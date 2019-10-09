 Пропозиція підвищити ренту вже спровокувала паніку на видобувних підприємствах, - фіндиректор Метінвесту

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на uaprom, про це заявила фінансовий директор групи "Метінвсет" Юлія Данкова під час засідання робочої групи при комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Депутати та представники бізнесу обговорювали положення законопроєктів 1210 і 1210-1, подані до парламенту представниками фракції "Слуга народу". Крім іншого, документи пропонують змінити підхід до формування бази оподаткування за підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів в 4-5 разів.



"На жаль, вже на підприємствах паніка, вже стоп по інвестиціях. Не хочеться перетворювати експертний комітет на пропагандистський майданчик, але це все-таки реально. Будь-які рішення ухвалюються, виходячи з економічної доцільності: не буде вигідно за витратами добувати руду, її будуть купувати у Бразилії та в Австралії. От і все", - зазначила Данкова.

Вона нагадала, що підприємства "Метінвесту" дотримуються рекомендованого МВФ паритету розподілу прибутку видобувних компаній, згідно з яким власник надр одержує 40% прибутку, а компанія, яка надалі інвестує в розвиток своєї діяльності - 60%.

"З перерахованих платежів, а це рента і податок на прибуток, ми його навіть перевиконуємо. Відповідно, чому робиться висновок про надприбутковість підприємства, мені незрозуміло", - заявила Данкова.

Депутати комітету наполягають на озвученій раніше пропозиції використовувати формульний підхід для визначення ренти. Розмір ренти пропонується встановити на рівні 8% від вартості тонни ЗРС за індексом Platts у Північному порту Китаю. При цьому формула в такому вигляді не враховує витрат бізнесу на транспортування сировини по залізниці й порти Китаю, що, за оцінками бізнесу, становлять до 30% від вартості продукції.