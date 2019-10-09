 Різке підвищення ренти знищить залізорудну галузь, - металурги

Про це заявив сьогодні голова Федерації металургів України Сергій Біленький на засіданні робочої групи з питань ренти, передає Цензор.НЕТ із посиланням на МінПром.

Він нагадав, що світові ціни на залізну руду можуть як зростати, так і знижуватися. "Для нас 75 дол./т - це точка відсікання залізорудного експорту в Китай", - сказав він. У такому разі експорт залізної руди знижується на 20-25%, а економіка України втрачає валютні надходження.

"А там ще мінус 5-10 дол. у ціні - і ми втрачаємо і експорт в Європу, фактично тоді весь експорт", - уточнив глава ФМУ. За його словами, саме тому економіка залізорудних підприємств дуже чутлива до надмірного підвищення податкового навантаження - як це пропонується зробити законопроєктом №1210.

"Держава в такому разі недоотримає 3-4 млрд грн, за нашими підрахунками. Тобто підвищення ренти не принесе державі очікуваних результатів у вигляді збільшення податкових надходжень, у цьому немає сенсу", - резюмував голова Федерації металургів України.

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