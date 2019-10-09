 Спецмісія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів у Донецькій області впродовж одного дня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ.
"У період з вечора 4 до вечора 5 жовтня в Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 500), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 210 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північно-північний схід від н. п. Мар'їнка (підконтрольний уряду, 23 км на північний захід від Донецька), на південний захід від н. п. Докучаєвськ (непідконтрольний уряду, 30 км на північний захід від Донецька), а також на південний захід і схід від н. п. Світлодарськ (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в повідомленні.
Водночас повідомляється, що в період з вечора 5 до вечора 6 жовтня СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (220), якщо порівнювати з попередньою добою. Майже всі порушення режиму припинення вогню, зокрема понад половина вибухів, були зафіксовані в районах на південний захід і схід від Світлодарська, на північ-північний схід від Мар'їнки, а також на східно-північний схід і схід від н. п. Майорськ (підконтрольний уряду, 45 км на північний схід від Донецька).
"У період з вечора 4 до вечора 5 жовтня під Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 205), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (7 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід і від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська).
У період з вечора 5 до вечора 6 жовтня СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (10), якщо порівнювати з попередньою добою. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) та поблизу нього.
и что дальше?
ЧТО ДАЛЬШЕ?
пять лет фиксируют!!!
счетоводы, которые оказываются на данный момент бесполезные...
как-то так...
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.
Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків.