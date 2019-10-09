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Все про:біженці (191) імміграція (9) МВС (1352) Естонія (267) Хельме (2)

 Естонія більше не прийме жодного біженця. У нас вистачає проблем з українцями, - глава МВС Хельме

Глава МВС Естонії Март Хельме, який очолює EKRE, на зустрічі глав МВС країн-членів ЄС, що відбулася в Люксембурзі і на якій обговорювалися проблеми міграційної політики, заявив, що поки його політична сила входить до урядової коаліції, Естонія не прийматиме іммігрантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал ERR.

Німеччина, Франція, Італія і Мальта два тижні тому домовилися про добровільну систему, за якою країни, що приєдналися до неї, приймають особу, яка просить про притулок, протягом чотирьох тижнів після її прибуття в Європу і перевіряють обґрунтованість клопотання, а потім або надають притулок, або висилають іммігранта назад до країни походження.

Хельме повідомив в інтерв'ю ERR, що на зустрічі в Люксембурзі більшість європейських країн продемонстрували, що приймати мігрантів не хочуть і радше готові запропонувати тільки технічну допомогу.

"Я теж сказав у своєму виступі, що ми розуміємо ті країни, але наші можливості приймати [осіб, які просять про надання притулку] взагалі не враховуються. Я не буду приєднуватися до цієї ініціативи ні формально, ні неформально, але ми готові проявити солідарність у вигляді технічної та експертної допомоги", - сказав міністр.

Він додав, що Естонія сама зараз стикається з дуже сильним напливом мігрантів зі сходу, з республік колишнього СРСР.

"Якщо подивитися, то особи, які просять про притулок, прибувають до нас найбільше не з Близького Сходу або Африки, а з України. На другому місці Грузія, потім Молдова і тільки потім Афганістан і подібні країни", - зазначив Хельме, який не бачить для Естонії можливості прийняти хоча б одного біженця з Африки чи Близького Сходу.

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"Все це дуже дорого: адміністративні процедури, забезпечення їм передбачених міжнародним договором допомог, опорних осіб, шкіл для дітей тощо", - пояснив він.

За словами Хельме, в Естонії вистачає проблем з іммігрантами з України, а країни Південної Європи не вважають це проблемою.

"У нас і зараз труднощі з цим імміграційним тиском, і ми не бачимо особливого розуміння стосовно нас. Українці швидше інтегруються в російськомовну громаду, і для нас це культурна та демографічна проблема. Навіть якщо хтось каже, що це не проблема, то насправді це дуже серйозна проблема. А якщо ми почнемо відкривати ще другий і третій фронт, приймати з Латинської Америки, Венесуели, Близького Сходу і ще з західноафриканських країн на південь від Сахари, то нам сил не вистачить", - вважає міністр внутрішніх справ.

За його словами, позицію Естонії потрібно до всіх донести дуже чітко. "Для запобігання приходу до нас людей, яких ми не в змозі і не хочемо прийняти, ми маємо зайняти таку позицію, що це відомо, що ми давно заявили свою думку. Допоки ми, тобто EKRE, входимо до уряду, Естонія приймати іммігрантів не буде", - підкреслив лідер консерваторів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152883
 
   
 Топ коментарі
 
Так туда сепарня и бежит от так понравившегося им "рускагамира".
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Хтось може вгадати, з одного разу, звідки ті "українські" біженці поперли до Естонії? Які "українці" прагнуть влитися в російську общину? Гидко, що цих "петинвведи" ототожнюють з Україною
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Ну я так понимаю шо туда не обычные украинцы ломятся, которые хотят работать и зарабатывать нормально, а те шо беженцы от фашысцкой хунты, которые хотят жить на пособие и смотреть кацап-ТВ.
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Да украинцы в сравнению с арабами Эстонии за счастье.
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Игорь, сей министр один в Европе сказал правду про типа "мигрантов" афро-азийских - "не хотим и не в состоянии принимать". А украинцев они берут, то просто отмазки перед Европой.и, кстати, украинцы неплохо интегрируются в балтийских странах. Просто есть проблемы с языками местными, вот и тянутся к русскому.
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Не совсем. В отличие от Польши, в Эстонии "украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас[Эстонии] это культурная и демографическая проблема."
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Ну я так понимаю шо туда не обычные украинцы ломятся, которые хотят работать и зарабатывать нормально, а те шо беженцы от фашысцкой хунты, которые хотят жить на пособие и смотреть кацап-ТВ.
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Вот именно! Я подозреваю, что в Эстонию ломятся в основном дамбасяне.
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Этот министр уже давал интервью и сказал немного иначе, что к ним пруться не украинцы желающие работать и совкодрочеры и ватопитеки которые хотят жить на шару у Европе. Его предыдущее интервью очень подробное
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Странно. Ведь беня говорил, что сейчас все кааааак ломанутся обратно в Украину.
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Так туда сепарня и бежит от так понравившегося им "рускагамира".
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ого, сколько народу из Украины убежало от Порошенко!
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Хтось може вгадати, з одного разу, звідки ті "українські" біженці поперли до Естонії? Які "українці" прагнуть влитися в російську общину? Гидко, що цих "петинвведи" ототожнюють з Україною
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Так і ми на жаль цих орків теж вважаємо Українцями.. Яб їх заочно лишав громадянства на державному рівні, хай потім як москалі на олімпіаді будуть без роду без племені!
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Ви что - Эта же наши людиии , мы их будем собирать па миру . Хотелось бы засмеятся но боюсь что нужно плакать от этого
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как то он случайно не упомянул мокшандию из которой поток мигрантов не меньший..... а то что Эстония ещё со времён Березовского моет сруские бабки для европы но то такое......
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Арьтьйомей, если бы там мылись бабки, там бы не жило полтора человека на гектар.Эстония в упадке, райком закрыт, все ушли на запад.
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Т.е. он врет?
У тебя есть данные по потоку мигрантов с раши?
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там в каменте выше вышиватный патриот обвинил министра что он скрывает данные об огромной миграции из Раши.
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Не надо сразу раму включать, вата не будет свою РазсеЮЩЬку мокшей назыаать.
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Из россии к нам едут только специалисты, потому что визы и прочее. С Украины так же приглашают специалистов, но еще огромное количество разнорабочих едут сами, и далеко не все работают официально
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у вас общяя граница с рф и разнорабочих которые работают полу легально к вам едет больше с Украины???
а с расеи только специалисты, там других нет Естонія більше не прийме жодного біженця. У нас вистачає проблем з українцями, - глава МВС Хельме - Цензор.НЕТ 435
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Проблемы с Украинцами? Тебе надо арабов и негров миллион всунуть. Вот тогда узнаешь настоящие проблемы, как Европа отрыгивет, напринимавшая этих долбаков.
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ця промосковська мразь порівнює українців які приїхали підтримувати на плаву економіку естонії з біженцями-арабами. ганьба єстонії в цілому!
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В глаза долбишься? В тексте нет никакого сравнения. Эстония очень маленькая страна и содержать мигрантов не может.
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"Мигранты" сами себя содержат, это не на бабках немцев всем колхозом сидеть и пердеть в уши про реформы
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"Мигранты" сами себя содержат,

==
Брехунок, их надо расселять и содержать коммунальные расходы этих клоповников.
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Это ты про области которые называют странами? Согласен, только не расселять естонцев, а расстрелять.
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Про мигрантов, ты в глаза долбишься и не помнишь о чём ты писал?
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А Естонцы в нарко-комуналках германии не мигранты?
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Со своей экономикой все в порядке, требуется эстонскую двигать. Альтруисты.
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Эх ,эти эстонцы. А вот мы с радостью принимаем украинцев.Вот честно, никаких проблем.
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Прикрываясь украинцами,страны Балтии отбиваються от наплыва мигрантов с Африки и Азии.Большой вклад Кремля в поток беженцев.Пусть Меркель себе всех забирает.И Макрон,Они уже превратили Париж в свалку мусора,немцам поднимают налоги,чтоб содержать мусульман.Пусть дальше заигрывают с Пуйлом и набирают мусульман себе....
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Я тебе больше скажу) Наше хитрое правительство долгое время брало деньги на мигрантов у ЕС, а потом оказалось, что в мигрантов записали местных жителей с серыми паспартами) Отмазываться у нас умеют шикарно)
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А что там делать в этой убогой Эстонии? Там все местные стараются уехать подальше, только пенсионеры советские остьались.
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Gлава МВД Хельме vret 100%.)
On specom tak govorit pro ukraincev čtobi ot nas vsex otstali s arabami.Vsem poņatno tut čto lučše budut prinimats rabočije ruki s vostoka čem afrikanskix bezdeļņikov. Ni odna strana Baltiji ne xočet arabskix migrantov.Oni v osnovnom ničego neumejut i ne xotat delats.Toļko posobija im padavai i vso na xaļavu.
A tut da-vse čašče v Rige slišu pro ukraincev .Znakomij govoril čto na stroikax mnogo rabotajut.Latiš ne poidet rabotats za 50-60 eur v deņ na stroiku torgovogo centra naprimer a vaši soglasni. Rabočije ruki nužni.
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