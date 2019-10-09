 Публікація стенограми розмови Зеленського і Трампа стала додатковою великою краплею дьогтю, - Данилюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.
"З одного боку, для президента Путіна складається більш сприятливе зовнішньополітичне середовище, особливо в контексті відносин України з нашими країнами-партнерами. Взяти хоча б посил Трампа про доцільність вирішення проблем прямим спілкуванням Зеленського з Путіним", - заявив Данилюк.
За словами Данилюка, непроста ситуація і в Європі: "Брекзит", зміна лідера в Німеччині, внутрішні проблеми у Франції. І публікація стенограми стала додатковою великою краплею дьогтю. Все-таки, такі розмови мають залишатися конфіденційними. Крапка".
"Ну і скандал у Сполучених Штатах, в який Україна, на жаль, виявилася залучена, теж не сприяє твердості нашої позиції. Треба подумати, як конвертувати його в сильну позицію. Це буде дуже складно, потребує злагодженості команди і професіоналізму", - зазначив він.
Данилюк вважає ситуацію дуже непростою.
"Перш ніж починати якісь ініціативи зараз, ми маємо розуміти, що кон'юнктура змінилася. І це не може не розуміти і не використовувати Росія", - наголосив він.
Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови Трампа і Зеленського.
24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Джерело https://censor.net.ua/n3152874
Це все величезна прірва в компетенції нашого клоуна- підлабузника.
Не варто було допускати його до державних справ.
У меня три президента подрались под подъездом. Один в импичменте лежит. Скорее всего обсуждали вопрос диджитализации, пушо второй орет, что ему телефон разбили. А третий наверно зеля, потому что тоже орет, а при чем тут я?
Сидели, выпивали...
Драка началась после слов "Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна".
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
....................................................
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он, подобного сюрприза
И застрелился в тот же час
Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо !!!!!!!!!!!!!!!!
З глини не зробить десерта.
Блазень буде блазнювати
Й на посаді президента.
Короче, хороший момент выбрал Данилюк, что бы кинуть своего дружбана.
и как эта ситуация теперь решится...совсем не смешной сюжет...
Удивительный талант превращать все в дерьмо. И шутки его квартальные тупые, не смешные, впрочем, для тупого ЗеБильного быдла сойдет.
Чавкайте, ЗеБилы, дерьмо свое дальше, не отвлекайтесь.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встречался с Сэмом Кислиным, которого СМИ связывают с украинской и российской организованной преступностью
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Об этом сообщает The Insider.
Как сообщает издание, в среду, 25 сентября, во время официального визита Зеленского в США, в районе гостиницы Паркер прошли две встречи: одна официальная - непосредственно в гостинице, другая - в соседнем здании, в ресторане Русская чайная.
В первой участвовал сам Зеленский и еще несколько десятков человек, а вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу. Зеленского на ней представлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
По данным издания, Кислин присутствовал в месте проведения первой встречи, а также был организатором и участником второй.
На фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы Паркер вместе с участниками встречи. Два источника подтвердили, что человек в красном жилете, лицо которого на фото не попало, именно Кислин.
Фото: theins.ru
Первая встреча стала относительно публичной. В ней участвовали видные представители еврейской диаспоры США.
Вторая встреча проходила уже в узком кругу и в конспиративной обстановке. Участников попросили не делать фотографий.
Источник отметил, что «это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в США.
«Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку», - сказал источник.
Напомним, что уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ).
Также имя Кислина всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне.
Кроме того, Кислин известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является советником Дональда Трампа.
По данным СМИ, Кислин планирует вернуть свои активы, которые были арестованы в Украине во время антикоррупционных расследований.
Источник:Новое время
Тэги: США, мафия, Владимир Зеленский
Работать нужно было. Видите ли - ему не создали условий...
Крыса сбежала и гавкает из подворотни.
Сдрыснул - сиди не воняй, чмо.