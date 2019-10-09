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Все про:Зеленський (3093) США (5606) Данилюк Олександр (353)

 Публікація стенограми розмови Зеленського і Трампа стала додатковою великою краплею дьогтю, - Данилюк

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк вважає сформовану зовнішньополітичну ситуацію для України дуже непростою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"З одного боку, для президента Путіна складається більш сприятливе зовнішньополітичне середовище, особливо в контексті відносин України з нашими країнами-партнерами. Взяти хоча б посил Трампа про доцільність вирішення проблем прямим спілкуванням Зеленського з Путіним", - заявив Данилюк.

За словами Данилюка, непроста ситуація і в Європі: "Брекзит", зміна лідера в Німеччині, внутрішні проблеми у Франції. І публікація стенограми стала додатковою великою краплею дьогтю. Все-таки, такі розмови мають залишатися конфіденційними. Крапка".

"Ну і скандал у Сполучених Штатах, в який Україна, на жаль, виявилася залучена, теж не сприяє твердості нашої позиції. Треба подумати, як конвертувати його в сильну позицію. Це буде дуже складно, потребує злагодженості команди і професіоналізму", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк

Данилюк вважає ситуацію дуже непростою.

"Перш ніж починати якісь ініціативи зараз, ми маємо розуміти, що кон'юнктура змінилася. І це не може не розуміти і не використовувати Росія", - наголосив він.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови Трампа і Зеленського.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152874
 
   
 Топ коментарі
 
Ложка дёгтя в бочку говна? А чё ты ждал от ЗЕ? Мёда?
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"С одной стороны, для президента Путина складывается более благоприятная внешнеполитическая среда, особенно в контексте отношений Украины с нашими странами-партнерами. Взять хотя бы посыл Трампа о целесообразности решения проблем прямым общением Зеленского с Путиным", - заявил Данилюк.
Джерело https://censor.net.ua/n3152874

Це все величезна прірва в компетенції нашого клоуна- підлабузника.
Не варто було допускати його до державних справ.
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Ложка дёгтя в бочку говна? А чё ты ждал от ЗЕ? Мёда?
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То, что Данилюк рассказал в своих интервью ВВС, НВ и ЛБ про Зелю, Богдана, Розумкова, Гончарука и Беню в США хватило бы с лихвой на несколько импичментов президента. У нас сейчас, как в известной сказке "все чудесвтее и чудесатее".
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а он ,моника,хоть деньги получил за это ?
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Зелений деградує..що на жаль я і думав..
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Наверно надо по 95 давать, т.к. он не знает - что означает цифра 100 (%)...
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ОК., но только на то, что бы он подписал собственный импичмент.
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Думал, что Порошенко вор и мародёр и уЗеленские наконец расскажут - сколько Порошенко украл и намарадёрил, чтобы из твёрдой уверенности, быть абсолютно уверенным, что Порошенко вор и мародёр, а то без знания того - что Порошенко украл и намарадёрил может быть только твёрдая уверенность.
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"С одной стороны, для президента Путина складывается более благоприятная внешнеполитическая среда, особенно в контексте отношений Украины с нашими странами-партнерами. Взять хотя бы посыл Трампа о целесообразности решения проблем прямым общением Зеленского с Путиным", - заявил Данилюк.
Джерело https://censor.net.ua/n3152874

Це все величезна прірва в компетенції нашого клоуна- підлабузника.
Не варто було допускати його до державних справ.
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Нет, во фсём виноваты американские и эуропейские злобные порохоботы. Им Порошенко платит рошенками.
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Ксюша, я всю весну кричал! Люди, кого во власть хотите, клоуна? Врагов нажил, тебе не передать. Но сейчас ходят, глаза опускают, а то и обходят стороной - я ведь типчик вьедливый, сразу вопрос в лоб "ну что, выбрали?".
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Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12

У меня три президента подрались под подъездом. Один в импичменте лежит. Скорее всего обсуждали вопрос диджитализации, пушо второй орет, что ему телефон разбили. А третий наверно зеля, потому что тоже орет, а при чем тут я?
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Всё было вроде нормально.

Сидели, выпивали...

Драка началась после слов "Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна".
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Данилюк, тебе же говорили не лезть в это дерьмо. Что ты ответил? "Зеленский хароший, я ему верю!" Ты наивный дурошлеп и этим запомнишься.
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А що тепер тому Данилюку пір'ям махати ? Як ніби то він не знав, що з тупого блазня ніколи не буде мудрого Президента - Знав. То питається якої тепер холєри йому з себе невинну моніку корчити 😕
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каждый из них думал . что именно он будет влиять на *********** в своих целях . а ********** оказался просто невменяемым
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Та не настільки вони наївні, щоб так думати. Просто кожний з них розраховував на своє місце біля бєніного корита. Комусь повезло влізти в корито з ногами , а когось просто від корита відштовхнули більш сильніші і нахабніші свині .
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Соглашусь только стем, что презик . таки невменяем. А по поводу надежд каждого "из них ", так с самого начала невооруженным глазом было видно, что клоун Зеленский не политик и в политике никогда не был самостоятельной фигурой, а был и остается всего лишь марионеткой. Неужели не догадываетесь чей именно? Ку кто у буратинки папа Карло?.
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Конфиденциальными? Зато теперь известно, что Зелемойский направо и налево рассказывает про коррупцию и папярэднiкау и других, более важных проблем в Украине нет и заявление из Латвии об этом тоже говорит. Можно вспомнить и заявления Лукашенко о попередниках, которые мешают Зелемойскому. Отдых в Турции так на него повлиял, когда в то же время на отдых в Турцию прилетели Медведчук с Тимошенко?
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Таки, да, внешняя политика - "конёк" презедента! А, был-ли мёд!?
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***
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

....................................................
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он, подобного сюрприза
И застрелился в тот же час
Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо !!!!!!!!!!!!!!!!

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Такое впечатление, что Зе до и после выборов это два разных человека. Похоже, что страна голосовала за Голоборотько, а получила Гришу Бурьяненко /двойник Зе в слуге народа/. Беня опять всех переиграл. А Богдан и Мендель это поводыри, чтобы Гриша делал что им надо и ничего лишнего не ляпнул.
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А страну не предупреждали, что ЗЕ и Голобородько разные люди? Что актер, играющий роль Конфуция, не есть Конфуций?
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та нет. он как был изначально дебилькуватым таким и остался. просто не хотели это видеть
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Игорь, 73% и голосовали за Голобородька, тут ты прав. Он им близок и понятен. Родной. Поэтому так и живем. И будем еще долго так жить. Правду сказал один мой знакомый, уезжая после развала СССР на Запад "Прибалтика, Закавказье, даже Молдавия и Казахстан - там получится. Украина, россия, Белоруссия - в обозримом будующем нет! Люди не те". Как видим, был таки прав.
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Страна голосовала за Голоборотько , а получила Сурикова /премьера/ в худшем его понимании. Похоже в реальности такой прототип как Голоборотько стране и не предлагался. Или Гриша Бурьяненко или Суриков.
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Во всех случаях страна лоханулась. Но признать это не готова.
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Супу не зварити з вати.
З глини не зробить десерта.
Блазень буде блазнювати
Й на посаді президента.
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Данилюк не прижился при старой власти, а при новой понял, что ему не дадут развернуться как ему хочется и сразу слинял.
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"С одной стороны, для президента Путина складывается более благоприятная внешнеполитическая среда, особенно в контексте отношений Украины с нашими странами-партнерами."

Короче, хороший момент выбрал Данилюк, что бы кинуть своего дружбана.
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"Предательство - это вопрос даты. Вовремя предать - это значит предвидеть." Шарль Мори́с де Талейра́н-Периго́р
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отнюдь-он просто вовремя "покинул пост"...а пану Президенту теперь осталась куча "головняка"...и даже Богдан тут ему не советчик...
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Данилюк больше живёт в Лондоне с семьёй, чем в Украине и работает на Сороса. Зеленский об этом знал, но всё равно поставил его секретарём СНБО.
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судя по всему он только языком работает.
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шо характерно...жил Володя Зеленский спокойной,размеренной жизнью...известность,любимая работа,хороший зароботок и уважение людей...и ШОТО (или кто-то) дёрнуло его податься в Президенты...теперь он попал между Европой и Америкой ,"миратворцем" путиным и народом Украины...вопрос-оно ему (и нам) надо было...?!
и как эта ситуация теперь решится...совсем не смешной сюжет...
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Ник, от и я хотел бы пацана спросит при встрече: "клован, оно тебе надо было? Стучал бы себе хером по роялю, рубил бабло и радовался жизни. А теперь шо? Вляпался в историю Моникой Зелински? А ведь еще и Ростов замаячил на горизонте. И оно тебе надо было?"
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куда не ступит убогая криворожская бубочка, там одно дерьмо...

Удивительный талант превращать все в дерьмо. И шутки его квартальные тупые, не смешные, впрочем, для тупого ЗеБильного быдла сойдет.

Чавкайте, ЗеБилы, дерьмо свое дальше, не отвлекайтесь.
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Публікація стенограми розмови Зеленського і Трампа стала додатковою великою краплею дьогтю, - Данилюк - Цензор.НЕТ 16Зеленский в США встречался с посредником русской мафии

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встречался с Сэмом Кислиным, которого СМИ связывают с украинской и российской организованной преступностью

Публікація стенограми розмови Зеленського і Трампа стала додатковою великою краплею дьогтю, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6837

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Об этом сообщает The Insider.

Как сообщает издание, в среду, 25 сентября, во время официального визита Зеленского в США, в районе гостиницы Паркер прошли две встречи: одна официальная - непосредственно в гостинице, другая - в соседнем здании, в ресторане Русская чайная.

В первой участвовал сам Зеленский и еще несколько десятков человек, а вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу. Зеленского на ней представлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
По данным издания, Кислин присутствовал в месте проведения первой встречи, а также был организатором и участником второй.
На фото видно, как Зеленский выходит из гостиницы Паркер вместе с участниками встречи. Два источника подтвердили, что человек в красном жилете, лицо которого на фото не попало, именно Кислин.

Фото: theins.ru

Первая встреча стала относительно публичной. В ней участвовали видные представители еврейской диаспоры США.
Вторая встреча проходила уже в узком кругу и в конспиративной обстановке. Участников попросили не делать фотографий.
Источник отметил, что «это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в США.
«Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку», - сказал источник.
Напомним, что уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ).
Также имя Кислина всплыло на суде Михаила Черного против Олега Дерипаски в Лондоне.
Кроме того, Кислин известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является советником Дональда Трампа.
По данным СМИ, Кислин планирует вернуть свои активы, которые были арестованы в Украине во время антикоррупционных расследований.
Источник:Новое время
Тэги: США, мафия, Владимир Зеленский
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Кто оно такое что его цитируют?
Работать нужно было. Видите ли - ему не создали условий...
Крыса сбежала и гавкает из подворотни.

Сдрыснул - сиди не воняй, чмо.
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Ничего-ничего. У нас есть один Победун. Он всех победит. Один вид Победуна у рояля будет внушать ужас всем. Все разбегутся. Только вот что потом с роялем делать?.
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Ця стенограма допомогла виявити агента ***** Трампа,керівництво України не зробило нічого крім обіцянок допомогти в розслідуванні тільки(!)після офіційного запиту,тому Трампу з його посіпакою джуліані не вдалося підставити Україну і відмазати Московію,завдяки добросовістному агенту ЦРУ,який подав рапорт-скаргу на неприпустимість тику на Україну в своїх користних цілях,деякі сенатори заявили,що трамп тиснув на СОЮЗНИКА США користуючись важким становищем в Україні,тому Конгрес відчуває свою вину і надасть допомогу,треба лиш дочекатись закінчення всіх процедур імпічменту.
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