Як передає Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.
"Спочатку відбулася кампанія дестабілізації в Молдові, після цього - отруєння торговця зброєю в Болгарії, потім спроба перевороту в Чорногорії. Минулого року в Британії було скоєно замах на колишнього російського шпигуна за допомогою нервово-паралітичного реагенту", - інформує американська газета.
Водночас наголошується, що ця група під умовною назвою "частина 29155" діяла щонайменше десять років, але західні спецслужби виявили її існування тільки нещодавно.
Як пише видання, цю інформацію підтверджують розвідувальні служби чотирьох західних країн. Однак вони не можуть чітко спрогнозувати, де наступного разу проявлять себе російські оперативники.
У NYT уточнюють, що діяльність команди цілком вписується в "гібридну війну", яку веде Путін проти Заходу. Вона поєднує пропаганду, хакерські атаки і дезінформацію, а також відкрите військове протистояння.
https://petition.president.gov.ua/petition/75702?fbclid=IwAR13XpY1GMHv4zuBG39g5v6ZAQr3ZlJWdP616DxVlSK505YYN-iRueYpJZg
Впрочем, рядовые либералы это же близнецы ваты.
Неужели Штирлица обнаружили по волочащемуся за ним парашюту?)
Нагадаю, що гітлерівська Німеччина та сталінський сЕсЕсЕр винуваті в самій страшній війні, розпочавши її нападом на Польщу, в вересні 1939 року, 80 років тому назад.
Конц.табори, терор, брехня, підрив демократії - ось спадщина сЕсЕсЕру, що з готовністю взяла собі обісРашка, а при пуйлі та гебні, що вже двадцять років царюють у ерефії, розквітли з небувалою силою.
азіопський Мордор обісРашка повинна бути зруйнована, інакше миру та спокою не буде у світі, в першу чергу у Європі та на Близькому Сході.
- Ганс, а что это за люди красят ручку двери в нашу секретную спецслужбу?
- Наверное, маляров прислали.
- А почему крвска прозрачная?
- Грунтовка...
- А почему сами они в противогазах и защитных костюмах?
- Это требования по охране труда.
- А почему рядом с ними бутылка водки?
- Экономят на растворителе.
- А почему они называют друг друга Ваня и Данила?
- Русские эммигранты...
- А почему один из них долго смотрит на шпили Кельнского собора?
- Шайзе!
Чим далі то більш зрозуміло що крутяцькі спецслужби ніяк не можуть дати собі раду ні з наркотою,ні з тероризмом,а тим більше з достойним суперником. Вони можуть похизуватися виключно боротьбою зі звичайниим,беззбройними людьми,нелегалами,іт.п.
Питання, чому? Може не хочуть ,може не можуть,а може вони не борються самі з собою?
баблосы не пойдут на визы билеты проживание спецагентам ГРУ .что б дистабилизировать обстановку в ЕС
А сколько в Лондоне? Вы виды на жительство им почаще выдавайте да женитесь на сраных рассеянских матрехах, так от Европы вообще ничего не останется.этомже форменный рак, разъедающей организм.
Посоветуйтесь с балтами, где рассеянской срани дофига и больше, особенно в Риге, поймёте, что кацапо-орде нужны клейма на лбу и не легализовать. Никаких гражданств!
вони думають, що гарантували собі безпеку від зазіхань ***** ?наївні і дурні..
Ничего, что лицензия на убийство в России находится у Путина?