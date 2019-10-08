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 Політика України
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Все про:Київ (6564) Мендель (39)

 Мендель вибачилася за те, що написала "Kiev" замість "Kyiv"

Речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вибачилася за невірну транслітерацію столиці України англійською.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Твіттері.

Вона зазначила: ""Kyiv not Kiev. Я не змінила назву столиці України в нещодавньому твіті. Вибачте. У всіх моїх твітах згадується виключно українська версія "Києва".

Я сама постійно на цьому наголошувала у всіх ЗМІ, в яких працювала. Вибачте всі, кого могла образити..."

Мендель вибачилася за те, що написала Kiev замість Kyiv 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152852
 
 
 Топ коментарі
 
господи,куда и кого вы выбирали??? Моника ,Мандель,ладно бы хоть реально что меняли,кроме сдачи территории Украины
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Шось не взлюбилась людям ця Мендель, як і Богдан.
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Кто она?

Функционер? - Да.

Патриот Украины? - Нет.
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господи,куда и кого вы выбирали??? Моника ,Мандель,ладно бы хоть реально что меняли,кроме сдачи территории Украины
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на самом деле хватило бы просто ничего не делать
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Выбрали квартал95 во власть , а теперь все возмущаются . Я помню как перед выборами один зебил мне аргументировал , что моника она же зебил честная и умная поэтому быстро научиться политике и главное не мародер.
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Шось не взлюбилась людям ця Мендель, як і Богдан.
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У неё был скандал до назначения на должность. Она фоткалась с ленточкой Раша Тудей. Толкала журналистов, препятствуя их работе. Не за что любить.
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Да ладно их выбрали 73% элиты , да и рэйтинг у зебила выше 80% , так шо шоу маст гоу он.
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Да не плачь, Юля.
Главное чтобы ты научилась без запинки выговаривать новое название твоего государства: "новомалоросский федеральный округ".
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языком она владеет в совершенстве, не переживай
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Да как-то пофиг; я стар для таких утех.
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А откуда это пошло вообще?Основатель Киева-Кий,а не..И почему это так важно?Пробел в знаниях..
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ну насколько понимаю Kiev - это с кацапского Киев а с украинского Київ Kyiv
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Это основатель тебя куй, а пошло все с правил написания транслитерации!
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Засновник міста Києва, не Кій (це те чим стукають по більярдній кулі), а КЬІЙ.
Кий (князь) - Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org › wiki › Кий_(князь)
Кий (давньорус. Кыи) - легендарний засновник Києва, полянський князь, один із трьох братів (Кий, Щек і Хорив, мали сестру Либідь)...
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Во первых на украинском Киев пишется по другому.
Во вторых-имя Кий,как раз обозначало палку,дубину..
В третьих я вроде нашел таки про куй..Типо от слова "куява"...
Короче по поводу происхождения нет точной версии,а как писать,да ещё и на английском-есть.Странно все как то..
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Даа...Таких дур можно набрать только через конкурс...
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у них своя реальность . чё там в ней столицей Канады Торонто вроде ?
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Молодчина Юля ! Вот так по чуть чуть и вытравиш из себя быдло и станеш нормальным человеком !
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Написала Києв замість Київ, бо думає російською і українська мова не є для неї рідною.
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Мова про Мендель. Тому пиши:як і для Зеленського.
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Али ты был одним из первых с кем я начал общаться на зтом форуме ( вспомни наш диалог о ползущем наступлении 2015, когда я утром поехал за подснежниками, а тты своих сотрудниц поздравил утром.Ты тогда небыл порохоботом.
Потом вспоминаю клоунаду, что ты поддерживал чела -который с Никополя через Павлоград ездил на Полтаву.
Я сейчас спрашиваю у себя-Я всвоём уме?...
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Ти не в друзях у мене, мабуть наші погляди не співпадали. В чому ти побачив проблему?
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Потом вспоминаю клоунаду, что ты поддерживал чела -который с Никополя через Павлоград ездил на Полтаву.
Я сейчас спрашиваю у себя-Я всвоём уме?..

Ты просто ты порохобот и этим всё сказано.
Ты даже не пытаешься оправдыватьсся за тот случай .
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Якась від тебе зебільна брехня із звинуваченнями. В спам і прощавай.
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ему за каждое упоминание Порошенко дают селедку.
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Фарсі я не знаю, бо ця мова мені не рідна. Не повторюйте брехню відомих тролів.
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Этот мужик на фото, наверно уже доктор наук, куда ему ещё учиться? В детстве дедушку Ленина читал?
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на йоʼ ґембі зовсім інші бажання - коли дадуть на опохмєл?
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Звичайна помилка для звичайного українського призвища..
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Может иногда что-то впопад говорит?
"И слепой обезьяне иногда удаётся сорвать банан" (к/ф Мумия)
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Це не прес- секретар це якесь ходяче недорозуміння
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После харассмента у Мендель крови не будет...
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Это кстати единственная кто прошла "па канкурсу", по тому самому конкурсу по которому клоун обещал своим ЗЕбилам назначать на все должности. Пока вот только Шмендель "па кокурсу"..Не Петренко же в самом деле.
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А чого ви підтримали цю провокацію про фарсі?
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Ой, я знаю, почему она прошла по «конкурсу». Лалала Лалалаловна говорила, что Мендель - особенная и замечательная. Она даже ребёночка хотела усыновить, потому что очень добрая. Рожать, видимо, не хотела, чтоб фигуру не портить, а хотела взять готовенького, чтоб не заморачиваться. Но, попиарившись немножко на благих намерениях, передумала и пошла в преЗЕдентские прессекретутки .
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Єто было что написать Мундель и Мендель во грамотейка
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а також вона не бачила, що на стрічці написано "russia today"
вона думала що "міс Журналістика"
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Тобто за обстріл шкіл і лікарень 'мирного донбасу' вона вибачатись не буде?
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Они пришли на смену "партии войны" и потому не будут преступления "киевской хунты" покрывать, а Вы требуете от них невозможного...
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Ви оцю єресь про партії війни і миру залиште для вови путінга і дони трампи...
А на моїй землі окупант... І в випадку моєї поразки, твоя земля наступна...
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Меня тебя в спам отправить или поёрничать над твоим пониманием моего поста?
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вату трудно спрятать, обязательно вылезет где-нибудь
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Монику старый Карлсон Ко, окружил дураками , только для того, что бы это нечтожество хоть как то смотрелось...
И вам вшивые псы, есчо рот открывать на Порошенко, который не сдал ни клаптя земли, который жертвовал своего бабла немерянно, который говорил в открытую что мир с рашкой, это путь в рабство...
Зато теперь зажили...
Уроды...
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намагаємось увесь світ перевчити на Kyiv, а прессекретутка пише ПІВА - вбив би курву!!!
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Її англійська схожа на німецьку путіна. Колись той на трибуні почав щось варнякати на дойч, німота присутня у залі трохи не попадала.
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Да не надо извиняться. Мы всё понимаем. Просто тоже будем писать: Шминдель.
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ужос, зрада, коцапы. хай живе перемога, соя і петрушка.
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Що з цією Мєньдєль не так? Чому вона постійно косячить?
Ну, якщо ти - ТП, то й заробляй цим самим місцем собі на життя, не лізь туди, де треба бути розумною, стриманою, дипломатичною персоною. Там де Мєньдєль - там ганьба та сором. Де зюзя її знайшов?
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Ну не для неї ця робота. Нормальна людина після стількох проколів попросилась би вже кудись перевестися. Після стількох ляпів про якусь кар'єру в своєму напрямку уже і мови немає. А у неї не вистачає клепки це зрозуміти. Ілюстрація Ефекту Даннінга-Крюгера в чистому вигляді.
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Да госпади. Еще бы на колени встала. Что за дурдом.
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В украинских летописях Киев или Кіев, Київ это новодел времен Речи Посполитой. Как город это древнее древнерусское слово, а місто это полонизм.
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Як Путін сказав - так і написала. Расєйська баришня.
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Від офісу Зеленського смердить Путіним. Факт. Може він з ним спить, або Путін йому свої поношені труси, чи то піджаки відсилає доношувати.
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Что, эта "**** пуделя" делает для освещения деятельности/решений/планов президента и офиса богдана??? Не розумію!(
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"Koмс.правда" уже подготавливает в умах российского населения почву для одобрения последующего террора против украинцев:
https://www.kp.ru/daily/27039/4104248/

Всем представителям нынешней "власти": изучите историю т.н. "компартии Западной Украины". Эти ушлёпки до сентярбя 1939 года работали на Сталина, думая что их назначат на руководящие должности. Асвабадители пустили их в расход первыми, после 17-го сентября 1939 года. Потому что - заслуженно - предателей считают слизью, подлежащей смыву.
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