 Діалогу ветеранів АТО і чиновників, які приїхали до Рівного пояснити, чому Україна погодилася на формулу Штайнмаєра не вийшло. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Радіо трек.
На початку "Діалогу" присутні вшанували пам'ять загиблих за Україну та привітали звільненого політв’язня Кремля Миколу Карпюка.
Урядовці намагалися роз’яснити нещодавні політичні рішення, застерігали громадян від думок про капітуляцію, запевняли, що домовленості не передбачають зради інтересів України. Представник МЗС Олексій Макеєв зазначив: "У вас може бути багато питань про "формулу Штайнмаєра", я вам скажу лише одне: це ніяка не зрада, і "формула Штайнмаєра" сама по собі не існує. Вона може бути частиною плану. І в наших планах – змусити Москву забратися геть з Донбасу, а потім – і з Криму. Ми відновимо свій суверенітет, проведемо там демократичні вибори за нашими законами, а не за законами, які напишуть в Кремлі. Тому, немає ніякої капітуляції".
На деякі відповіді урядовців реагували відвертим сміхом, на інші - скептичним виразом обличчя
Представники міністерств наполягали, що намагаються передбачити усі ризики, які можуть виникнути у разі порушення домовленостей російською стороною.
Мовляв, вибори на тимчасово окупованих територіях можливі лише за умов абсолютної безпеки на Донбасі, доступу для спостереження за процесом міжнародних спостерігачів, засобів масової інформації.
Умовно кажучи, вибори у Рівному чи в Луцьку нічим не відрізнятимуться від виборів у Горлівці чи Краматорську.
Будь-хто зможе висунути свою кандидатуру на представника органів місцевого самоврядування. І будь-хто з переселенців зможе приїхати і спокійно проголосувати вдома.
А розведення військ, що заплановане у Петрівському та Золотому, не розпочнеться, доки бойовики не стихнуть з обстрілами на 7 днів.
До речі, 7 днів минули вчора. Тож процес розведення – відклали.
Однак, присутні у залі, здебільшого ветерани російсько-української війни, волонтери, висловили сумнів, що вибори на Донбасі пройдуть саме так. Аргументували свої побоювання тим, що ці кроки ніде в офіційних документах не прописані.
І розцінили вибори, як легітимізацію бойовиків, які проголосили себе очільниками невизнаних республік, які вони назвали ДНР і ЛНР.
Не заспокоїли рівнян і тези про намагання керівництвом держави якнайшвидшого досягнення миру:
"Ніхто не хоче миру так, як військові і волонтери. Але ми не готові на будь-яку ціну за цей мир", - зазначив представник громадської організації "Самооборона Рівненщини" Олександр Гребенюк.
Голова спілки ветеранів АТО Рівненщини Олександр Василенко зазначив: "За моїми спостереженнями, 50 тисяч людей, можливо і більше – це учасники бойових дій, поранені, які воювали - повірте, вони смерті не бояться. І їхня рідня, напевно, теж їхній вибір підтримує.
50 000 – це 10 бригад. Вони зараз контрольовані. Ми можемо опинитися на тому рубежі, коли добровольці, не слухаючи нікого, підуть відстоювати свою точку зору уже зі зброєю.
Але, під іншим командуванням, не державним. Донесіть, будь ласка, до "верху".
Присутні на заході дорікнули, що держава надто пізно перейнялася поясненнями і діалогом із суспільством. Що досі про домовленості дізнавалися з європейських і російських ЗМІ. На питання і застереження учасників війни щодо ризиків у домовленостях з Росією, вони лише отримали підтвердження того, що гарантій немає.
Однак, представники міністерств зазначили, що жодних односторонніх поступок Україна не робитиме. А для того, щоб зрушити нинішню ситуацію з місця, треба пробувати різні варіанти. Рівне – другий обласний центр, куди приїхали з діалогом. Вчора делегація побувала в Івано-Франківську, а після Рівного – вирушила до Львова.
Якщо головнокомандувач не розуміє, о робить, йому допоможуть солдати та офіцери))
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Тобто у всіх цих чиновників не вийшло діалогу з ветеранами. Чому так відбулося? Це питання до прихильників Зе.
Цьому є підтвердження:
«Председатель союза ветеранов АТО Ривненщины Александр Василенко отметил: "По моим наблюдениям, 50000 человек, возможно и больше - это участники боевых действий, раненые, которые воевали - поверьте, они смерти не боятся. И их родня, наверное, тоже их выбор поддерживает.
50000 - это 10 бригад. Они сейчас контролируемы. Мы можем оказаться на том рубеже, когда добровольцы, не слушая никого, пойдут отстаивать свою точку зрения уже с оружием.
Но, под другим командованием, не государственным. Донесите, пожалуйста, до "верхов". »Источник: https://censor.net.ua/n3152851
73% сами похоронили своё государство.
Чи ти знаєш якийсь третій варіант?
Поділись.
По друге -ті що проголосували за Зеленського, не значить, що вони не за Україну.
А ми вважали, що він тоді організовував ходу у противагу офіційній позиції "нових облич".
Знову мета одна - дорватися до корита?!
... и закон о привлечении к ответственности атошников
Вот вам и прямые доказательства, что официальное заявление пресс-секретутки преЗЕдента Меендельши об украинских карателях, расстреливающих мирное донбасское население, простых "шахтеров и комбайнеров", - не случайность, а закономерность.
Вчера Зеленский на первом заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте поставил ряд важных и срочных задач по "реинтеграции временно оккупированных территорий".
Как вчера уже сообщалось, "готовьте кошельки - Зеленский собирается платить сепарам репарации за ущерб".
И это оказалось правдой - президент приказал срочно подготовить законопроект "по возмещению ущерба жертвам войны", особо отметив, что это "касается не временно перемещенных лиц, а постоянно находящихся на территории ОРДЛО".
Очень аккуратно сказал, но всё понятно.
А еще президент приказал готовить законопроект "о привлечении к ответственности виновных в тяжких преступлениях".
Учитывая, что уже фактически готов законопроект об амнистии боевиков (разработан по распоряжению генпрокурора Рябошапки - документ), то новый законопроект коснется именно украинских военнослужащих, которые незаконно (напомню, применение ВСУ во внутреннем конфликте законодательно не предусмотрено) воевали с "комбайнерами", а также (и в бОльшей степени) добровольцев и националистов.
А еще президент потребовал раскрыть все архивы и наконец-то сказать правду о том, кто отдал преступный приказ напасть на свободолюбивый донецкий народ, потребовав "реализовать право на получение правды о ходе конфликта" (с).
Угу, пусть расскажут каратели, как мальчика в трусиках распинали. Правду ж надо - будет правда. Киселевы напишут...
А в целом - всё правильно, победителей (россиян и сепаров) не судят: покалеченные террористы будут пенсии получать за счет семей погибших украинских военных. А оставшиеся военные будут сидеть.
Фактически, Вова решил повторить ход молодого Путина. Ну а шо - один в один Чечня. Чечня 2.0.
И дань Киев платить будет, и дикие свадьбы свои со стрельбой на Крещатике устраивать бывшие террористы, а ныне уважаемые люди, будут. Но опухоль-то никуда не денется...
Жаль, Моторола с Гиви и Захаром не дожили. Порадовались бы...
...М-да, когда Бог хочет наказать кого-то - лишает его разума...
Бред? Отнюдь - ЗЕбилы на полном серьёзе так считают...
А класно ж получилось, да?
И речь не только об Ирине Довгань, но и о вас всех. У "молодых республик" за эти годы накопился долг перед Газпромом - 3 млрд. долларов. Если их примут назад в Украину на условиях Кремля, то отдавать долг будем мы с вами.
Одно радует - 73% из этой суммы выплатят зебилы.
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Разбиваем в пух и прах две дурацких мульки от ЗЕбилов
1. "Всех, кто вышел на Майдан, надо на фронт".
2. "Порошенко уже подписал давным-давно формулу Штайнмайера, чего вы возмущаетесь".
Отвечаю по пунктам:
1. Примерно треть людей, вышедших вчера на Майданы - это активные волонтеры, воевавшие и беженцы.
Они уже были на фронте, в то время как голосовавшие за ЗЕ - бухали и жрали.
Поэтому отправкой на фронт нас не особо испугаете.
Подавляющее большинство остальных - волонтерили и помогали в тылу. Мы знаем, что такое война, поэтому вышли чтобы победить.
2. Прошлая ВР приняла ВРЕМЕННЫЙ Закон про "Особливий порядок місцевого самоврядування в деяких районах Донецької та Луганської областей"
Сейчас Моника готова протащить закон про "Особливий статус", действующий на ПОСТОЯННОЙ основе.
Закон, принятый при Порошенко, не действовал, ибо не были выведены оккупационные войска, и его действие заканчивается в конце 2019 года.
Сейчас нам предлагают федерализацию, снятие санкций с России и выплаты террористам.
Понимаете разницу?
Короче, умный сообразит.
Олександр Дедюхін
Це - жах.
Вчора воно указик підписало про покращення доріг їм і спрощення перетину ...
Пустоголова приставка виступає за відновлення залізничного сполучення ...
І втискають вибори ...
они ж так и орут - "всё (должно быть) проплачено!"
а) они видели гибель своих товарищей, когда брали эти позиции с которых их сейчас заставляют уходить;
б) эти позиции будут немедленно заняты российской армией, а ВСУ будут в чистом поле окапываться снова.
Те, що не за ПП - я знаю.
https://www.facebook.com/100011805544760/videos/696444910759021/
Україна не погодилась і не погодиться
А среди «народных масс» - «Дві третини опитаних не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання, відому як «Формула Штайнмаєра». 23% висловилися проти цієї ідеї, 18% - підтримали її» («СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ» на 02.10.2019.
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/otnoshenie_ukraincev_k_resheniyu_voprosa_okkupirovannyh_territoriy.html;
Так что - можно не сомневаться, что большинство людей, которые кричат:"Нет капитуляции!" - даже понятия не имеют о чем идет речь...
Это для кого было сказано (???!!!):
«…наибольшая страшилка последних недель - "формула Штайнмайера"…
…Эта формула говорит только одно - когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса.
А именно - после проведения там местных выборов, которые состоятся в соответствии с Конституцией Украины, законодательством Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами…
…мы все понимаем, что Донбасс - это Украина. И там должен воцариться мир, произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований.
Мы все понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники…
… проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами…
… Все это мы будем обсуждать на встрече в нормандской формате.
Будет ли там подписываться новый закон об особом статусе? Нет.
Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон.», и т.д.
(Из - 03.10.19. «"Зрада відміняється", - Зеленский выступил с обращением, где прояснил свою позицию по Донбассу. ВИДЕО» https://censor.net.ua/news/3151984/
Так и хочется спросить: «"Где вам (каких) еще, …лядь, реформ не хватает?" ™