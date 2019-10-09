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 Україні потрібно вимагати від ОБСЄ негайного відкликання спецпредставника Сайдіка, - Чубаров

, За словами глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік, виступаючи на форумі в Австрії, свідомо дозволив собі висловлювання, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму.

Про це Чубаров написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Мартін Сайдік на міжнародному форумі в Зальцбурзі не тільки відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму, але при цьому дозволив собі суб'єктивні історичні екскурси, що виправдовують спробу незаконної анексії Росією Криму. Для мене очевидно, що Мартін Сайдік свідомо нехтує всіма принципами, що містяться в Гельсінському Заключному Акті та якими держави - учасниці ОБСЄ мають керуватися у взаємних відносинах. Виглядає, що Мартін Сайдік один з міжнародних чиновників, чиїм завданням є виправдання злочинів Росії, скоєних нею проти України", - заявив Чубаров.

"Простіше кажучи, з якою б "формулою" Україна не виходила на міжнародні переговори з Росією, при таких посередниках, як Мартін Сайдік, нам уготовано поразку. Отже, Україні слід вимагати негайного відкликання чинним головою ОБСЄ Маріка Сайдіка від виконання ним повноважень Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі. Нехай шукає у Кремля іншу роботу!" - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для людей на Донбасі важливішим є мир, а не його умови, - Сайдік

Зазначимо, що форум Salzburg Europe Summit, організований Інститутом регіонів Європи (IRE), відбувався у Австрії 6-8 жовтня. Під час дискусії Мартіна Сайдіка попросили прокоментувати, чи не було помилкою проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України, одночасно з "референдумом" у Криму в 2014 році, на що Сайдік відповів, що не коментує цю тему, пише Укрінформ.

"Прошу вас зрозуміти, що я щодо теми Криму не висловлюю позицію, оскільки я є спеціальним представником і сфера моєї відповідальності - Донбас. Тому я маю бути обережним, щоб висловлюватися на тему Криму. Коли я буду на пенсії, буду, так би мовити, вільною людиною, тоді я зможу вже коментувати і тему Криму", - заявив він.

Пізніше Сайдік ще раз взяв слово, щоб додати "об'єктивності" у кримському питанні. Він сказав, що хоча і не говорить про Крим, але присутнім варто знати, що за часів СРСР півострів близько 30 років перебував "у складі Російської Федерації", потім 37 років - з 1954 року по 1991 рік - у складі Української РСР, "а до цього була Російська імперія".

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Україні потрібно вимагати від ОБСЄ негайного відкликання спецпредставника Сайдіка, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152872
 
   
 Топ коментарі
 
вазелиновые думают что смогут променять крым на донбасс и отпиздеться что это не они его окончательно просрали, а папередники. бараны не понимают что хуйло этим не ограничиться, и остануться они без крыма, без государственности, без экономики, без ЗВР и с той же войной, но уже без санкций против козломордора и без поддержки запада.
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і моніку б нє мєшало отозвать.
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Гей зелеботы, это этот Сайдик вам скажет что террористы провели честные выборы? Тогда уж напрямую спросите у Ху"ла. Это ваш авторитет
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та можно отозвать и монику и шмонику, вот только не барыгу же возвращать....?
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вазелиновые думают что смогут променять крым на донбасс и *********** что это не они его окончательно просрали, а папередники. бараны не понимают что ***** этим не ограничиться, и остануться они без крыма, без государственности, без экономики, без ЗВР и с той же войной, но уже без санкций против козломордора и без поддержки запада.
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Да и не может Мордор Донбасс отдать, там столько свидетельств преступлений и свидетелей, что отдать - никак.
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свидетелей уложат в братскую могилу не впервой, а вот рычаг давления из рук выпускать не станут.
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Нет, Сергей, именно Донбасс - разоренный, разрушенный войной, с оздобленным, зомбированным населением Хутин и впихнет назад, в Украину. Это гиря, привязанная к ноге, которая не даст стране двигаться вперед. А Крым он не отдаст, это его поражение и конец, "за что боролись?"
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Гей зелеботы, это этот Сайдик вам скажет что террористы провели честные выборы? Тогда уж напрямую спросите у Ху"ла. Это ваш авторитет
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Забздят, им нужно прогнуться так, что бы вытянуть пуйла на встречу в Париже, селфи сделать, все такое, лохторат порадовать. То что их пошлют там лесом дело второе. Сайдика нельзя им трогать.
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О каких стратегах идёт речь? Речь идёт о Чубарове?
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индеец - писал о монике и к - вони же стратеги нам рассказывают шо все ,с выводом людей недовольных так и задумано,ну шоб отменить минские соглашения,по вине цапов и начать шо то новое
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Спасибо Чубарову, подловил подонка Сайдика. На старуху Сайдика когда смотришь понимаешь что еще в молодости он Кремлю продался. не стоит забывать что со времен СССР в Европе тысячи агентов КГБ осталось.
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Чого вимагати від того Сайдика якщо все ОБСЄ сидить на російському бабалі.
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Если потребовать отстранения Сайдика, то будет расшевелено это осиное гнездо, только не видно сейчас у власти кого-то, способного на это...
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Пока Украина не научится рассчитывать в первую очередь только на себя, все в итоге будут плохими, так как все они видят себя не партнерами или союзниками Украины, а покровителями, этакими папочками.
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Единственное внятное предложение по ватному ОБСЕ.
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а мну кажется, что нужно отправить Чубарова и Ко в Крым
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Сайдік куплений ******. Вирішив підзаробити діткам-онукам..
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Це він пенсіонні накоплює, запроданець рашиський: когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человекомИсточник:https://censor.net.ua/n3152872
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Рефат..там где нет войны и вооруженного сопротивления, а есть право силы, гейропцы будут всегда лизать....
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Сайдік куплений фуйлом клоун, у відставку корупціонера, нехай скаже коли паРАША заплатить репарації за Донбас 300 млрд. дол. США.
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Украина от всех что-то требует. Наверно всё в неоплатном долгу перед Украиной.
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Зебарану по барабану. Он шутки квартала о себе редактирует. Некогда ему, разве не ясно?
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Да там все сайдики. Сменяешь разве что на такого же.
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Интересно что официальная власть не отреагировала. После митинга все куда то спрятались.
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И под присмотром именно этого ватного гадюшника обсе моника решила провести выборы на оккупированном Донбассе?
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Особенно весело наблюдать за теми, кто топил против Порошенко, аргументируя это тем, что он-де "Cдал Донецк", "Не освободил Луганск", "Погубил людей под Иловайском", "Торгует на крови", "Имеет Липецкую Фабрику" и т. д. и т. п.
Ну, что, мои сердобольные и правдолюбивые, как вам теперь - нравится?
Когда министр иностранных дел прямым текстом заявляет, что мы проиграли и должны покориться?
Когда министр обороны прямо говорит: "Всё окей, люди в украинских городах и сёлах за то, чтобы отдать их сепаратистам, отступление по плану"?
Когда российские пропагандоны не скрывают радости и открыто сообщают, что вскоре получат Украину на блюдечке с голубой каёмочкой?
И когда настоящий президент Украины "частным законом" заводит себе на предприятия электричество из РФ, а его кукла поручает возобновить пропуск товара на оккупированные территории, - это не "торговля на крови", верно?
Вот теперь Зрады нет, правда?
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но эта ш всё ваимямира... нарот устал от войны...там каждый день гибнут люди...эта ш нашилюди...жутко подумать...73% ...
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ну что вы право!он же прикольный!ну и вариант есть-если что в Европу свалить!
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... а до 1918 г. и преданшлюсового периода относительно самостоятельности Австрия была частью австро-ввенгерской империи. Да и Чехия, Хорватия, Черногория, Венгрия... как без них... кстати, напомните этому мудаку насчет о.о. Итуруп, Кунашир, Шикотан и всех Хабомаи... ась?
Что-то узеленского все такие мягкотелые... не могу припомнить ни одну яркую личность, лидера, аналитика. Понавыбирали всякого турбо-говна, вот и имеем понос...
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Земонике очередную флейту воткнули. Но она по-прежнему готова принять со всех направлений и в любом количестве. Зебобы, делайте это вместе.
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Зє!біли хочуть шоп такі сайдіки вирішували долю України
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Не скажу точно, кому подыгрывает Сайдик(Москве или некой иной стране в ОБСЕ), но то, что подыгрывает - факт(видно по его письму в минской группе), и не Украине.
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