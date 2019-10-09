 Білий дім не братиме участі в політичній виставі з імпічментом, - речниця Грішем

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила речниця Білого дому Стефані Грішем.

"Не слід навіть очікувати, що виконавча влада візьме участь у цих вправах політичного театру, і вона не буде в них брати участі", - заявила вона.

Речниця зазначила: "Президент не зробив нічого поганого, і демократи це знають. За чисто політичних мотивів демократи вирішили, що їхнє прагнення скасувати результати виборів 2016 року дозволяє їм провести так зване розслідування, спрямоване на імпічмент, яке ігнорує основні права, гарантовані кожному американцеві".

Грішем обвинуватила демократів у проведенні саме закритих слухань, щоб "позбавити президента права викликати свідків, проводити перехресний допит свідків, мати доступ до доказів і багатьох інших основних прав".

Як повідомлялося, юрист Білого дому Пет Чиполлоне дещо раніше направив листа до спікера палати представників Ненсі Пелосі, в якому попереджає, що адміністрація США не буде допомагати конгресменам у розслідуванні, мета якого - з'ясувати, чи слід оголошувати імпічмент президенту країни Дональду Трампу.

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"Розслідування незаконне, оскільки не підкріплюється положеннями конституції. Воно не претендує на об'єктивність", - наголошується в листі, витяги з якого наводять американські ЗМІ.

Чиполлоне пояснює, що участь у розслідуванні в нинішньому його вигляді завдасть шкоди інституту виконавчої влади та принципу поділу влади. Також він обвинувачує демократів у висуванні незаконних вимог у рамках свого розслідування.

"Пам'ятаючи про свої обов'язки, президент США в нинішніх умовах не може дозволити своїй адміністрації брати участі в цьому однопартійному розслідуванні", - пише юрист.

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.

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Розслідування, за твердженням ЗМІ, мало торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який перевіряв діяльність української нафтогазової компанії Burisma, в якій працював син Байдена - Гантер.

Комітет з розвідки палати представників США на тлі скандалу, викликаного ЗМІ, опублікував скаргу інформатора, в якій той дійсно стверджує, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб український президент почав розслідування. Інформатор заявляє, що про це йому розповіли кілька співробітників Білого дому, обізнаних із ситуацією.

Білий дім, зі свого боку, опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, в якій президент США справді просить звернути увагу на інформацію про те, що Джо Байден завадив розслідуванню щодо свого сина, проте в цій стенограмі Трамп не ставить Зеленському жодних умов.

У результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.