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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
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Все про:ветерани (390) Рівне (173) Макєєв (13) Колумбет (1) Формула Штайнмаєра (90) Фролова Аліна (2)

 Діалогу ветеранів АТО і чиновників, які приїхали до Рівного пояснити, чому Україна погодилася на формулу Штайнмаєра не вийшло. ФОТО

На доручення президента у рамках програми "Діалоги про Україну" наше місто для зустрічі з громадою відвідали заступник Міністра оборони Аліна Фролова, перший заступник міністра у справах ветеранів Антон Колумбет та політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Радіо трек.

На початку "Діалогу" присутні вшанували пам'ять загиблих за Україну та привітали звільненого політв’язня Кремля Миколу Карпюка.

Урядовці намагалися роз’яснити нещодавні політичні рішення, застерігали громадян від думок про капітуляцію, запевняли, що домовленості не передбачають зради інтересів України. Представник МЗС Олексій Макеєв зазначив: "У вас може бути багато питань про "формулу Штайнмаєра", я вам скажу лише одне: це ніяка не зрада, і "формула Штайнмаєра" сама по собі не існує. Вона може бути частиною плану. І в наших планах – змусити Москву забратися геть з Донбасу, а потім – і з Криму. Ми відновимо свій суверенітет, проведемо там демократичні вибори за нашими законами, а не за законами, які напишуть в Кремлі. Тому, немає ніякої капітуляції".

На деякі відповіді урядовців реагували відвертим сміхом, на інші - скептичним виразом обличчя

Представники міністерств наполягали, що намагаються передбачити усі ризики, які можуть виникнути у разі порушення домовленостей російською стороною.

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Мовляв, вибори на тимчасово окупованих територіях можливі лише за умов абсолютної безпеки на Донбасі, доступу для спостереження за процесом міжнародних спостерігачів, засобів масової інформації.

Умовно кажучи, вибори у Рівному чи в Луцьку нічим не відрізнятимуться від виборів у Горлівці чи Краматорську.

Будь-хто зможе висунути свою кандидатуру на представника органів місцевого самоврядування. І будь-хто з переселенців зможе приїхати і спокійно проголосувати вдома.

А розведення військ, що заплановане у Петрівському та Золотому, не розпочнеться, доки бойовики не стихнуть з обстрілами на 7 днів.

До речі, 7 днів минули вчора. Тож процес розведення – відклали.

Однак, присутні у залі, здебільшого ветерани російсько-української війни, волонтери, висловили сумнів, що вибори на Донбасі пройдуть саме так. Аргументували свої побоювання тим, що ці кроки ніде в офіційних документах не прописані.

І розцінили вибори, як легітимізацію бойовиків, які проголосили себе очільниками невизнаних республік, які вони назвали ДНР і ЛНР.

Не заспокоїли рівнян і тези про намагання керівництвом держави якнайшвидшого досягнення миру:

"Ніхто не хоче миру так, як військові і волонтери. Але ми не готові на будь-яку ціну за цей мир", - зазначив представник громадської організації "Самооборона Рівненщини" Олександр Гребенюк.

Голова спілки ветеранів АТО Рівненщини Олександр Василенко зазначив: "За моїми спостереженнями, 50 тисяч людей, можливо і більше – це учасники бойових дій, поранені, які воювали - повірте, вони смерті не бояться. І їхня рідня, напевно, теж їхній вибір підтримує.

50 000 – це 10 бригад. Вони зараз контрольовані. Ми можемо опинитися на тому рубежі, коли добровольці, не слухаючи нікого, підуть відстоювати свою точку зору уже зі зброєю.

Але, під іншим командуванням, не державним. Донесіть, будь ласка, до "верху".

Присутні на заході дорікнули, що держава надто пізно перейнялася поясненнями і діалогом із суспільством. Що досі про домовленості дізнавалися з європейських і російських ЗМІ. На питання і застереження учасників війни щодо ризиків у домовленостях з Росією, вони лише отримали підтвердження того, що гарантій немає.

Однак, представники міністерств зазначили, що жодних односторонніх поступок Україна не робитиме. А для того, щоб зрушити нинішню ситуацію з місця, треба пробувати різні варіанти. Рівне – другий обласний центр, куди приїхали з діалогом. Вчора делегація побувала в Івано-Франківську, а після Рівного – вирушила до Львова.

Діалогу ветеранів АТО і чиновників, які приїхали до Рівного пояснити, чому Україна погодилася на формулу Штайнмаєра не вийшло 01
Діалогу ветеранів АТО і чиновників, які приїхали до Рівного пояснити, чому Україна погодилася на формулу Штайнмаєра не вийшло 02
Діалогу ветеранів АТО і чиновників, які приїхали до Рівного пояснити, чому Україна погодилася на формулу Штайнмаєра не вийшло 03
Діалогу ветеранів АТО і чиновників, які приїхали до Рівного пояснити, чому Україна погодилася на формулу Штайнмаєра не вийшло 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152851
 
   
 Топ коментарі
 
А потом в раде скажут, что закон принят после обсуждения с общественностью.
Нет, ну обсуждали ж - обсуждали.
А то что общественность нах послала - второй вопрос.
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Респект.
Якщо головнокомандувач не розуміє, о робить, йому допоможуть солдати та офіцери))
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По поручению президента в рамках программы "Диалоги о Украине" наш город для встречи с общиной посетили заместитель Министра обороны Алина Фролова, первый заместитель министра по делам ветеранов Антон Колумбет и политический директор МИД Украины Алексей Макеев. Источник: https://censor.net.ua/n3152851
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Тобто у всіх цих чиновників не вийшло діалогу з ветеранами. Чому так відбулося? Це питання до прихильників Зе.
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Есди будет Майдан 3 нынешних чинуш расстреляют как предателей, сомнений нет, ну и портновых всяких там
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Ничего не будет. Население устало от войны, и хочет дешёвой гречки.
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Да ну. І нє устало, та й гречка не дорога.
Цьому є підтвердження:

«Председатель союза ветеранов АТО Ривненщины Александр Василенко отметил: "По моим наблюдениям, 50000 человек, возможно и больше - это участники боевых действий, раненые, которые воевали - поверьте, они смерти не боятся. И их родня, наверное, тоже их выбор поддерживает.
50000 - это 10 бригад. Они сейчас контролируемы. Мы можем оказаться на том рубеже, когда добровольцы, не слушая никого, пойдут отстаивать свою точку зрения уже с оружием.
Но, под другим командованием, не государственным. Донесите, пожалуйста, до "верхов". »Источник: https://censor.net.ua/n3152851
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Именно такого развития событий и ждут - как на Банковой, так и в Москве. С Банковой раздастся вопль: "караул, угроза конституционной власти !" После чего с севера и с востока двинутся на Харьков, Днепр, Николаев, Запорожье, Сумы, Киев - танковые армии.
73% сами похоронили своё государство.
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Это мы уже проходили, хряк уже в Ростове, а *********** дальше ДАПа не просунулись... так что и в этом случае - получат по хлебалам, а клоун, может не успеть сьб.ся...
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На этот раз соседи-небраться отлично подготовились. Две тысячи установок РСЗО и тысячи танков готовы к асвабадительному паходу.
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Бро, а діватись нікуди.
Чи ти знаєш якийсь третій варіант?
Поділись.
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У вас всё же 8% населения - вменяемые. Это немало. Что они готовят - я не знаю. Даже если знал бы, выдавать такую тайну было бы вЕрхом глупости с моей стороны.
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По перше не 8%, а 24,45%.
По друге -ті що проголосували за Зеленського, не значить, що вони не за Україну.
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Друже, давай закроем этот разговор. Дабы не навредить патриотам.
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Та який «вред»? Перечитайте текст топіка. Україна вже пройшла точку неповернення.
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Я знаю только одно: если состоится полная капитуляция Украины (сейчас до этого один шаг), все эти люди будут уничтожены физически. У северо-восточных соседей - громадный опыт в таких делах. Они до сих пор воют что не добили до конца всех "бандеровцев"; а самый главный предатель для них - это Хрущёв, именно за то что он прекратил войну против украинских националистов, после того как сдох Йоська.
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Не та зараз Россія, й не та зараз Україна.
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За эти высказывания могут посадить и надолго.
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Це у вас в США арештовують за такі слова?
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Он не из США. Это очередной лахтинский лапоть под прокси.
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А ты австралийским лаптем прикидываешься? Пасти кенгуру хорошая работа чувак?
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У вашего куратора фантазии не хватает: на politforums.net меня постоянно об этом же спрашивают.
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За такие слова в США пожизненное могут дать не моргнув глазом.
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Тобто форумчани праві, що ви не з США. З якого російського міста ви ведете пропаганду?
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Тоесть если Трамп решит отдать русскім Аляску, то тех кто будет против, будут сажать пожизненно?
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Stop lying kazap. Why are you here under my country's flag? Where is your owner, animal?
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А могут и пристрелить, и быстро. Как Альенде. История - она, ****, такая непредсказуемая...
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Если выбрать клоуна-кокаиниста на высшую государственную должность, государство можно уничтожить без единого выстрела.
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я щось пропустив: Антоша Колумбєт, один зі співорганізаторів марша нескорених 24 серпня у Київі - заступник міністра оборони?!
А ми вважали, що він тоді організовував ходу у противагу офіційній позиції "нових облич".
Знову мета одна - дорватися до корита?!
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Зеленский приказал готовить закон о выплате компенсаций жертвам "украинских карателей"...

... и закон о привлечении к ответственности атошников

Вот вам и прямые доказательства, что официальное заявление пресс-секретутки преЗЕдента Меендельши об украинских карателях, расстреливающих мирное донбасское население, простых "шахтеров и комбайнеров", - не случайность, а закономерность.

Вчера Зеленский на первом заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте поставил ряд важных и срочных задач по "реинтеграции временно оккупированных территорий".

Как вчера уже сообщалось, "готовьте кошельки - Зеленский собирается платить сепарам репарации за ущерб".

И это оказалось правдой - президент приказал срочно подготовить законопроект "по возмещению ущерба жертвам войны", особо отметив, что это "касается не временно перемещенных лиц, а постоянно находящихся на территории ОРДЛО".

Очень аккуратно сказал, но всё понятно.

А еще президент приказал готовить законопроект "о привлечении к ответственности виновных в тяжких преступлениях".

Учитывая, что уже фактически готов законопроект об амнистии боевиков (разработан по распоряжению генпрокурора Рябошапки - документ), то новый законопроект коснется именно украинских военнослужащих, которые незаконно (напомню, применение ВСУ во внутреннем конфликте законодательно не предусмотрено) воевали с "комбайнерами", а также (и в бОльшей степени) добровольцев и националистов.

А еще президент потребовал раскрыть все архивы и наконец-то сказать правду о том, кто отдал преступный приказ напасть на свободолюбивый донецкий народ, потребовав "реализовать право на получение правды о ходе конфликта" (с).

Угу, пусть расскажут каратели, как мальчика в трусиках распинали. Правду ж надо - будет правда. Киселевы напишут...

А в целом - всё правильно, победителей (россиян и сепаров) не судят: покалеченные террористы будут пенсии получать за счет семей погибших украинских военных. А оставшиеся военные будут сидеть.

Фактически, Вова решил повторить ход молодого Путина. Ну а шо - один в один Чечня. Чечня 2.0.

И дань Киев платить будет, и дикие свадьбы свои со стрельбой на Крещатике устраивать бывшие террористы, а ныне уважаемые люди, будут. Но опухоль-то никуда не денется...

Жаль, Моторола с Гиви и Захаром не дожили. Порадовались бы...

...М-да, когда Бог хочет наказать кого-то - лишает его разума...

Бред? Отнюдь - ЗЕбилы на полном серьёзе так считают...

А класно ж получилось, да?

И речь не только об Ирине Довгань, но и о вас всех. У "молодых республик" за эти годы накопился долг перед Газпромом - 3 млрд. долларов. Если их примут назад в Украину на условиях Кремля, то отдавать долг будем мы с вами.

Одно радует - 73% из этой суммы выплатят зебилы.
...........................................

Разбиваем в пух и прах две дурацких мульки от ЗЕбилов

1. "Всех, кто вышел на Майдан, надо на фронт".

2. "Порошенко уже подписал давным-давно формулу Штайнмайера, чего вы возмущаетесь".

Отвечаю по пунктам:

1. Примерно треть людей, вышедших вчера на Майданы - это активные волонтеры, воевавшие и беженцы.

Они уже были на фронте, в то время как голосовавшие за ЗЕ - бухали и жрали.

Поэтому отправкой на фронт нас не особо испугаете.

Подавляющее большинство остальных - волонтерили и помогали в тылу. Мы знаем, что такое война, поэтому вышли чтобы победить.

2. Прошлая ВР приняла ВРЕМЕННЫЙ Закон про "Особливий порядок місцевого самоврядування в деяких районах Донецької та Луганської областей"

Сейчас Моника готова протащить закон про "Особливий статус", действующий на ПОСТОЯННОЙ основе.
Закон, принятый при Порошенко, не действовал, ибо не были выведены оккупационные войска, и его действие заканчивается в конце 2019 года.

Сейчас нам предлагают федерализацию, снятие санкций с России и выплаты террористам.
Понимаете разницу?

Короче, умный сообразит.

Олександр Дедюхін
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Я не можу повірити ...
Це - жах.

Вчора воно указик підписало про покращення доріг їм і спрощення перетину ...
Пустоголова приставка виступає за відновлення залізничного сполучення ...
І втискають вибори ...
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Мы в Украине хотим мира - надо договариваться с агрессором. Сколько можно воевать - 5 - 50 - 500 лет?
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Чому всенароднолюбимий 73% президент не може вийти на майдан до людей, а барига, і крадій, якого ненавидять, і підтримує лише 25% спокійно і без охорони виходить до народу і йому ще кричать -дякую? Щось тут не те. Де ті 73% довбаних відсотки?
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а 73% без оплаты - не выйдут Діалогу ветеранів АТО і чиновників, які приїхали до Рівного пояснити, чому Україна погодилася на формулу Штайнмаєра не вийшло - Цензор.НЕТ 9461
они ж так и орут - "всё (должно быть) проплачено!"
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Нема ніяких 73% у нас в Україні політика міняється блискавично.
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Луцк и сейчас от Краматорска ничем не отличается . Они хоть бы немного подготовились , о чём говорить .
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Чиновники которые свои жирные жопы греют в креслах и только воруют деньги, доказывают ветеранам АТО что они устали от войны.
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А чому тільки чиновники? А хитрожопі офісні хомячкі, коториє усталі бояться воєнкома з повісткою? І,кстаті, прєзєдєнт іх понімаєт...
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Шарий выступил за формулу Штанмаера, теперь я точно уверен что это плохая формула для Украины.
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А в чем именно капитуляция? Спроси у тех, кто сейчас на передовой, хотят ли они разведения?
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Не хотят. Потому что
а) они видели гибель своих товарищей, когда брали эти позиции с которых их сейчас заставляют уходить;
б) эти позиции будут немедленно заняты российской армией, а ВСУ будут в чистом поле окапываться снова.
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Я на передовой, я НЕ ХОЧУ РАЗВЕДЕНИЯ ! Мне нужно ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОДИТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ ДО САМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ С КАЦАПАМИ ! И желательно путём физического УНИЧТОЖЕНИЯ врага !!!!
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Ще скажіть, що голосували не за зе ...
Те, що не за ПП - я знаю.
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Уже понятно, что из Моники президента не получилось... придется Порошенко просить, чтобы он снова взялся за это тяжелое дело.
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"Переміріє от валоді......" Золоте-4, 8 жовтня 2019 року, 21 година, 17 хвилин:

https://www.facebook.com/100011805544760/videos/696444910759021/


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На Заході України з патріотами все добре. Даремно боялась, що вони мовчать, а Захід зовсім не мовчить, це мені треба швидше та вчасно читати всі новини. 🤓
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не Україна погодилась, а клован Зюзя
Україна не погодилась і не погодиться
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Подивився і тут не побачив капітуляції, бо відомо про всі ті перемовини.
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Ну да, судя по лицу, и меркельша ганновер пуйлу отдала. Физиономист вы наш.
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А почему они рот не открывали, когда Минск был подписан, когда порошенко формулу штайнмайера в 16 году отстаивал?
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Правильно сказал Сергей Жадан : чем дальше в тыл, тем больше патриотов. Ривне от фронта далеко, патриотов там множество, а на передке их всё меньше. Отправлялись бы ривненские еще повоевать - война ведь не закончена, а они в глубоком тылу геройствуют. Это есть нехорошо.
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Рюзьге, ты новость читало или просто похрюкать зашло?
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Ты што это не на передке за Украину воюешь, а в Штатах от мобилизации прячешься ?! Патриёт хренов Слава, пся крев ...
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Гєлєнка Троянська, а ти вже дембельнувся ? В тебе навіть нікнейм все про тебе сказав...Мерин Троянський..
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"50 тысяч участников боевых действий". Это не хухры-мухры. Прямо угрожают властям военным переворотом. Это круто. Надо брать Зимний.
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А чому у ветеранів не вийшло діалогу з чиновниками?
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Потому что чиновники агенты кремля.
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Тобто за вашими словами "агентам кремля" учасники бойових дій погрожують державним переворотом?
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Що тут не зрозумілого? Формально Україна віддає Крим за Донбас, погодившись на дружбу з Росією.
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Вся команда слуг в наглу бреше - явні запроданці.
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Каковы "народные массы" - таковы и их "представительные органы"...

А среди «народных масс» - «Дві третини опитаних не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання, відому як «Формула Штайнмаєра». 23% висловилися проти цієї ідеї, 18% - підтримали її» («СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ» на 02.10.2019.
http://ratinggroup.ua/research/ukraine/otnoshenie_ukraincev_k_resheniyu_voprosa_okkupirovannyh_territoriy.htmlДіалогу ветеранів АТО і чиновників, які приїхали до Рівного пояснити, чому Україна погодилася на формулу Штайнмаєра не вийшло - Цензор.НЕТ 6724;
Так что - можно не сомневаться, что большинство людей, которые кричат:"Нет капитуляции!" - даже понятия не имеют о чем идет речь...
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Иногда вообще складывается "отчётливое впечатление", что очень много людей (особенно - большинство "комментаторов" на "Цензоре") - напрочь лишены способностей слышать/читать/воспринимать...
Это для кого было сказано (???!!!):
«…наибольшая страшилка последних недель - "формула Штайнмайера"…
…Эта формула говорит только одно - когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса.
А именно - после проведения там местных выборов, которые состоятся в соответствии с Конституцией Украины, законодательством Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами…
…мы все понимаем, что Донбасс - это Украина. И там должен воцариться мир, произойти полное прекращение огня, вывод иностранных военных формирований.
Мы все понимаем, что на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники…
проведение выборов должно состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских средств массовой информации и международных наблюдателей, с возможностью реализации своего избирательного права всеми внутренне перемещенными лицами…
Все это мы будем обсуждать на встрече в нормандской формате.
Будет ли там подписываться новый закон об особом статусе? Нет.
Этот закон действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон.», и т.д.
(Из - 03.10.19. «"Зрада відміняється", - Зеленский выступил с обращением, где прояснил свою позицию по Донбассу. ВИДЕО» https://censor.net.ua/news/3151984/
Так и хочется спросить: «"Где вам (каких) еще, …лядь, реформ не хватает?"
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Буде новий закон. Звичайно, що буде новий закон, який приймуть не читаючи.
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