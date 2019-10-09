EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Події
  2918  30
Матеріали за темою:
Все про:Одеса (2125) Нацполіція (8316) Правоохоронні органи (225) катування (172)

 Двом співробітникам патрульної поліції Одеси вручили підозру за участь у катуваннях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Двох співробітників патрульної поліції, які несли службу на території залізничного вокзалу міста Одеса, внутрішня безпека НПУ викрила в протиправних діях, які зараз кваліфіковані як катування. Під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області слідчі ДБР повідомили патрульним про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що окремі співробітники Управління патрульної поліції області перевищують службові повноваження під час несення служби.

Командир та поліцейський взводу під час чергування на території одеського залізничного вокзалу були викриті у завданні тілесних ушкоджень доставленим до опорного пункту та примушуванні зізнатися у скоєнні майнових злочинів. До таких незаконних методів патрульні вдавалися заради штучного підвищення показників своєї роботи.

Працівники внутрішньої безпеки НПУ встановили особу та місцеперебування одного з потерпілих від злочинних дій "правоохоронців".

Двом співробітникам патрульної поліції Одеси вручили підозру за участь у катуваннях 01

"Його та ще одну особу патрульні затримали серед ночі на пероні вокзалу, доставили до відділку поліції та, застосовуючи фізичний і психологічний вплив, вимагали дати покази зізнання у крадіжці золотого ланцюжка на території вокзалу. За відмову брати на себе чужий злочин, затриманих били гумовими кийками, руками та ногами. Фізичне знущання тривало, аж поки одному з затриманих не стало зле. Лише тоді поліцейські відпустили їх", - повідомили в поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські на Одеському залізничному вокзалі б'ють затриманих. ВIДЕО

За показами потерпілого слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.127 (катування) КК України.

Двом співробітникам патрульної поліції Одеси вручили підозру за участь у катуваннях 02
Фото: пресслужба Нацполіції

Після проведення низки процесуальних дій працівники Одеського управління ДВБ НПУ, слідчі ДБР, під процесуальним керівництвом одеської прокуратури, вручили викритим співробітникам УПП підозри у скоєні ними злочину, передбаченого ч.2 ст.127 КК України. До суду подано клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

"Подібні випадки є неприпустимими, а співробітники, які переступають межу закону, мають бути притягнуті до суворої відповідальності та викорінені з лав Національної поліції. Самовіддана і рутинна робота тисяч добросовісних поліцейських зводиться нанівець завдяки таким ганебним прецедентам. Тому очищення системи триватиме і надалі", - прокоментував ситуацію перший заступник Голови НПУ Євген Коваль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152862
 
   
 Топ коментарі
 
вот это вот от "5" до "10" такая лазейка для коррупции.Есть конкретное преступление.Должно быть адекватное наказание,а не "приблизительно,возможно,скорее всего...".А в результате все зависит от того сколько бабла занесут судье.Занесут "хорошо"-5.Будут "экономить" -10
 показати весь коментар
 
це не новина, одеська мусорня - наймусорніша мусорня у світі, з 2 травня це загальновідомий факт
 показати весь коментар
 
Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
вот это вот от "5" до "10" такая лазейка для коррупции.Есть конкретное преступление.Должно быть адекватное наказание,а не "приблизительно,возможно,скорее всего...".А в результате все зависит от того сколько бабла занесут судье.Занесут "хорошо"-5.Будут "экономить" -10
 показати весь коментар
 
 
На обычную зону садить и отлучать от церкви.

Вот так на ровном месте любой себе неприятностей заиметь может, ибо у каких-то тварей желание скорейшего повышения по службе. ( а "служат" они этому же пострадавшему)
 показати весь коментар
 
 
"прибегали ради искусственного повышения показателей своей работы."(©)
А Рюкзаков же казав, що плану по показникам більше немає в поліції!?
Чи як то за звичай збрехав (Нікагда такого нєбило і вот апять)?
 показати весь коментар
 
 
ну вот и довы...сь гандоны парень правду на видео сказал п...да вам еще бы на обычную зону их
 показати весь коментар
 
 
Радует что это становится новостью, а не рутинной работой
 показати весь коментар
 
Радует, что зверь в ментах меньше стал. 10 лет назад забирал одного от них...:руки чувака біли полностью багровые...ему вытянули руки, привязали и били дубинками и пусть он вор, но.....зверя выпускать только ради лени находить доказательства..не наш путь.
 показати весь коментар
 
А как же комиссии при отборе. Озвучить кто их пропустил на конкурсе .
 показати весь коментар
 
 
це не новина, одеська мусорня - наймусорніша мусорня у світі, з 2 травня це загальновідомий факт
 показати весь коментар
 
 
Это всегда было известно. И да, мусорня на жд станциях это вообще отдельные животные со своими "законами". Ворюжки покрываются ими. По карманам при задержании часто лазят. Они даже с бомжей деньги за ночлег в залах ожидания берут, причем зимой плата больше. П...дорасы словом.
 показати весь коментар
 
 
А где их нагрудные камеры, почему сняли? Не было бы этой записи и они ангелочки.
 показати весь коментар
 
 
а проверьте откуда они родом. гарантирую что заблудеше в одессу сельское быдло и именно быдло, неудачники и чмошники. К нормальным селянам отношусь уваженительно
 показати весь коментар
 
 
когда поработаешь с быдлом каждый день - сам станешь быдлом! и независимо откуда ты будешь с города или села..
 показати весь коментар
 
Однозначно быдлостан. Они любят так самоутверждаться.
 показати весь коментар
 
Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
 показати весь коментар
 
 
Це називається спустити пар і замилити очи..там потрібно вручати підозру Жукову, Рибаку, Білошицькому, а взагалі замість реХформи маємо деградовану аваківську падаль..у вигляді патрульної полюції..
 показати весь коментар
 
а как с преступниками поступать, если его поймали на горячем, а он посылает полисменов на три буквы?
где вы, моралисты?
тогда не нойте, что ваши автомобили угоняют, воруют сумки на вокзалах и залазят в дом..
 показати весь коментар
 
Ув. Устим Кармелюк. давайте посмотрим правде в гглаза.
До настоящей полиции нам еще далеко.
Полицейские как устраивали беспредел, так его и устраивают , вешают грабежи и угоны на первого подозреваемого.
16 год - полиция устраивает гонки ( https://tsn.ua/ru/auto/video/video-novini/odesskie-kopy-na-sluzhebnoy-mashine-ustroili-gonki-posredi-ulicy.html)
У нас в городе месяц назад обобрали 4 машины , а воз и нынче там.
Полисмены ноют и просят помощи у граждан , мол кто что видел , хотя камер видеонаблюдения полно.
Я тоже хочу доверять полиции но пока не получается.
А ребята на работе и должны были придерживаться устава.
 показати весь коментар
 
 
на химию в Черкасы их отправить , здоровье востанавливать
 показати весь коментар
 
 
Хлопці - звільняйтеся!!!
держава вас пережує, виплюне як і колишніх..

без житла, без грошей і зі зломаною психікою!!!
Хай моралісти захищають людей...
 показати весь коментар
 
Хотелось бы узнать, куда те два фрэґла хотели уехать ночью с вокзала или откуда приехали и были ли у них билеты это подтверждающие. А если билетов не было, как насчет рассказать, какого это х56а они трутся на вокзале по ночам?
 показати весь коментар
 
"Его и еще одного человека патрульные задержали ночью на перроне вокзалаИсточник: https://censor.net.ua/n3152862"
 показати весь коментар
 
И что? Не в помещении вокзала!!! Хотя и там может находиться все кто хочет!!! Они были на улице!!! Это, тем более, общественное место где могут находиться все люди и никто не обязан никому отчитываться, понятно? У нас свободная страна а не севенная Корея.
 показати весь коментар
 
Расстрелять упырей по приговору трибунала ! Двом співробітникам патрульної поліції Одеси вручили підозру за участь у катуваннях - Цензор.НЕТ 3672
 показати весь коментар
 
это и есть луТшие из луТших, как трындел чертила авакин.
 показати весь коментар
 
 
Суд завтра в Заводском районном суде города Николаева
 показати весь коментар
 
менты тоже хотят жить по-новому по бпп-шному и розенбл...ски ))
да слава реформе понтиции )) от великого и сияющего пе ))
 показати весь коментар
 
 
а шо эти двое одни такие -сколько таких гнилых ещё засело по мусарням- "ждут своего звёздного часа"...
 показати весь коментар
 
 
посмотрим посмотрим.... но до сегодняшних дней подозреваемым всем только грозили сроки...а не давались...хахахахаха в ********* он не церемоняться... растреливают преступников на месте. страптивых водил пьяных и борзых не исполняющих приказы и просто предьявить документы бьют стёкла и быков вытягивают за ноздри. уши и волосы в окно авто! а сроки дают за убийство или там что полегче всем по 20 лет . хахаха чтобы никому не обидно было...у нас (демократия...) делай что хочешь.... как правило:подозрение на преступление. домашний арест,браслет,залог, на поруки.... или 1-2 года с отсрочкой.хахаха былять сидеть некому!!!есть плюсы и минусы ясно! но то что у нас вытворяют граждане с патрулями это капец...как народ быкует с ними..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору