 Італія різко скорочує чисельність парламенту

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, парламентська реформа була частиною програми "Руху п'яти зірок" та її умовою для формування коаліції з Демократичною партією. У партії заявляли, що це дозволить заощадити сотні мільйонів євро на зарплатах та інших витратах.

Але в такого рішення є і критики. Вони вважають, що скорочення парламенту може послабити демократію і підвищити вплив лобістів.

Зміни мають набути чинності після чергових виборів, які призначені на 2023 рік.

Нині Італія - ​​один зі світових лідерів за кількістю законодавців, поступається лише Китаю (близько 3 тисяч) і Великій Британії (1443, з яких 793 - члени Палати лордів, яких не обирають).

Починаючи з 1983 року, Італія сім разів намагалася урізати парламент, але поки що безуспішно.

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