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 Політика України
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Все про:Зеленський (3093) Данилюк Олександр (353)

 На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє про деструктивний вплив на президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

Хто саме впливає на главу держави Данилюк не уточнює.

"Я вважаю, що на цей момент на нього (Володимира Зеленського. - Ред.) є деструктивний вплив певних людей. Команда, скажімо так, веде його трохи не туди. Я думаю, що висновки будуть зроблені, і це посилить позицію президента в майбутньому ", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені пропонували посаду посла в США, - Данилюк

Данилюк також додав, що "на цей момент пішов з команди". "І жодні альтернативні пропозиції зараз не розглядаю", - пояснив екссекретар РНБО, додавши, що для таких пропозицій він закритий.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152869
 
 
 Топ коментарі
 
він сам деструктивний.
бо байдужий до долі держави і некомпетентний абсолютно
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угадайте слово с трех раз: начинается на "Бо", а заканчивается на "гдан"..
и кто ж это может быть?!
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Браття сперматозоїди нас надурили! Ми в сраці!!! На данный момент на Зеленского есть деструктивное влияние, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3889
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Ты зебил!??? Умные вставляют ссылку так: навёл на ссылку, чтобы синим выделилось - нажал правую кнопку - копировать - навёл курсор на окошко сообщения - нажал правую кнопку - вставить!

Бл.. где эти адекватные люди берутся??? На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3472 Ещё и что-то про СоРРоса рассуждают...
Дают "советы космического масштаба и космической же глупости".
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- В том, что старое вернется, Александр Иванович Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма. ©
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Нафиг ты здесь постиш слова этого словоблуда Рабиновича???
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На кого работает Зеленский?
Тю. А ви ще не знаете, то я вам допоможу:

МЕЖСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
(истинный смысл слов и выажений, которые нам вещают с экранов телеящика, с парментских трибун, с газетных текстов и др. средств массовой информации).
- Президент Зеленский - Марионетка театра Коломойского;
- Начальник Администрации Президента Богдан - Куратор от Коломойкого т.е. - непосредственный начальник Зеленского;
- Коломойский - управляючий АП президента, теневой правитель Украины, действующий не только в своїх личных интересах но и в интересах врага № 1 Украины Путина;
- Партия «Слуга народа» - зборище покупных безмозглых дебилов и подпольных сепаров пролезших в ВР, готовых голосовать за все хотелки Презетента Зеленского (значение оного смотри выше)…
- Пресс конференция Президента Зеленского - рекламный ролик, хорошо отрепитированный мини - спектакль (все действующие лица - наемные актеры). Ферштейн?
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Так, так. Це все пагані дядьки Зе дитинку поганому навчають. А так він хороший.

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Блин, а на что вы надеялись избирая президентом дилетанта и неуча? Что он будет самодостаточным лидером? Да с чего вдруг? Да, зебилы, что мать-природа не дала в лотерею не выиграешь. Жаль, что за вашу дурость расплачивается вся Украина!
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Блин, а на что вы надеялись избирая президентом дилетанта и неуча? Что он будет самодостаточным лидером? Да с чего вдруг? Да, зебилы, что мать-природа не дала в лотерею не выиграешь. Жаль, что за вашу дурость расплачивается вся Украина!
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Давайте Честно! В Украине к власти пришло антиукраинские силы, они обманули избирателя и работают против нашей страны. Это уже Очевидно! На Вече пока слабенько кричали за отставку Зеленскому, и я тоже не орал, еще в воскресенье казалось, что надо действовать мягче , власть возможно нас услышит. Но похоже мы имеем дело с чистыми Врагами и чем раньше сковырнем тем лучше, тем меньше бед они натворят и меньше крови прольется. Зеленского в отставку!!!
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відверто кажучи, антиукраїнські сили не полишали влади року так з 1654..
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На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6096 Propan

Если пишете конспирологические кремлевские басни про Сорроса необязаетльно выделять тектсы жирным и тем более голубым. Это любят делать неадекватные люди, а вам и текста достаточно)
09.10.2019 09:27
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"обманули избирателя" - шо, опять?
Шож это за избиратель такой умственно отсталый что его на каждых выборах обманывают?
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Дурное влияние больших бабок? Неокрепший ум?
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Кажуть інтелігентні люди ( від слова "інтелект" ), що українці інфантильні, тобто, як діти. А може, вони просто від народження перелякані.
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Попала Україна з цим Зеленським в повну жопу!
З кожним днем все потихеньку котиться в там тарарим і ніхто з політиків не хоче боротися з цим.

Я впевнений, що Данилюк має набагато більше інформації, потрібно пока не пізно щоб хтось нарешті підпалив цей бісовий Бікфордів шнур.
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Да почитай того Динилюка - продолжает вылизывать зеленую дупу - надеется что его опять пригласят во власть.
А вообще после его зашквара с "пропавшей комнатой" к его словам доверия нет - он за слова не отвечает.
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Деструктивний вплив на Зе і Ківу справляє Мандель.
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Будем смотреть по последствиям их косяков. Они уже так наградили, что могут отставкой не отделаются. Прийдется вешать. Это вам не сериал, второго дубля не будет. Доприкалывались уже...
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Давно от Зеленского попахивает каким то предательством, пока мы не знаем, но думаю какой то заговор точно есть.
И очень у него много общего с Януковичем, а это как минимум странно.
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"Царь хороший. Бояре плохие." А без технологій "братськогонароду" щось можете?
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Данилюк - первый, сбежавший с корабля. Самый умный. Такие и при Януковиче были. Начали увольняться еще до Майдана.
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если это чучело, зашкварившееся с "пропавшей комнатой" - самое умное, то похоже что с Украиной - беда....
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З таким лохторатом завжди буде біда, бо нюх втратили.
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Данилюк получил шифровку из Центра: "-Легенда меняется - бухгалтерия не утвердила смету: Вы нищий одноглазый ********, ночующий под мостом. Цель задания прежняя - медленное постепенное вхождение в среду и адаптация на новом месте ". На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1369
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"Он слаб, он так мало знает, он боится непредсказуемых последствий, порождающих новые действия, новые последствия, пока ты не оказываешься там, куда вовсе не предполагал и не желал попасть."
- Всего лишь цитата из романа "Суббота", - Иэн Макьюэн
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17 октября Коломойскому с большой долей вероятности вернут ПриватБанк
Хозяйственный суд Киева по рассмотрению иска экс-акционеров Приватбанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, примет окончательное решение 17 октября.Об этом сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.
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Це справедливо. Чому був пограбований саме Коломойський, а не Фірташ, Ахметов, Пінчук... Бо Коломойський ЄДИНИЙ з усіх олігархів підставив Україні плече у найтяжчу годину??? Всі інші тільки шкодили??? За це Бєню було пограбовано? Далеко українці підуть з такою невдячністю???
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Нє жалєя полужопій своіх трудітся юноє дарованіє Карявчєнков.

На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3401
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русская мафия стоит за всеми олигархами! Олигархи - это пешки русской мафии! Президенты - это пешки олигархов! русская мафия приказала отдать Украину России. Они выполняют. Единственный, кто стоит на пути - это Украинский народ!
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Беня глава еврейской общины Украины и Зеленский ему подчиняется по еврейской движухе! Беня сказал сдаться капитулировать перед Путиным и Зеленский выполняет!
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Зе как избиратель бывший рыг, эта рыгачка и действует на него деструктивно и ведёт прямой дорожкой в ростов.
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Треба повернути нарешті Коломойському Приват. Потім подякувати і назвати на його честь якусь центральну вулицю в Дніпрі. Наприклад Набережну. Бо Коломойський реально врятував Україну у 2014му. Але за це отримав від українців чорну відплату - був пограбований. Ахметов, який завжди працював проти України, навпаки був задарований пільгами і мільярдами. Чи це не є несправедливість? Може за такий наш чин ми і караємось? Свого рятівника грабуємо, а ворога одаровуємо?
Треба негайно повернути Коломойському вкрадений у нього Приват
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На данный момент на Зеленского есть деструктивное влияние...

А как могло быть иначе? Человек, который в политике ни в зуб ногой, максимум, умеющий заучивать тексты в Квартале, не важно о чём. Для того, чтобы не было этого "влияния" нужна чёткая позиция и чёткое понимание процессов, с которыми ему придётся работать будучи президентом. А ИХ НЕТ!!!
Как-то прочёл книгу (украинскою) "Голова профессора Доуля", так вот, Зелепутин, это Доуэль которому наговаривает текст Богдан
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Данмлюк, ты за пропавшую комнату извинился? Нет.
Вывод - перед нами человек, который не отвечает за свои слова.
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"Команда, скажем так, ведет его немного не туда"
---------

Ведут ЗЕкапитулянто прямо на Ростов
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