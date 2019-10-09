EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
  1418  13
Матеріали за темою:
Все про:імпічмент (118) США (5606) Трамп (2125)

 Білий дім не братиме участі в політичній виставі з імпічментом, - речниця Грішем

Адміністрація США не має наміру брати участь в ініційованому конгресменами-демократами розслідуванні, направленому на імпічмент президенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила речниця Білого дому Стефані Грішем.

"Не слід навіть очікувати, що виконавча влада візьме участь у цих вправах політичного театру, і вона не буде в них брати участі", - заявила вона.

Речниця зазначила: "Президент не зробив нічого поганого, і демократи це знають. За чисто політичних мотивів демократи вирішили, що їхнє прагнення скасувати результати виборів 2016 року дозволяє їм провести так зване розслідування, спрямоване на імпічмент, яке ігнорує основні права, гарантовані кожному американцеві".

Грішем обвинуватила демократів у проведенні саме закритих слухань, щоб "позбавити президента права викликати свідків, проводити перехресний допит свідків, мати доступ до доказів і багатьох інших основних прав".

Як повідомлялося, юрист Білого дому Пет Чиполлоне дещо раніше направив листа до спікера палати представників Ненсі Пелосі, в якому попереджає, що адміністрація США не буде допомагати конгресменам у розслідуванні, мета якого - з'ясувати, чи слід оголошувати імпічмент президенту країни Дональду Трампу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не хоче, щоб імпічмент став "темною плямою" в його біографії

"Розслідування незаконне, оскільки не підкріплюється положеннями конституції. Воно не претендує на об'єктивність", - наголошується в листі, витяги з якого наводять американські ЗМІ.

Чиполлоне пояснює, що участь у розслідуванні в нинішньому його вигляді завдасть шкоди інституту виконавчої влади та принципу поділу влади. Також він обвинувачує демократів у висуванні незаконних вимог у рамках свого розслідування.

"Пам'ятаючи про свої обов'язки, президент США в нинішніх умовах не може дозволити своїй адміністрації брати участі в цьому однопартійному розслідуванні", - пише юрист.

Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ, які посилаються на інформатора, про те, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп визнав, що заборонив послу Сондленду свідчити перед Конгресом

Розслідування, за твердженням ЗМІ, мало торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який перевіряв діяльність української нафтогазової компанії Burisma, в якій працював син Байдена - Гантер.

Комітет з розвідки палати представників США на тлі скандалу, викликаного ЗМІ, опублікував скаргу інформатора, в якій той дійсно стверджує, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб український президент почав розслідування. Інформатор заявляє, що про це йому розповіли кілька співробітників Білого дому, обізнаних із ситуацією.

Білий дім, зі свого боку, опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, в якій президент США справді просить звернути увагу на інформацію про те, що Джо Байден завадив розслідуванню щодо свого сина, проте в цій стенограмі Трамп не ставить Зеленському жодних умов.

У результаті "українського скандалу" демократи в палаті представників 24 вересня ініціювали процедуру імпічменту Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152861
 
   
 Топ коментарі
 
Как жаль ,что нет Маккейна
 показати весь коментар
 
Це те ж саме, якби Богдан з ОП заявив, що не буде приймати участь у імпічменті зеленського.
 показати весь коментар
 
55% американских избирателей за импичмент Трампу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
два дебила это сила Зеля и Трамп а пресс скреатри такие же шо Гришэм шо М ендель обе дуры преданные своим клоунам и несут всяую ахинею у нас кричат все прлоплачено мол нам мешают у США Трампушка хароший мальчик и ему мешают также как делать свои делишки трасснациональную коррупцию.. так то нормально как затиснули втиски одно место это травля спектакль и так далее.. ОНИ ТРАМП И ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЖЕ НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ АШО ТАКОЕ ТО СЛУЧИЛОСЬ ну перетерли два еврея проблему и шо а шо низзя... вот имеенно в Синагоге ПРОСТО ЕВРЕИ да сколько можно... а ставши Президентом или всплывши нельзя... вот вам и ответ что такое люди случайно с бизнеса/ шоу заскочили в политику... советую посмотреть сериалы США..(несколько фанастически но уверяю вас все отальное из реальности) "Последний Кандидат" и "Государтвенный Секретарь".. и еще о том как сами американцы в сериале укатывают в бетон Трампа..сериал "Хорошая Борьба"
(отдельная ветка от сериала "Хорошая жена" и кстати очень даже советую там в этих сериалах показывают избирательные перепетии губернаторов, сенаторов, прокуроров, Президента США, Сената.Конгреса, кухню политики США...... посмотрите и узнаете много чего пикантного... Білий дім не братиме участі в політичній виставі з імпічментом, - речниця Грішем - Цензор.НЕТ 7751
 показати весь коментар
 
 
Никакое количество "маккейнов" в конгрессе США не сможет нивелировать то количество предателей, которые сейчас пришли к власти в Украине.
 показати весь коментар
 
 
тогда пойдете нахер вместе с рыжим любителем *****
 показати весь коментар
 
 
ты харашо разбираишса в амириканскай палитике
 показати весь коментар
 
 
мнение любителей зеопарыша и алисы селезневой не интересно)
 показати весь коментар
 
 
Чим далі в ліс, тим ближче до імпічменту. Ех Доні, Доні... А тебе ж попереджували - не звязуйся з Монікою Зелінскі, а то козенятком станеш 😕
 показати весь коментар
 
 
О как,а то,что у трампа,как и у многих лидеров современного мира,мания величия то ерунда
 показати весь коментар
 
Це те ж саме, якби Богдан з ОП заявив, що не буде приймати участь у імпічменті зеленського.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
что кацап подгорает
 показати весь коментар
 
 
Ліберасти осли вже три роки імпічать в США.Нагадують цукрову вату в Україні.Цікаво,а якщо справді почнуть їх саджати?
 показати весь коментар
 
 
55% американских избирателей за импичмент Трампу.
 показати весь коментар
 
 
А так хотелось. ))) Дома не выбирают себе хозяина! Без вас разберутся кто будет хозяином Белого дома.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору