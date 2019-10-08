 Мендель вибачилася за те, що написала "Kiev" замість "Kyiv"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Твіттері.
Вона зазначила: ""Kyiv not Kiev. Я не змінила назву столиці України в нещодавньому твіті. Вибачте. У всіх моїх твітах згадується виключно українська версія "Києва".
Я сама постійно на цьому наголошувала у всіх ЗМІ, в яких працювала. Вибачте всі, кого могла образити..."
Функционер? - Да.
Патриот Украины? - Нет.
Главное чтобы ты научилась без запинки выговаривать новое название твоего государства: "новомалоросский федеральный округ".
Кий (князь) - Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org › wiki › Кий_(князь)
Кий (давньорус. Кыи) - легендарний засновник Києва, полянський князь, один із трьох братів (Кий, Щек і Хорив, мали сестру Либідь)...
Во вторых-имя Кий,как раз обозначало палку,дубину..
В третьих я вроде нашел таки про куй..Типо от слова "куява"...
Короче по поводу происхождения нет точной версии,а как писать,да ещё и на английском-есть.Странно все как то..
Потом вспоминаю клоунаду, что ты поддерживал чела -который с Никополя через Павлоград ездил на Полтаву.
Я сейчас спрашиваю у себя-Я всвоём уме?...
Я сейчас спрашиваю у себя-Я всвоём уме?..
Ты просто ты порохобот и этим всё сказано.
Ты даже не пытаешься оправдыватьсся за тот случай .
"И слепой обезьяне иногда удаётся сорвать банан" (к/ф Мумия)
вона думала що "міс Журналістика"
А на моїй землі окупант... І в випадку моєї поразки, твоя земля наступна...
И вам вшивые псы, есчо рот открывать на Порошенко, который не сдал ни клаптя земли, который жертвовал своего бабла немерянно, который говорил в открытую что мир с рашкой, это путь в рабство...
Зато теперь зажили...
Уроды...
Ну, якщо ти - ТП, то й заробляй цим самим місцем собі на життя, не лізь туди, де треба бути розумною, стриманою, дипломатичною персоною. Там де Мєньдєль - там ганьба та сором. Де зюзя її знайшов?
https://www.kp.ru/daily/27039/4104248/
Всем представителям нынешней "власти": изучите историю т.н. "компартии Западной Украины". Эти ушлёпки до сентярбя 1939 года работали на Сталина, думая что их назначат на руководящие должности. Асвабадители пустили их в расход первыми, после 17-го сентября 1939 года. Потому что - заслуженно - предателей считают слизью, подлежащей смыву.