые прибыли с оккупированных территорий.Акцию провели в присутствии Министра Обороны Украины и Начальника Генерального Штаба.Откуда стало известно прибытие НГШ в Золотое, под которое была устроена акция? Я бы поставил вопрос контрозведке СБУ.Но главное, что мы имеем огромное количество сил информационного противодействия, которые были выстроены за годы войны и не одно из них не отреагировало публично.Все развели руками.Эта ситуация вскрыла напрямую угрозы национальной безопасности в информационном секторе, и то, что службы есть, но они работают в ручном режиме и несамостоятельны, а значит могут быть парализованы в любой момент минимальными действиями противника.P.S. Я хочу оставаться наивным и даже не предполагать, что такая ситуация могла быть спланирована Министерством Обороны Украины.
трэш какой-то.....