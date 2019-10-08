 Справу за заявою Саакашвілі про його незаконне видворення в Польщу буде розслідувати ДБР, - Чумак

"Щоб навіть ніхто не подумав про конфлікт інтересів, справу зареєстровано ... (першим заступником генпрокурора - ред) Віталієм Касько, передано для розслідування в ДБР, а процесуальне керівництво буде вести підрозділ, який підпорядкований вже сьогодні (заступнику генпрокурора Віктору - ред) Трепаку", - сказав Чумак в інтерв'ю радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так він прокоментував реєстрацію Головною військовою прокуратурою справи за заявою Саакашвілі в контексті запевнення в тому, що підпорядковане йому відомство надалі не буде розслідувати невластиві йому справи.

У понеділок, 7 жовтня, Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за заявою Саакашвілі про викрадення і насильницькі дії щодо нього і незаконного його переміщення через держкордон України в Польщу 18 лютого 2018 року.

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Як повідомлялося, в липні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, серед яких був і тодішній позафракційний нардеп Віктор Чумак. Перетин державного кордону супроводжувався протистоянням з українськими прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва, після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу. У МВС України пояснили, що відповідно до вже прийнятих судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей був повернений в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

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28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. Вже 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.

На початку жовтня 2019 року Саакашвілі повідомив, що має намір поскаржитися на Порошенка в Генпрокуратуру через висилку з України в лютому 2018 року.