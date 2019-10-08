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Все про:підпал (262) суддя (981) Херсонщина (467)

 Будинок сім'ї суддів підпалили в Херсонській області

У ніч на 8 жовтня невідомі підпалили будинок подружжя суддів Чаплинського райсуду і Новокаховського міського суду Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Судової влади України.

Невідомі кинули у двір і вікно будинку пляшки із запальною сумішшю.

"Ці події суддя Чаплинського районного суду Ірина Пилипенко пов'язує із здійсненням своєї професійної діяльності, оскільки раніше на її адресу надходили погрози у зв'язку з розглядом нею низки справ", - йдеться в повідомленні.

Глава Ради суддів України Богдан Монич зажадав від керівників правоохоронних органів якнайшвидшого розслідування посягання на життя суддів Херсонської області. Він підкреслив, що судді, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим захистом держави.

У поліції Херсонської області розповіли, що про пожежу в будинку суддів, що в селі Малокаховка, повідомив їхній сусід.

Рятувальники ліквідували пожежу впродовж двох годин. Господарі будинку не постраждали, додали в пресслужбі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.378 (умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України. Основною версією слідства є вчинення злочину у зв'язку з професійною діяльністю суддів, повідомили в поліції.

Дивіться також: Уночі на Херсонщині підпалили будинок суддів Чаплинського і Новокаховського судів. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152850
 
 
 Топ коментарі
 
никто не тронет честного судью, даже група преступников.
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Судьи уже целыми семьями свой судебный преступный бизнес крутят. Нужно уже с гранатомета шмалять по етим тварям, а не бутылки в окно
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Покажіть ту "скромненьку" будівлю, нажиту непосильною працею!
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никто не тронет честного судью, даже група преступников.
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Судьи уже целыми семьями свой судебный преступный бизнес крутят. Нужно уже с гранатомета шмалять по етим тварям, а не бутылки в окно
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и я того же мнения ! Желательно , ночью , когда эти твари спят всей семейной кодлой !
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Почалось то такое, тут главное шоб не останавливалось, бо работы не початый край. Так выпьем же за продолжение!!Дом семьи судей подожгли в Херсонской области - Цензор.НЕТ 9969
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В майбутньому колоніальні управлінці та компрадорська інтелігенція будуть жити в окремих закритих поселеннях або кварталах, котрі будуть охороняти дивізії наймаців або ментів.
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Покажіть ту "скромненьку" будівлю, нажиту непосильною працею!
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Подозреваю, что был подпален четырехэтажный особняк прислуги))))))))
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О це найефективніша судова реформа , сподіваюсь далі буде!
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Люстрация ето когда чиновников-воров и бандитов вешают на люстрах и фонарях а не временно отстраняют от работы.
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Жалко что заживо не сожгли..
Нет у нас судейства...
Как не колядник так бандит..
Гореть вам всем ярко..

Вместе с Моникой и всей шоблой коломойши..
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Непонятно. Второй раз подожгли или на смену снова заступил нетрезвый редактор новостей
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Так это в прошлый раз, по-моему, подожгли дом, а в этот раз "подпалили". Будинок сім'ї суддів підпалили в Херсонській області - Цензор.НЕТ 4576 И вообще - Ну нравится людям как судей жгут. Будинок сім'ї суддів підпалили в Херсонській області - Цензор.НЕТ 4576
(грамотеи ещё те - писаки на Цензоре. Ни русский, ни украинский, а чёрти что.)
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Цена богатству этих тварей - загубленные и поломанные жизни людей , которых они "судили" !
Нет им пощады !
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Надо было с дрона опустить ёмкость в дымоход.
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Партнова сожгите....ликовать будет вся Украина...ватников в расчет не берем!
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Суспільство наелектрезоване, більшість судей виносять неправомірні вироки , наживають незаконні статки, рано чи пізно. нарив вскривається
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Во время крестьянских бунтов, первыми жгли и вешали судей, а потом банкиров.
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Пора вводить официально новый синоним слову мошенник - слово юрист. Как в США , слова мошенник и адвокат-иудей - синонимы.
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читал про американских адвокатов .это оказывается клан куда с улицы не попадёшь . там даже негры адвокаты только те кто потомки управляющих дворецких -негров ещё со времён рабства .
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