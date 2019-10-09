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 У Сенаті США підтвердили факти втручання Росії в президентські вибори 2016 року

Комітет Сенату США з розвідки опублікував доповідь про використання Росією соціальних мереж для впливу на американців під час президентських виборів 2016 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Автори доповіді вважають, що так звана "фабрика тролів", яку підтримує Кремль, працювала на популярність Дональда Трампа як кандидата в президенти й одночасно підривала репутацію його основної суперниці від демократів - Гілларі Клінтон.

Комітет з розвідки Сенату США у доповіді від 8 жовтня зазначає, що робота російського "Агентства інтернет-досліджень" була частиною широкої і триваючої досі інформаційної війни. Її ініціатори прагнули посіяти в американсой політичної та громадському середовищі розбіжності і чвари.

"Агентством інтернет-досліджень", базованим у Санкт-Петербурзі, відомим як "фабрика тролів", володіє бізнесмен Євген Пригожин, близька до Кремля людина. Це агентство неодноразово згадувалося спеціальним прокурором Робертом Мюллером в його заключній доповіді про розслідування російського втручання в американську президентську кампанію 2016 року.

Росія будь-яке втручання заперечує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп телефонував і намагався тиснути на прем'єра Австралії, щоб той допоміг дискредитувати розслідування Мюллера, - NYT

Нагадаємо, в липні 2017 року стало відомо про зустріч сина Трампа Дональда-молодшого, чоловіка дочки Іванки Джареда Кушнера і голови президентської кампанії Пола Манафорта з чотирма представниками Кремля в хмарочосі "Трамп-тауер" у Нью-Йорку.

Зустріч відбулася в червні 2016 року. Вона стала центральним пунктом розслідування в Конгресі і Міністерстві юстиції США у зв'язку з ймовірними спробами Росії втрутитися в президентські вибори.

У Білому домі всі звинувачення в зв'язках з Росією заперечують. Сім'я Трампа стверджує, що Дональд Трамп нічого не знав про зустріч, поки не прочитав про неї в The New York Times в липні 2017 року, а його син запевняє, що на зустрічі обговорювали питання усиновлення, а не політики.

Колишній адвокат Трампа Майкл Коен стверджує, що нинішній лідер США знав про зустріч свого сина, зятя і глави президентської кампанії з представниками Росії в червні 2016 року і готовий свідчити проти нього спецпрокурору Мюллеру. Зі свого боку, чинний адвокат президента США Руді Джуліані назвав Коена "патологічним брехуном".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152879
 
   
 Топ коментарі
 
Угу, так что теперь США пригласит ОБСЕ мониторить выборы? Там Сайдик расскажет что расейскака вмешательства небыло
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Самое чудесное что санкции с рабсии теперь ооооочень долго не снимет США, и европа не рыпнится бо сами могут попасть за сотрудничество с организациями которые под санкциями.
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Классная фотка. Трамп : И чё я связался с этим клоуном?
Клоун: грустно без рояля.
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ну он с ним встречается - пе ловил его у туалета ))
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Угу, так что теперь США пригласит ОБСЕ мониторить выборы? Там Сайдик расскажет что расейскака вмешательства небыло
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Ну, што, казламордые, нагибайтесь и готовьтесь к встрече с новыми внапользами !!! В Сенате США подтвердили факты вмешательства России в президентские выборы 2016 года - Цензор.НЕТ 7544
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Ні, це вже для Трампушки стовідсотковий імпічмент . Тут вже все однозначно.
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Самое чудесное что санкции с рабсии теперь ооооочень долго не снимет США, и европа не рыпнится бо сами могут попасть за сотрудничество с организациями которые под санкциями.
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Как там кацапские писькандэры, до сих пор смийуцца, не, хто в курсе ??? У Сенаті США підтвердили факти втручання Росії в президентські вибори 2016 року - Цензор.НЕТ 2579
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Перше в історії США ганебна зрада президентом Трампом американських виборців продався ворогам Людства підлим московитам.
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Подібну ботоферму для свого відбілювання створив порошенко він і його посіпаки зберегли феодальний стан в Україні,цинічно знищили добровольчий і волонтерський рух,зрадив нас під Іловайськом і Дебальцевим.
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Отправят Трампа с позором на пенсию - это похоже вопрос решенный.,Теперь ждем перезагурзку в Европе, сколько можно терпеть заскорузлых равнодушных ко всему кроме покоя дедугаников и всяких фриков терпеть типа Сайдика и Штанмайера. Гретта Тунберг уже появилась показала какой будет европейская политика будушего: жесткой, нетерпимой, воинственной и планетолюбивой!. На пороге новая политическая эра, ктобы что не жужжал из Ольгино.
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Трампа изберут на второй срок. Это реальность. И Ольгино тут не помощник! Так большинство американцев решит!
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А ты и есть то "большинство американцев"?))
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Возможно, и изберут, но сейчас по всем признаками Трампа убирают основательно и бесповоротно и мифическое большинство американцев тут не помощники
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Никто его не убирает. Обычная возня между Демократами и Республиканцами, так всегда накануне Выборов. Еще неизвестно на кого выльется больше дерьма. На Трампа или на Помпео!
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Нет, солдатик, Трампа убирают основательно и бесповоротно я в отличии от тебя читаю не соц.сети а серьезные СМИ в том числе и американские. А вообще бесмысленно спорить скоро все будет ясно.
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А ссылочку дадите что-бы я тоже прочитал? На серьезные СМИ конечно же!
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ты веришь в будущее поколение? Та лана... Веришь? Серьезно? И я так полагал Но мнение переменилось еще тогда, когда Леня-космос привел "молодую команду". Молодая команда быстро сориентировалась и разбогатела, палец о палец не ударив. Да и нынешние "новые лица" позиционируют себя как поколение будущего. Но политики-то нужны сейчас. Профи, а не говно на палочке. Именно жиденок-бобушка - говно на палочке, и несет его, как говно по течению... Мне б конструктивизм, а не понты...
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В молодое поколение я не верю, а вот юное уже себя активно проявляет, и в Европе и в РФ и в Украине. Через 10-15 лет они уже будут действующие молодые политики, а может и раньше.
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