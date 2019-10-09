 Естонія більше не прийме жодного біженця. У нас вистачає проблем з українцями, - глава МВС Хельме

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал ERR.

Німеччина, Франція, Італія і Мальта два тижні тому домовилися про добровільну систему, за якою країни, що приєдналися до неї, приймають особу, яка просить про притулок, протягом чотирьох тижнів після її прибуття в Європу і перевіряють обґрунтованість клопотання, а потім або надають притулок, або висилають іммігранта назад до країни походження.

Хельме повідомив в інтерв'ю ERR, що на зустрічі в Люксембурзі більшість європейських країн продемонстрували, що приймати мігрантів не хочуть і радше готові запропонувати тільки технічну допомогу.

"Я теж сказав у своєму виступі, що ми розуміємо ті країни, але наші можливості приймати [осіб, які просять про надання притулку] взагалі не враховуються. Я не буду приєднуватися до цієї ініціативи ні формально, ні неформально, але ми готові проявити солідарність у вигляді технічної та експертної допомоги", - сказав міністр.

Він додав, що Естонія сама зараз стикається з дуже сильним напливом мігрантів зі сходу, з республік колишнього СРСР.

"Якщо подивитися, то особи, які просять про притулок, прибувають до нас найбільше не з Близького Сходу або Африки, а з України. На другому місці Грузія, потім Молдова і тільки потім Афганістан і подібні країни", - зазначив Хельме, який не бачить для Естонії можливості прийняти хоча б одного біженця з Африки чи Близького Сходу.

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"Все це дуже дорого: адміністративні процедури, забезпечення їм передбачених міжнародним договором допомог, опорних осіб, шкіл для дітей тощо", - пояснив він.

За словами Хельме, в Естонії вистачає проблем з іммігрантами з України, а країни Південної Європи не вважають це проблемою.

"У нас і зараз труднощі з цим імміграційним тиском, і ми не бачимо особливого розуміння стосовно нас. Українці швидше інтегруються в російськомовну громаду, і для нас це культурна та демографічна проблема. Навіть якщо хтось каже, що це не проблема, то насправді це дуже серйозна проблема. А якщо ми почнемо відкривати ще другий і третій фронт, приймати з Латинської Америки, Венесуели, Близького Сходу і ще з західноафриканських країн на південь від Сахари, то нам сил не вистачить", - вважає міністр внутрішніх справ.

За його словами, позицію Естонії потрібно до всіх донести дуже чітко. "Для запобігання приходу до нас людей, яких ми не в змозі і не хочемо прийняти, ми маємо зайняти таку позицію, що це відомо, що ми давно заявили свою думку. Допоки ми, тобто EKRE, входимо до уряду, Естонія приймати іммігрантів не буде", - підкреслив лідер консерваторів.