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 За кордоном
  2022  8
Все про:боєприпаси (939) сапер (10)

 Два сапери загинули в Польщі під час розмінування боєприпасів часів Другої світової війни

Під час саперних робіт у Кузні-Рациборській (Сілезьке воєводство) два сапери загинули внаслідок несподіваного вибуху артилерійських снарядів. які готували до вивозу з місця, де їх знайшли.

Про це повідомляє Polsat News із посиланням на джерела в урядовому Центрі безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

Трагедію прокоментував представник Генерального штабу Збройних сил Польщі Марек Павляк.

"Вибух боєприпасів стався на лісовій території. Йдеться про п'ять артилерійських снарядів", - розповів Павляк.

"Постраждали шість саперів. Двоє з них померли на місці. Двоє людей серйозно поранені і доставлені вертольотами до лікарень. Травми решти військовослужбовців легші - до лікарні їх доставили машинами швидкої допомоги", - пояснив військовий.

У мерії Кузні-Рациборської Сілезького воєводства, де сталася трагедія, пояснили, що в лісі, де це сталося, з часів Другої світової війни залишилося безліч боєприпасів

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152855
 
   
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Мабуть це дуже значуща нічна новина. Напряму з норки гідранта.
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Тут немцы, по две бомбы в неделю вытаскивают... ...пару недель тому, где-то тут рядом откопали -- 6 тысяч человек отселили! Сирены выли с утра -- чуть не проснулся...*)
Но, как-то их обезвреживают на месте? ...250 -- 500 кг. Американские в основном, но и англичане дома не сидели...
Какая-то у них машина есть -- 2 штуки в Германии -- водой всё режет и кромсает. Не взрывают -- это точно.
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Гидроудар водой под сверхвысоким давлением. Пока сработает штатный взрыватель - там уже облако из смеси водяной пыли и мокрой пыли ВВ, которая не взрывоопасна.
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в 1965 году английский пилот пассажирского лайнера ни как не мог выйти на оптимальную траекторию посадки в аэропорту Франкфурта, получилось с N-го раза. Немецкий диспетчер спрашивает пилота. Вы что никогда не были во Франкфурте? На что английский пилот отвечает. Был, но никогда не садился здесь))))
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прочел ненароком, - два сЕпара подорвались в Польше... обрадовался и сразу огорчился, - и, туда добрались паскуды. потом разобрался и думаю, - ну и дурак! помешался на сепарах.
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Надо роботов для таких работ использовать. Ну, хотя бы Федора из Раши.
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