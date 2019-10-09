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 Економіка
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Все про:Метінвест (28) рента (16)

 Пропозиція підвищити ренту вже спровокувала паніку на видобувних підприємствах, - фіндиректор Метінвесту

Плани Верховної Ради підвищити ренту на видобуток залізної руди призвели до зростання панічних настроїв і перегляду інвестиційних планів на підприємствах гірничодобувного сегменту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на uaprom, про це заявила фінансовий директор групи "Метінвсет" Юлія Данкова під час засідання робочої групи при комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Депутати та представники бізнесу обговорювали положення законопроєктів 1210 і 1210-1, подані до парламенту представниками фракції "Слуга народу". Крім іншого, документи пропонують змінити підхід до формування бази оподаткування за підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це може призвести до зростання рентних платежів в 4-5 разів.

"На жаль, вже на підприємствах паніка, вже стоп по інвестиціях. Не хочеться перетворювати експертний комітет на пропагандистський майданчик, але це все-таки реально. Будь-які рішення ухвалюються, виходячи з економічної доцільності: не буде вигідно за витратами добувати руду, її будуть купувати у Бразилії та в Австралії. От і все", - зазначила Данкова.

Вона нагадала, що підприємства "Метінвесту" дотримуються рекомендованого МВФ паритету розподілу прибутку видобувних компаній, згідно з яким власник надр одержує 40% прибутку, а компанія, яка надалі інвестує в розвиток своєї діяльності - 60%.

"З перерахованих платежів, а це рента і податок на прибуток, ми його навіть перевиконуємо. Відповідно, чому робиться висновок про надприбутковість підприємства, мені незрозуміло", - заявила Данкова.

Депутати комітету наполягають на озвученій раніше пропозиції використовувати формульний підхід для визначення ренти. Розмір ренти пропонується встановити на рівні 8% від вартості тонни ЗРС за індексом Platts у Північному порту Китаю. При цьому формула в такому вигляді не враховує витрат бізнесу на транспортування сировини по залізниці й порти Китаю, що, за оцінками бізнесу, становлять до 30% від вартості продукції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152858
 
 
 Топ коментарі
 
Петрусь с татариным в засос были, они на ротердамах ++ поимели всю Украину
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Судя по валу проплачннных статеек на эту тему
Ахметов с Новинским явно в истерике, мало того что зарплату
приходится повышать - а то рабочие уедут за границу...
так вот еще и государство объявило о конце халявы...
Предложение повысить ренту уже спровоцировало панику на добывающих предприятиях, - финдиректор Метинвеста - Цензор.НЕТ 3146
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Ахметов должен давно занимать первое место в списке на расследование от НАБУ, вместо этого он поднимается вверх совсем в другом списке самых богатых людей мира.
Этот трубадур многие годы грабит Украину, его заводы загаживают довкилля, только за это его производства на западе давно были бы закрыты, не говоря уже о нем, как о плательщике налогов. Он не модернизирует производство, но , как 'великий меценат' может купить какой-нибудь томограф дорогой или не очень для помощи больным онкологией, которые заболели именно из-за вредоносных выбросов его производств.
По каналу Украина все время показывают благодарных жителей Донбасса, которым он шлёт продуктовые пакеты! Эти люди просто не понимают, что именно из-за ахметова в том числе они и оказались в таком бедственном положении, что им нужна еда.
Ахметов - яркий представитель семейства козлов Украины. Я бы дала ему второе место после Яныка
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А при Пороху не було такого! Здобули зебіли?
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Петрусь с татариным в засос были, они на ротердамах ++ поимели всю Украину
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Тоесть сейчас насколько я знаю роттердам+ уже хороший. А импорт електричества с росии вообще прорыв!да?
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канэшна нэ було.пэтя с гудком сразу тарифы на 300% лупонули.
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Це для захисту країни і українського народу було зроблено - щоб пукін ще більше не напав.
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власник надер - є кожен громадянин Укоаїни - щось я немаю знайомих - якіб получали кошти і тих 40%
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Платить придётся. Халявный сыр бывает только в мышеловке, да и то-только для второй мышки.
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Судя по валу проплачннных статеек на эту тему
Ахметов с Новинским явно в истерике, мало того что зарплату
приходится повышать - а то рабочие уедут за границу...
так вот еще и государство объявило о конце халявы...

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Не так давно, рокер решил денег поиметь с "металлургов". Считал большой удачей, что с Украины живой вернулся.
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Ужас. Это ведь значит что упадет зарплата, за которую даже беженец из Сомали жопу не приподнимет над диваном?
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Начало отличное. Интересно когда экономику пустят в штопор? Зато теперь не будет трудовых книжек, а знаете почему? Боюсь потому что будут больше не нужны)))))))))
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Ты гля как развылись! Ну да, с халявой и плюс плюсовым вротердамом жилось канешна веселее)
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Под руководством великого лидера современности Роттердам+ теперь стал хорошим.
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Стоимость руды на мировом рынке сейчас более 100 долларов, а, как заявляли сами добытчики, себестоимость где-то 50!!! Не мало ли вам, ******** товарисчь ринат?! И самое смешное - мы ваши затраты не считали, какая она на самом деле надо смотреть пристально...--->
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Пусть платят. Убивают нашу экологию, а квартиру имеют в Лондоне...
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Если повысить ренту на 2% то у Ахметова может замедлится продвижение вверх в списке Форбс а это недопустимо.
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КОМУ ИНТЕРЕСЕН ВЫСЕР АХМЕТОВСКОЙ ПОДСТИЛКИ ?
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Сподіваюсь робітники металургійної галузі всі за ЗЄ голосували?
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Они все голосувалы за рыгов, а теперь в Никополе, говорят, появляются целые кварталы китайцев или корейцев Кто виноват?
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Звичайно Порох, а хто ще! Від досі заважає зєбілам працювати на благо...
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Долго еще ахметковские будут выть? Совсем "не палят" патологическую жадность своего хозяина.
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та хай панікують. запропонуйте зацікавленим, в місцях добутку руди, вирощувати конопельку ті заплатять по тройному тарифу
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у ахметки істерика..
змушує своїх підлабузників писати і в день,
і в ночі по кілька разів, що всепропало-путіннападьоть..


так не хочеться платити податки,


а ахметка на минулому тижні набрав боргів на
кілька сотень лимонів через евробонди
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Ахметов должен давно занимать первое место в списке на расследование от НАБУ, вместо этого он поднимается вверх совсем в другом списке самых богатых людей мира.
Этот трубадур многие годы грабит Украину, его заводы загаживают довкилля, только за это его производства на западе давно были бы закрыты, не говоря уже о нем, как о плательщике налогов. Он не модернизирует производство, но , как 'великий меценат' может купить какой-нибудь томограф дорогой или не очень для помощи больным онкологией, которые заболели именно из-за вредоносных выбросов его производств.
По каналу Украина все время показывают благодарных жителей Донбасса, которым он шлёт продуктовые пакеты! Эти люди просто не понимают, что именно из-за ахметова в том числе они и оказались в таком бедственном положении, что им нужна еда.
Ахметов - яркий представитель семейства козлов Украины. Я бы дала ему второе место после Яныка
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рахметовские наймыты в панике - прекрасно.
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