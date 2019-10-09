EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  202  7
Матеріали за темою:
Все про:євроінтеграція (177) Єврокомісія (289) судова реформа (877) Євросоюз (2636) Брок Елмар (15)

 У питанні незалежності судової системи не має бути помилки, - радник президента Єврокомісії з питань України Брок

Призначений на початку вересня спеціальним радником президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера з питань України німецький політик Ельмар Брок бачить своїм завданням надання допомоги новому українському керівництву в недопущенні помилок, які можуть згодом створити проблеми для інтеграційного процесу України в напрямку Європейського Союзу.

"Моє завдання - допомогти уникнути проблем у законодавстві в напрямку Європейського Союзу, зокрема, це стосується законодавства у сфері державного управління, реформи правосуддя, децентралізації, щоб не допустити помилок, які ускладнять потім посилення європейських зв'язків України", - сказав Брок в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Також спеціальний радник президента Єврокомісії додав, що бачить своїм завданням допомогти новому керівництву України, "де є багато людей без досвіду і такі, у яких досвід є", уникнути конфлікту.

Брок взагалом позитивно оцінив президента України Володимира Зеленського та його мотивацію, зазначивши, що "також потрібно дивитися, щоб він не зробив помилок, які можуть створити проблеми в майбутньому інтеграційному процесі в напрямку Європейського Союзу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення Україні контролю над кордоном є вирішальним пунктом мінських угод, - радник президента Єврокомісії Брок

"Для нас також дуже важливо, щоб система правосуддя була незалежною від влади. У питанні незалежності судової системи не має бути помилки", - підкреслив німецький політик.

Також спеціальний радник президента Єврокомісії повідомив, що має намір відвідати Україну "в найближчі тижні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152880
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Совєтчики...Вже радили попередникам, як проводити судову реформу. Тепер знову утопісти прагнуть ідеалу, без найменшого розуміння українських умов.
 показати весь коментар
 
Наивный чукотский мальчик

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера. В этом разговоре Зеленский заявил: "С тех пор как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре".
 показати весь коментар
 
 
На ті ж граблі шо і папірєднікі. А как дьішал, как дьішал. На стадіоні.
 показати весь коментар
 
 
Прокисшее дерьмо тортом не станет. Бохдан что зря по Сан-Тропе и Стамбулу катается с судьями? Будет вам рехформа суда, самого зе-суда в мире
 показати весь коментар
 
Ооооо....есть Бог на свете!!!
Послал нам хоть одного адекватного западника. Впрочем, посмотрим на его действия дальше... и проследим, будет ли он деградировать под давлением х.уйла.
 показати весь коментар
 
Они и так независимы от законов Украины, ну хоть законы физики на них работают и тушки их горят так-же как и обычные.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору