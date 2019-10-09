 Спецслужби країн Заходу виявили надсекретний підрозділ ГРУ РФ, який "дестабілізує" Європу, - New York Times

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.

"Спочатку відбулася кампанія дестабілізації в Молдові, після цього - отруєння торговця зброєю в Болгарії, потім спроба перевороту в Чорногорії. Минулого року в Британії було скоєно замах на колишнього російського шпигуна за допомогою нервово-паралітичного реагенту", - інформує американська газета.

Водночас наголошується, що ця група під умовною назвою "частина 29155" діяла щонайменше десять років, але західні спецслужби виявили її існування тільки нещодавно.

Як пише видання, цю інформацію підтверджують розвідувальні служби чотирьох західних країн. Однак вони не можуть чітко спрогнозувати, де наступного разу проявлять себе російські оперативники.

У NYT уточнюють, що діяльність команди цілком вписується в "гібридну війну", яку веде Путін проти Заходу. Вона поєднує пропаганду, хакерські атаки і дезінформацію, а також відкрите військове протистояння.

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