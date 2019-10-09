 На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
Хто саме впливає на главу держави Данилюк не уточнює.
"Я вважаю, що на цей момент на нього (Володимира Зеленського. - Ред.) є деструктивний вплив певних людей. Команда, скажімо так, веде його трохи не туди. Я думаю, що висновки будуть зроблені, і це посилить позицію президента в майбутньому ", - сказав він.
Данилюк також додав, що "на цей момент пішов з команди". "І жодні альтернативні пропозиції зараз не розглядаю", - пояснив екссекретар РНБО, додавши, що для таких пропозицій він закритий.
Бл.. где эти адекватные люди берутся??? Ещё и что-то про СоРРоса рассуждают...
Дают "советы космического масштаба и космической же глупости".
Тю. А ви ще не знаете, то я вам допоможу:
МЕЖСТРОЧНЫЙ ПЕРЕВОДЧИК
(истинный смысл слов и выажений, которые нам вещают с экранов телеящика, с парментских трибун, с газетных текстов и др. средств массовой информации).
- Президент Зеленский - Марионетка театра Коломойского;
- Начальник Администрации Президента Богдан - Куратор от Коломойкого т.е. - непосредственный начальник Зеленского;
- Коломойский - управляючий АП президента, теневой правитель Украины, действующий не только в своїх личных интересах но и в интересах врага № 1 Украины Путина;
- Партия «Слуга народа» - зборище покупных безмозглых дебилов и подпольных сепаров пролезших в ВР, готовых голосовать за все хотелки Презетента Зеленского (значение оного смотри выше)…
- Пресс конференция Президента Зеленского - рекламный ролик, хорошо отрепитированный мини - спектакль (все действующие лица - наемные актеры). Ферштейн?
Если пишете конспирологические кремлевские басни про Сорроса необязаетльно выделять тектсы жирным и тем более голубым. Это любят делать неадекватные люди, а вам и текста достаточно)
09.10.2019 09:27
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Шож это за избиратель такой умственно отсталый что его на каждых выборах обманывают?
З кожним днем все потихеньку котиться в там тарарим і ніхто з політиків не хоче боротися з цим.
Я впевнений, що Данилюк має набагато більше інформації, потрібно пока не пізно щоб хтось нарешті підпалив цей бісовий Бікфордів шнур.
А вообще после его зашквара с "пропавшей комнатой" к его словам доверия нет - он за слова не отвечает.
И очень у него много общего с Януковичем, а это как минимум странно.
- Всего лишь цитата из романа "Суббота", - Иэн Макьюэн
Хозяйственный суд Киева по рассмотрению иска экс-акционеров Приватбанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами, примет окончательное решение 17 октября.Об этом сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.
Треба негайно повернути Коломойському вкрадений у нього Приват
А как могло быть иначе? Человек, который в политике ни в зуб ногой, максимум, умеющий заучивать тексты в Квартале, не важно о чём. Для того, чтобы не было этого "влияния" нужна чёткая позиция и чёткое понимание процессов, с которыми ему придётся работать будучи президентом. А ИХ НЕТ!!!
Как-то прочёл книгу (украинскою) "Голова профессора Доуля", так вот, Зелепутин, это Доуэль которому наговаривает текст Богдан
Вывод - перед нами человек, который не отвечает за свои слова.
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Ведут ЗЕкапитулянто прямо на Ростов