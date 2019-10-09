 Італія різко скорочує чисельність парламенту

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, парламентська реформа була частиною програми "Руху п'яти зірок" та її умовою для формування коаліції з Демократичною партією. У партії заявляли, що це дозволить заощадити сотні мільйонів євро на зарплатах та інших витратах.
Але в такого рішення є і критики. Вони вважають, що скорочення парламенту може послабити демократію і підвищити вплив лобістів.
Зміни мають набути чинності після чергових виборів, які призначені на 2023 рік.
Нині Італія - один зі світових лідерів за кількістю законодавців, поступається лише Китаю (близько 3 тисяч) і Великій Британії (1443, з яких 793 - члени Палати лордів, яких не обирають).
Починаючи з 1983 року, Італія сім разів намагалася урізати парламент, але поки що безуспішно.
йогуртыевропейцы одинаково полезныдемократичны.
Украина конечно будет предпринимать шаги для его освободжения, но стоит все же быть осторожнее и не подставляться. Это как П.Гриб, который будучи сыном военного, познакомился со шлюхой в контакте и поехал в Беларусь знакомиться поближе, при том что ФСБ там - как у себя дома (как собственно и в Украине было при януковиче).
О переносе офиса президента Украины в пгт Золотое, Луганской области.
https://petition.president.gov.ua/petition/75702?fbclid=IwAR13XpY1GMHv4zuBG39g5v6ZAQr3ZlJWdP616DxVlSK505YYN-iRueYpJZg
Виталий Портников:
Зеленский - путинский инструмент ликвидации Украины
https://inforesist.org/zelenskij-putinskij-instrument-likvidaczii-ukrainy/