 Публікація стенограми розмови Зеленського і Трампа стала додатковою великою краплею дьогтю, - Данилюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

"З одного боку, для президента Путіна складається більш сприятливе зовнішньополітичне середовище, особливо в контексті відносин України з нашими країнами-партнерами. Взяти хоча б посил Трампа про доцільність вирішення проблем прямим спілкуванням Зеленського з Путіним", - заявив Данилюк.

За словами Данилюка, непроста ситуація і в Європі: "Брекзит", зміна лідера в Німеччині, внутрішні проблеми у Франції. І публікація стенограми стала додатковою великою краплею дьогтю. Все-таки, такі розмови мають залишатися конфіденційними. Крапка".

"Ну і скандал у Сполучених Штатах, в який Україна, на жаль, виявилася залучена, теж не сприяє твердості нашої позиції. Треба подумати, як конвертувати його в сильну позицію. Це буде дуже складно, потребує злагодженості команди і професіоналізму", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк

Данилюк вважає ситуацію дуже непростою.

"Перш ніж починати якісь ініціативи зараз, ми маємо розуміти, що кон'юнктура змінилася. І це не може не розуміти і не використовувати Росія", - наголосив він.

Нагадаємо, 25 вересня Білий дім опублікував розшифровку телефонної розмови Трампа і Зеленського.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.