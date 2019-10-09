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 Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

8 жовтня збройні формування РФ та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів:

- неподалік Пісків - із мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
- поблизу Опитного - з мінометів калібру 82 мм;
- двічі неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Водяного - із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Пищевика і Павлополя - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів:

- двічі поблизу Травневого - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;
- поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Луганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Хутора Вільного - з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Світлодарська - із гранатометів різних систем.

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"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:

- неподалік Пісків - з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Пищевика - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Миколаївки і поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152860
 
 
 Топ коментарі
 
Смерть расіянсько-масковськии окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія зі своїми вошами та кремльлядями!!!!
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Мда... Кацапи явно хочуть миру...
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Війна продовжується кожний день, як і зебільне "перемир'я".
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Смерть расіянсько-масковськии окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія зі своїми вошами та кремльлядями!!!!
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Війна продовжується кожний день, як і зебільне "перемир'я".
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В 23:45 в Днепр военным вертолетом эвакуированы защитника с минно-взрывной травмой. Раненый в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, доставлен в больницу имени Мечникова.
Особая благодарность военным вертолетчикам за полет в сложных ночных погодных условиях. И всем военным медикам, кто оказал первую помощь и стабилизировал состояние раненого в мобильном госпитале.
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