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Все про:Росія (20136) спецслужби (184) ГРУ (17)

 Спецслужби країн Заходу виявили надсекретний підрозділ ГРУ РФ, який "дестабілізує" Європу, - New York Times

Розвідувальні служби принаймні чотирьох західних країн виявили абсолютно секретний підрозділ ГРУ Генштабу Росії, діяльність якого пов'язана з дестабілізацією ситуації в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.

"Спочатку відбулася кампанія дестабілізації в Молдові, після цього - отруєння торговця зброєю в Болгарії, потім спроба перевороту в Чорногорії. Минулого року в Британії було скоєно замах на колишнього російського шпигуна за допомогою нервово-паралітичного реагенту", - інформує американська газета.

Водночас наголошується, що ця група під умовною назвою "частина 29155" діяла щонайменше десять років, але західні спецслужби виявили її існування тільки нещодавно.

Як пише видання, цю інформацію підтверджують розвідувальні служби чотирьох західних країн. Однак вони не можуть чітко спрогнозувати, де наступного разу проявлять себе російські оперативники.

У NYT уточнюють, що діяльність команди цілком вписується в "гібридну війну", яку веде Путін проти Заходу. Вона поєднує пропаганду, хакерські атаки і дезінформацію, а також відкрите військове протистояння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третій отруйник Скрипалів - Денис Сергєєв - ймовірний виконавець замаху на болгарського зброяра, що постачав оборонне обладнання в Україну, - Bellingcat. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152857
 
   
 Топ коментарі
 
о как!
а Украина про этого с 2014 года ОРЕТ!
а они только поняли это!
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с момента обретения 53-й курской бригадой, сбившей MH17, "особого статуса" народной милиции ДНР в составе Украины, санкции за MH17 будут сняты с России и наложены на Украину. То же самое касается и остальных русских преступлений.

Зеленскому не терпится повторить "подвиг" Кучмы, взявшему на Украину вину за сбитый русскими Ту-134
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Вот это сюрприз! Я ржу.
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№22/075702-епО переносе офиса президента Украины в пгт Золотое, Луганской области.

https://petition.president.gov.ua/petition/75702?fbclid=IwAR13XpY1GMHv4zuBG39g5v6ZAQr3ZlJWdP616DxVlSK505YYN-iRueYpJZg
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Обнаружили сверхсекретное подразделение да и еще где, в ГРУ, не может быть, такого нигде нет, это новшество ))))
Впрочем, рядовые либералы это же близнецы ваты.
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Это секретное подраздленение сидит в кремле. А шавки его по всему миру.
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Когда у "шпили-вили" и ещё нескольких парашных уродов паспорта одной серии и почти одинаковых номеров оказались, прописка у них- в здании ГРУ, а заказ такси- из здания ГРУ, то западные спецслужбы решили, что это простое совпадение???
Спецслужбы стран Запада обнаружили сверхсекретное подразделение ГРУ РФ, которое "дестабилизирует" Европу, - "New York Times" - Цензор.НЕТ 6994
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Ну да! Конечно! Вот если бы Вы съездили в Болгарию,или Черногорию,или в Лондон ИМЕННО в те дни,(и сразу быстро обратно!),что бы о Вас могли подумать те,кто Вас хорошо знают?
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Кремль сделал выводы и посмотрите на следующего киллера в Берлине. Ушел в отказ, молчит, ни одного следа в России, вынырнул из ниоткуда, готов на пожизненное заключение ради Родины.
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Шо?
Неужели Штирлица обнаружили по волочащемуся за ним парашюту?)
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Штирлиц залпом выпил бутылку шнапса и склонился над картой мира. Его неудержимо рвало на Родину. )))
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Примарна ідея "примирення" з х"лом не виссана з пальця-ліберасти помішані на домінуванні у світі і влазять у все більші борги,розпалюючи цю війну,аби списати борги за рахунок українських земель.Пів трильйона долларів дали агресору,як зовнішній борг,тому потрібно не окупанта,а ЄС з 30-и трильонним зовнішнім боргом макнути в їхнє дирьмо,за загрібання грані руками українців.Весь світ має побачити звязок через такі секретні загони між ліберастами і х"лом,аби вийти Україні з формату,де троє проти неї одної.Тому самим основним месиджем світові є "примирення" з першим кроком з боку України,де бездіяльність з боку ліберастів гнидливих змінить і увесь формат.
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Сралін також жадав примирення с гітлером. Він мабуть також "лібераст"? Обридливе "лібераст" найбільш улюблене у всіляких фашистів, особливо, кацяпських рашистів. Зеленський зараз вибудовує для себе узурпаційну вертикаль влади на всіх рівнях. Він ліберал?? Насправді він типовий рашист, недолугий диктатор-клован.
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Как сказал Макрон «Россия наш Европейский партнёр»
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а якто зробити так, шоб виродків рогатих на шашлик перетворити???? більше віз давайте рогатому скоту та чекайте їх у Европі після цього...
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а. так это же повод начать строительство СП-3 и расширить торговое сотрудничество с парашей! не?
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Не время задавать вопросы, камрады, надо СП-2 срочно достраивать! Глядишь, и деятельность еще пары-тройки таких частей в Европе начнется.
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Спочатку сЕсЕсЕр, а потім обісРашка - це основні винуватці у війнах в 20 та 21 сторіччі, в терроризмі, покриванні різних покидьків у всьому світі.
Нагадаю, що гітлерівська Німеччина та сталінський сЕсЕсЕр винуваті в самій страшній війні, розпочавши її нападом на Польщу, в вересні 1939 року, 80 років тому назад.
Конц.табори, терор, брехня, підрив демократії - ось спадщина сЕсЕсЕру, що з готовністю взяла собі обісРашка, а при пуйлі та гебні, що вже двадцять років царюють у ерефії, розквітли з небувалою силою.
азіопський Мордор обісРашка повинна бути зруйнована, інакше миру та спокою не буде у світі, в першу чергу у Європі та на Близькому Сході.
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как неожиданно..., это ж было очевидно еще в 14-15 годах по тем событиям, что происходили в Украине, а потом в Европе- толпы беженцев, количество которых зашкаливало все разумные пределы, терракты, которые прокатились по Европе, дезинформация , которая лилась неиссякаемым фонтаном буквально из каждого европейского утюга и пр и пр., но наконец они проснулись...
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добавь сюда "желтые жилеты", чтобы дополнить картину...
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Для начала образование гдр, германии пошло бы на пользу. A венгры только и мечтают влиться в совок.
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Спалились кацапы, может Европа начнет прозревать.
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А вы докажите! Где ваша справка, о том, что вы правы?
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Гена, это был сарказм. И вы не правы, справки, что я прав, у меня нет. Как и 💯 пудов. Спецслужби країн Заходу виявили надсекретний підрозділ ГРУ РФ, який "дестабілізує" Європу, - New York Times - Цензор.НЕТ 3059
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Будут ждать новых провокаций от кацапни? Не пора ли кацапам насыпать такой же каши ( с маслом)
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Представляю, как они обнаружили:

- Ганс, а что это за люди красят ручку двери в нашу секретную спецслужбу?
- Наверное, маляров прислали.
- А почему крвска прозрачная?
- Грунтовка...
- А почему сами они в противогазах и защитных костюмах?
- Это требования по охране труда.
- А почему рядом с ними бутылка водки?
- Экономят на растворителе.
- А почему они называют друг друга Ваня и Данила?
- Русские эммигранты...
- А почему один из них долго смотрит на шпили Кельнского собора?
- Шайзе!
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да все они знают , они только дурку клеют , что вродь в неведении , просто идти в открытую контру - жаба давит , лучше деньги от торговли с па-рашней , чем конфронтация !
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"Водночас наголошується, що ця група під умовною назвою "частина 29155" діяла щонайменше десять років, але західні спецслужби виявили її існування тільки нещодавно."- якби читали інтєрнет то "виявили" б раніше!

Чим далі то більш зрозуміло що крутяцькі спецслужби ніяк не можуть дати собі раду ні з наркотою,ні з тероризмом,а тим більше з достойним суперником. Вони можуть похизуватися виключно боротьбою зі звичайниим,беззбройними людьми,нелегалами,іт.п.
Питання, чому? Може не хочуть ,може не можуть,а може вони не борються самі з собою? Спецслужби країн Заходу виявили надсекретний підрозділ ГРУ РФ, який "дестабілізує" Європу, - New York Times - Цензор.НЕТ 7221 Спецслужби країн Заходу виявили надсекретний підрозділ ГРУ РФ, який "дестабілізує" Європу, - New York Times - Цензор.НЕТ 7221
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В Україні кричать про це вже щість років, а на Заході штиль, а от коли вздрючать, як англійців - тоді починають просинатись. Історія повторюється, це вже було в 1939 році.
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И? Где санкции? Где запрет рабсеянам заезжать в страны ЕС?
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ЕС наверно не подозревал что покупая газ у газпрома .
баблосы не пойдут на визы билеты проживание спецагентам ГРУ .что б дистабилизировать обстановку в ЕС
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Понапускали рассеянской срани...в одном Берлине их под 200 тысяч.
А сколько в Лондоне? Вы виды на жительство им почаще выдавайте да женитесь на сраных рассеянских матрехах, так от Европы вообще ничего не останется.этомже форменный рак, разъедающей организм.
Посоветуйтесь с балтами, где рассеянской срани дофига и больше, особенно в Риге, поймёте, что кацапо-орде нужны клейма на лбу и не легализовать. Никаких гражданств!
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История идет по спирали,так же делал фюрер
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Сотрудники этого спецподразделения тролят тут под разными никами, разжигая вражду в Украине.
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дурні європейці граються з вогнем.
вони думають, що гарантували собі безпеку від зазіхань ***** ?наївні і дурні..
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Тут навіть думати нема чого: якщо у тебе в Кьольні емігрант з Близького Сходу гвалтує твою жінку - не борися, біжи швидше підписувати формулу Штанмайєра!
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Это все сверсекретное подразделение, а главный у них - прапорщик Задов.

Ничего, что лицензия на убийство в России находится у Путина?
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Кто бы сомневался, а вы больше ушами хлопайте, подлизывайте, приглашайте, снимайте санкции, быть может в скором времени хлебнёте дерьма, подобного тому которым они наводнили ближайших соседей, оно дойдёт и до вас, благополучных, слепых и глухих, однозначно.
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Кожен кацап в Євпропі це вже дестабілізація Європи, а газові потоки - це зброя кацапів. Але поки вони зрозуміють, то стануть їх рабами.
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Отето да! В посудній лавці виявили слона! І дійсно, важко було помітити.
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"Дестабилизирует" взято в кавычки. Это с Российского ресурса статья? То есть раз в кавычках, значит злые европейцы это все наговаривают на Россию. Это позиция Цензор.нет?
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