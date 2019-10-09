EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 Економіка
  571  26
Все про:металургія (137) рента (14)

 Різке підвищення ренти знищить залізорудну галузь, - металурги

Різке підвищення ренти за видобуток залізної руди в разі ухвалення Верховною Радою законопроєкту №1210 знищить залізорудну галузь.

Про це заявив сьогодні голова Федерації металургів України Сергій Біленький на засіданні робочої групи з питань ренти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МінПром.

Він нагадав, що світові ціни на залізну руду можуть як зростати, так і знижуватися. "Для нас 75 дол./т - це точка відсікання залізорудного експорту в Китай", - сказав він. У такому разі експорт залізної руди знижується на 20-25%, а економіка України втрачає валютні надходження.

"А там ще мінус 5-10 дол. у ціні - і ми втрачаємо і експорт в Європу, фактично тоді весь експорт", - уточнив глава ФМУ. За його словами, саме тому економіка залізорудних підприємств дуже чутлива до надмірного підвищення податкового навантаження - як це пропонується зробити законопроєктом №1210.

"Держава в такому разі недоотримає 3-4 млрд грн, за нашими підрахунками. Тобто підвищення ренти не принесе державі очікуваних результатів у вигляді збільшення податкових надходжень, у цьому немає сенсу", - резюмував голова Федерації металургів України.

Також читайте: Законопроєкт 1210 обернеться скороченням металургії на 70% - нардеп Магомедов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152856
 
 
 Топ коментарі
 
Железнорудная промышленность на высоте?
Почему тогда молотки в магазине китайские? Резкое повышение ренты уничтожит железорудную отрасль, - металлурги - Цензор.НЕТ 1116
 показати весь коментар
 
Нужели?! Это вам Пинчук и Ахметов сказали? Упыри привыкли бесплатно недра грабить и на Китай кораблями.
 показати весь коментар
 
" в Украине эффективная средневзвешенная адвалорная ставка платы за добычу руды в объеме, эквивалентном тонне руды с содержанием железа 62%, составит 17,3 грн за тонну, то в Австралии с 1 июля 2012 года она составляет 85,9 грн за тонну"

???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Жаль Рижого. А чи не краще в рази підняти акцизи? Народ стерпить. Народ звичний.
 показати весь коментар
 
 
Помітили, жодного слова про нерентабельність виплавки сталі із такої фантастично дорогої залізної руди.
 показати весь коментар
 
 
У нас руди більше ніж потужностей з виплавки сталі. Почати будувати нові меткомбінати? Так на це піде років 10, і що робити протягом цих 10 років? Законсервувати 1/3 копалень?
 показати весь коментар
 
гудок не гудок... а давайте знищимо і гудка і всю галузь разом і з ним, аби коломойші добре було.
а металом кацапи торгуватимуть.
 показати весь коментар
 
 
Там ще на сьогодні припасли новини, що в Україні Філіп Моріс закриває фабрику по виробництву ракових паличок (в народі назва - "сигарети").
Також сльози від вас будуть?
 показати весь коментар
 
 
так не продавайте руду а изделия из нее, автомашины
 показати весь коментар
 
 
Для цього повинна бути машинобудівна галузь, а вона у нас дихає на ладан.
 показати весь коментар
 
Железнорудная промышленность на высоте?
Почему тогда молотки в магазине китайские? Резкое повышение ренты уничтожит железорудную отрасль, - металлурги - Цензор.НЕТ 1116
 показати весь коментар
 
 
потому что стоимость украинского металла в молотке при производстве в Украине больше стоимости китайского молотка
 показати весь коментар
 
Гудок скыглит, а чем же я бразилам в Шахтере зарплату платить буду...?
 показати весь коментар
 
 
Нужели?! Это вам Пинчук и Ахметов сказали? Упыри привыкли бесплатно недра грабить и на Китай кораблями.
 показати весь коментар
 
 
" в Украине эффективная средневзвешенная адвалорная ставка платы за добычу руды в объеме, эквивалентном тонне руды с содержанием железа 62%, составит 17,3 грн за тонну, то в Австралии с 1 июля 2012 года она составляет 85,9 грн за тонну"

???
 показати весь коментар
 
 
Да пи.......... ц, здаем суверенитет. Политическое преследование.
 показати весь коментар
 
 
Итак продолжение- Богатые тоже плачут. Из Украины аж в Китай руду, и им выгодно. Закрывай лавочку, бо руда скоро кончится.
 показати весь коментар
 
 
Патамушта там крутяться доляри і ліпнуть до рук, а в Україні тільки гривні.
 показати весь коментар
 
Зато экология улучшиться. Потомки за это только спасибо скажут.
 показати весь коментар
 
 
Це хитрий план Клопомойського.
1. Приймають закони, піднімають ренту, копальні зупиняються. Десятки тис. нових безробітних виходять шукати роботу і через зростання пропозиції на ринку праці падають зарплати.
2. Через зменшення експорту та зростання імпорту руд на міжбанку стає менше вілюти, гривня падає, ціни ростуть, .
3. Г+Г і інши журнашлюхи Клопомойського піднімають гвалт про саботаж, Дубінські-Мосійчучки-Менделі вищать про необхідність націоналізації.
4. Проводять відповідні закони, копальні стають державними, а менеджмент ставлять туди від Коломойського. Іцик приватизує прибутки і залишає державі збитки.
5. З часом, піднімають нову хвилю, що копальні збиткові і треба їх приватизувати знов, та за копійки віддають Коломойському.
План розраховано на 4 роки.
 показати весь коментар
 
 
Так это правидьно. От продажи руды государству одни убытки и головная боль.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору