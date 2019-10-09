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Все про:Італія (318) парламент (334)

 Італія різко скорочує чисельність парламенту

Палата депутатів парламенту Італії у вівторок проголосувала за скорочення його чисельності більш ніж на третину. У разі реалізації цієї реформи нижня палата складатиметься із 400 депутатів замість 630, а кількість сенаторів скоротиться з 315 до 200. Рішення було затверджено майже одноголосно, "за" проголосували 553 депутати з 569 присутніх.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, парламентська реформа була частиною програми "Руху п'яти зірок" та її умовою для формування коаліції з Демократичною партією. У партії заявляли, що це дозволить заощадити сотні мільйонів євро на зарплатах та інших витратах.

Але в такого рішення є і критики. Вони вважають, що скорочення парламенту може послабити демократію і підвищити вплив лобістів.

Зміни мають набути чинності після чергових виборів, які призначені на 2023 рік.

Нині Італія - ​​один зі світових лідерів за кількістю законодавців, поступається лише Китаю (близько 3 тисяч) і Великій Британії (1443, з яких 793 - члени Палати лордів, яких не обирають).

Починаючи з 1983 року, Італія сім разів намагалася урізати парламент, але поки що безуспішно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Італії прийняв відставку прем'єра Конті, який заявив про незгоду з проросійською позицією свого заступника Сальвіні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152859
 
 
 Топ коментарі
 
№22/075702-еп
О переносе офиса президента Украины в пгт Золотое, Луганской области.

https://petition.president.gov.ua/petition/75702?fbclid=IwAR13XpY1GMHv4zuBG39g5v6ZAQr3ZlJWdP616DxVlSK505YYN-iRueYpJZg
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Італійський суд над Марківим продемонстрував, що в Італії є проблеми з демократією і законністю.
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ага..., а 73% идиотов не причем конечно.... Италия резко сокращает численность парламента - Цензор.НЕТ 5382

Виталий Портников:
Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины

https://inforesist.org/zelenskij-putinskij-instrument-likvidaczii-ukrainy/

Италия резко сокращает численность парламента - Цензор.НЕТ 4753
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Італійський суд над Марківим продемонстрував, що в Італії є проблеми з демократією і законністю.
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И с мафией, которая бессмертна. Один только Берлускони чего стоит, я уже молчу про вечного сенатора и пожизненного премьер-министра Джулио Андреотти. Там вообще была мафия во власти.
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Портновский суд, только с присяжными. И да, там где нет справедливого суда, там проблемы с демократией.
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Я знал что наступит тот день, когда украинцы будут учить европейцев демократии и законности.
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Не все йогурты европейцы одинаково полезны демократичны.
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- У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые... (с)
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С точки зрения их суда, он гражданин Италии, участвовавший в боях, приведших к смерти журналистов. Паспорт другой страны дает не только права но и обязанности. При этом другую страну ниибет какие паспорта у тебя еще есть. Понятно что вины его в том нет и журналисты сами виноваты в том, что оказались в зоне поражения.
Украина конечно будет предпринимать шаги для его освободжения, но стоит все же быть осторожнее и не подставляться. Это как П.Гриб, который будучи сыном военного, познакомился со шлюхой в контакте и поехал в Беларусь знакомиться поближе, при том что ФСБ там - как у себя дома (как собственно и в Украине было при януковиче).
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скорочення парламенту це зрада зрадська!!! італійці - агенти Кремля!!
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№22/075702-еп
О переносе офиса президента Украины в пгт Золотое, Луганской области.

https://petition.president.gov.ua/petition/75702?fbclid=IwAR13XpY1GMHv4zuBG39g5v6ZAQr3ZlJWdP616DxVlSK505YYN-iRueYpJZg
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З тих п'яти звьозд ,ті ж виборці через пару років і спитають-як так сталося,що і парламент скоротили,і щось там зекономили ,а в економіці і політичному житті,-така ж жопа,і на зміну старим популістам,що прийшли з телевізора в 90-х,прийдуть молоді,ще дегенеративніші.
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Істинну глаголиш! Ти скільки не скорочуй то все залишаться дупоТати від мафії ,а від народу 0.
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ага..., а 73% идиотов не причем конечно.... Италия резко сокращает численность парламента - Цензор.НЕТ 5382

Виталий Портников:
Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины

https://inforesist.org/zelenskij-putinskij-instrument-likvidaczii-ukrainy/

Италия резко сокращает численность парламента - Цензор.НЕТ 4753
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это тот журналист которого в отели сзади с толкача заводили?
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...в Японии ты-robot vertier, а дома, в параше-робот федор, в космосе обосрался и эдесь продолжаешь - это то единственное, чему тебя и научили
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Зебобик и до макаронников добрался??)
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нам хватит и 50 депутатов. зачем кормить такое кодло бездельников
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Пачиму читыриста!??? А пачиму не двестедвацатьпяяять!!!???
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