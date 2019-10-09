 Ворог за добу 17 разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів:

- неподалік Пісків - із мінометів калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

- поблизу Опитного - з мінометів калібру 82 мм;

- двічі неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- тричі поблизу Водяного - із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Новогригорівки - зі станкового протитанкового гранатомета;

- неподалік Пищевика і Павлополя - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів:

- двічі поблизу Травневого - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм;

- поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм, а також з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі поблизу Луганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Хутора Вільного - з міномета калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- неподалік Світлодарська - із гранатометів різних систем.

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"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли:

- неподалік Пісків - з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського - зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу Пищевика - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік Миколаївки і поблизу Новогнатівки - зі стрілецької зброї.

"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.



