 Двом співробітникам патрульної поліції Одеси вручили підозру за участь у катуваннях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що окремі співробітники Управління патрульної поліції області перевищують службові повноваження під час несення служби.
Командир та поліцейський взводу під час чергування на території одеського залізничного вокзалу були викриті у завданні тілесних ушкоджень доставленим до опорного пункту та примушуванні зізнатися у скоєнні майнових злочинів. До таких незаконних методів патрульні вдавалися заради штучного підвищення показників своєї роботи.
Працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили особу та місцеперебування одного з потерпілих від злочинних дій "правоохоронців".
"Його та ще одну особу патрульні затримали серед ночі на пероні вокзалу, доставили до відділку поліції та, застосовуючи фізичний і психологічний вплив, вимагали дати покази зізнання у крадіжці золотого ланцюжка на території вокзалу. За відмову брати на себе чужий злочин, затриманих били гумовими кийками, руками та ногами. Фізичне знущання тривало, аж поки одному з затриманих не стало зле. Лише тоді поліцейські відпустили їх", - повідомили в поліції.
За показами потерпілого слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.127 (катування) КК України.
Після проведення низки процесуальних дій працівники Одеського управління ДВБ НПУ, слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом одеської прокуратури, вручили викритим співробітникам УПП підозри у скоєні ними злочину, передбаченого ч.2 ст.127 КК України. До суду подано клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
"Подібні випадки є неприпустимими, а співробітники, які переступають межу закону, мають бути притягнуті до суворої відповідальності та викорінені з лав Національної поліції. Самовіддана і рутинна робота тисяч добросовісних поліцейських зводиться нанівець завдяки таким ганебним прецедентам. Тому очищення системи триватиме і надалі", - прокоментував ситуацію перший заступник Голови НПУ Євген Коваль.
Вот так на ровном месте любой себе неприятностей заиметь может, ибо у каких-то тварей желание скорейшего повышения по службе. ( а "служат" они этому же пострадавшему)
А Рюкзаков же казав, що плану по показникам більше немає в поліції!?
Чи як то за звичай збрехав (Нікагда такого нєбило і вот апять)?
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
где вы, моралисты?
тогда не нойте, что ваши автомобили угоняют, воруют сумки на вокзалах и залазят в дом..
До настоящей полиции нам еще далеко.
Полицейские как устраивали беспредел, так его и устраивают , вешают грабежи и угоны на первого подозреваемого.
16 год - полиция устраивает гонки ( https://tsn.ua/ru/auto/video/video-novini/odesskie-kopy-na-sluzhebnoy-mashine-ustroili-gonki-posredi-ulicy.html)
У нас в городе месяц назад обобрали 4 машины , а воз и нынче там.
Полисмены ноют и просят помощи у граждан , мол кто что видел , хотя камер видеонаблюдения полно.
Я тоже хочу доверять полиции но пока не получается.
А ребята на работе и должны были придерживаться устава.
держава вас пережує, виплюне як і колишніх..
без житла, без грошей і зі зломаною психікою!!!
Хай моралісти захищають людей...
да слава реформе понтиции )) от великого и сияющего пе ))