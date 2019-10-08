 Мендель вибачилася за те, що написала "Kiev" замість "Kyiv"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Твіттері.

Вона зазначила: ""Kyiv not Kiev. Я не змінила назву столиці України в нещодавньому твіті. Вибачте. У всіх моїх твітах згадується виключно українська версія "Києва".

Я сама постійно на цьому наголошувала у всіх ЗМІ, в яких працювала. Вибачте всі, кого могла образити..."