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 Політика України
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Все про:Саакашвілі Міхеіл (1333) Чумак (58) ДБР (545)

 Справу за заявою Саакашвілі про його незаконне видворення в Польщу буде розслідувати ДБР, - Чумак

Кримінальне провадження за заявою екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі про насильницькі дії і незаконне переміщення через державний кордон України в Польщу в 2018 році буде розслідувати Державне бюро розслідувань (ДБР), повідомив головний військовий прокурор України Віктор Чумак.

"Щоб навіть ніхто не подумав про конфлікт інтересів, справу зареєстровано ... (першим заступником генпрокурора - ред) Віталієм Касько, передано для розслідування в ДБР, а процесуальне керівництво буде вести підрозділ, який підпорядкований вже сьогодні (заступнику генпрокурора Віктору - ред) Трепаку", - сказав Чумак в інтерв'ю радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так він прокоментував реєстрацію Головною військовою прокуратурою справи за заявою Саакашвілі в контексті запевнення в тому, що підпорядковане йому відомство надалі не буде розслідувати невластиві йому справи.

У понеділок, 7 жовтня, Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за заявою Саакашвілі про викрадення і насильницькі дії щодо нього і незаконного його переміщення через держкордон України в Польщу 18 лютого 2018 року.

Читайте також: Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

Як повідомлялося, в липні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, серед яких був і тодішній позафракційний нардеп Віктор Чумак. Перетин державного кордону супроводжувався протистоянням з українськими прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва, після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу. У МВС України пояснили, що відповідно до вже прийнятих судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей був повернений в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

Також читайте: "Був вибір: або кривава сутичка, або те, що сталося", - Аваков про прорив кордону Саакашвілі

28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. Вже 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.

На початку жовтня 2019 року Саакашвілі повідомив, що має намір поскаржитися на Порошенка в Генпрокуратуру через висилку з України в лютому 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152849
 
 
 Топ коментарі
 
...незаконное выдворение, после незаконного пересечения...
Грузинский юмор от армянского радио...*)
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ну таки документы на гражданство были им поданы липовые . что потом и всплыло - гражданство получено незаконно . его пожалели в Грузию не вернули . а зря
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Зачем суды когда есть барин который сам решает казнить или миловать
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НА ВЕНЕРОЛОГА! (замгенпрокурора Виктору) Трепаку. Гонорея - это венерическое заболевание инфекционной природы, вызванное бактериальной клеткой гонококком.
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Даже не представляю, как можно кого то лишить гражданства.
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Тебя ж лишили. -- представь себе, шо ты не литвин, а белорусс! *)
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А он и так не литвин, он, как и все лукашисты, руссо-бел...
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Даже тебя ВКЛ не лишат и не проси. Хоть ты и просишься в Украину(на должность)
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Никого еще не лишили. У нас это право священно, незыблемо и неприкосновенно.
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Ну... ... ты-то тут совсем неприкасаемый! Понял, данкэ... *)
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На четырнадцатый день 33-летняя Елена Гринько и 48-летняя Оксана Филипенко из Гомеля прекратили свою голодовку против «искусственно созданных коммунальных беспорядков» и из-за «невыполнения местными властями обязательств по обустройству жизни жителей города».

Они подготовили обращение к Александру Лукашенко, в котором просят лишить их белорусского гражданства, так как считают, что их права в Беларуси нарушаются, передает радио "Свабода".

https://udf.by/news/politic/174762-golodavshie-dve-nedeli-gomelchanki-prosyat-lukashenko-lishit-ih-grazhdanstva.html

Священное право во всём...
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Знаешь... -- в прошлом году, раз 4 и раз в этом -- съездил в Беларусь -- по личным вопросам.
Без обид: тоска зелёная! (о -- совпало!*)) Такой Совок... ...шо своей Зазнобе сказал -- не поеду больше в Минск! ... ну, тошнотит... ...ну извини!
Не знаю... -- щас только за бугром встречаемся. Она всё понимает...
Сказал ещё: следи за Усатым -- если на месяц из текущей инфы пропадёт и зарплату начнут задерживать -- тикай мгновенно -- встречу!
Ну так -- моё мнение... Можешь не комментировать, если в облом.
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И давно ты про Виагру понимаешь или уже только вспоминаешь? :D
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Ну ты совсем от своей страны отбился. Перфоманс художников даже не смотришь.
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О! -- про перфомас, раз ты гришь, шо местный! -- можна спросить? Какой щас улётный фестиваль в Минске проходит и где -- там строго в определённых местах... -- ты должен знать! ...интеллигент, всё ж...*)
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В Минске не знаю, там каждый день улетные фестивали. А в Витебске "Славянский базар"был (как обычно). С удовольствием посмотрел выступления украинцев.
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Витебск... ...шо-то типа Воронежа -- одни славьяне! *)
Ну ладно -- отбрэхался -- лень было тебе поюзать, понимаю -- постики денег стоят.
Ты не беларус -- согласен с ВКЛ. ...можно выкл! *)
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Ты тоже трохи отбился. Я же написал, "был"(в прошлом времени).
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Я тебя про "сейчас" спрашивал... -- а ты мне туфту втёр. Спроси меня чего-то про Германию -- хоть где? Отвечу в 6 секунд! ...ото ж.
Гуляй вася -- меняй коньки на санки...*)
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Сейчас у меня период отдыха от работ на даче. Не до фестивалей. Да и погода не располагает по улицам шлятся.
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Ты опять прокололся, казачёк... -- в Минске щас, фестиваль не на улицах!
Ну ладно. Запишу тебя в подружки к Ляльке -- та тоже -- непонятно хто? -- но тоже смешно...*)
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Просить они могут что угодно(в данном случае новые квартиры). Но гражданства их не лишат. Не граждан иногда выгоняют. Помнишь, россиянку недавно пытались выгнать? Так даже весь опполагерь пошел на колени перед Лукашенко, простите -помогите. Ну, он добрый простил.
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ну таки документы на гражданство были им поданы липовые . что потом и всплыло - гражданство получено незаконно . его пожалели в Грузию не вернули . а зря
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Никаких липовых документов не было
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Сейчас Гена нам расскажет, в каком суде это дело рассматривалось и каков был вердикт.
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Зачем суды когда есть барин который сам решает казнить или миловать
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саака указал . что с законном у него везде порядок хотя был заочно осуждён в Грузии и лишала его комиссия по вопросам гражданства п. 2 ст . 19 Закона о гражданстве.
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да и грузины его своего тоже лишили . судился бы с ними так нет кокаиновые в кучу собираются .
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Конституція України
Стаття 55.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. { Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-зп від 25.11.97, № 19-рп/2011 від 14.12.2011}
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в этой вумной книге еще куча статей, на которых давно положили болт все сразу и "органів державної влади" в том числе! и ШО?
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Пропоную Петру Олексійовичу на слідстві та у суді дотримуватися саме такої захисної позиції, мовляв: "Всі над нею (Конституцією) знущалися, ну і я кілька разів гвалтонув. За що мене судити?!"
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А теперь, кацапка, скажи, что Саакашвили не говорил, что документы вместо него подавал помощник.
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-- липовых небыло -- береста была берёзовая -- Лялька своими личными глазами подписывала! *)
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Даже допустим и были липовые то предоставление попередником гражданства Украины лучшему грузинскому другу Украины подпадает под уголовную статью "Злоупотребление служебным положением". А вот назначение его главой Одесской областной государственной администрации есть нанесение вреда государству. В данном случае неимея законных оснований получения гражданства Украины его приняли в гражданство Украины и назначили госчиновныком которому государство платило зарплату.
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Сочувствую ему. Он как международный БОМЖ - из одной страны в другую
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незнаю,но грузины в Польше,говорили,что при Саакашвили в Грузии было лучше чем сейчас
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Труба с Портновьім уже под Петю копают)))
Авакову напрячся)
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...незаконное выдворение, после незаконного пересечения...
Грузинский юмор от армянского радио...*)
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«Не пробачили видачу Цемаха Росії: Парламент Нідерландів ухвалив рішення розслідувати роль України у загибелі рейсу МН17
вівторок, 8 жовтень 2019, 22:38

Голландці згуртувалися у єдиному пориві щодо справи, котра здавалась вирішеною у двосторонніх українського-нідерландських стосунках. Слабкі заперечення урядовців, що цінного свідка вдалося перед обміном допитати, не подіяли.»
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Маловідомий адвокат із США Маркус Коен брав участь в операції, пов'язаній з іноземним впливом на президента України Володимира Зеленського, сподіваючись отримати як винагороду - роботу в Офісі президента. Про це свідчать дані з Закону про реєстрацію іноземних агентів, повідомляє видання OpenSecrets.
Новий закон про реєстрацію іноземних агентів розкриває інформацію про раніше нерозголошені зустрічі з посадовими особами адміністрації Трампа та докладну інформацію про лобістську кампанію, яка просувала інтереси Зеленського в США під час виборів, а також сумнозвісну телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом.
Адвокат Маркус Коен стверджує, що його поради були зосереджені на "взаємодії з урядом США" та "намаганні дати поради потенційній новій адміністрації в Україні" щодо "антикорупційних зусиль". Трамп використовував такі формулювання, щоб захиститися від закликів до імпічменту після повідомлення про тиск на Зеленського в телефонній розмові, в якій він вимагав розслідування проти свого потенційного опонента на президентських виборах 2020 року та щодо ділових відносин колишнього віцепрезидента Джо Байдена в Україні. Таку інформацію подає зазначене видання.
Іноземного агента Коена зареєстрували на прохання Міністерства юстиції, про що свідчать записи FARA (закон США про реєстрацію іноземних агентів - ред.). Перша згадка про це з'явилася у виданні O'Dwyer's. Раніше Коен заявив, що допоміг Зеленському "з доброї волі" після зустрічі з ним на початку року в Києві, під час президентської кампанії. Хоча Зеленський категорично заперечував будь-які зв'язки з Коеном і сказав RFE/RL, що не пам'ятає зустрічі.
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но не будет расследовать его действия что привело к незаконному получению Украинского гражданства - это просто класика реванша и слабость и боязнь сегодняшней власти.
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По этому делу и закрыть петруху)))Было бы супер.Сам привез его,бегал по всей стране с ним бегал рекламировал и раз в мешке выкинул лишив гражданства.Дело не в михо а в гнилье ,которое это шоу проводило.
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представь, ты кому то доверяешь он тебя обманывает, ты исправляешь свою ошибку и тебе потом какой то чудик говорит - вот за это тебя бы в тюрму. Прекрасно, не находишь ?
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Подождите,а у нас ,что гражданство Украины просто так выдают?Там столько справок и инстанций пройти нужно,что замахаешься,а тут раз и выдали.Причем тут обманули.Есть закон и есть процедура,которую петя ради "друга" похерил.Под суд должен идти.
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в справке указал что чист как слеза ребёнка а оказалось - под следствием карлсон.
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Петя ,что дурачок.Не знал или поверил на слово.Делается запрос в Грузию,там на михо уже было дело,что проще.Смех да и только)))
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скорее всего поверил, но это не важно - важно что исправлял ошибку а вот гадьке героя Украины не отобрал и это минус.
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получение-лишение гражданства это не какая то ерундовина, которая зависит от настроения первого лица...тем более, если у михо это гражданство единственным было
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Саакашвили хотел получить украинское гражданство, его ему дали. В чем обман?
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дефективные должны читать ответы другим - повторяться не буду. да ещё, творог улучшает память.
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Файну дозу барилу підігнали ...
Саме відпустило.
Тля відколи громадянство =вернула=, а воно тільки зараз накропало заявочку ...
Замовнички заплатили істерику, бо ж якраз в смак входять.

Втікач-злочинець ніколи не довів через суд незаконність анулювання надання українського громадянства. А вищало скільки ... слиною плювалося, психічне. Бо анульоване воно було законно.
Ще один "юрист" і проХВесор ...

Скінчиш погано, сволота невдячна.
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😁 а Саакашвили должен был благодарен что его выкрали и вывезли и лишили гражданства?
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А как же ему тогда петя гражданство дал))Получается и ему под суд,за незаконный указ))))
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Я не психіатр та й спілкуватися з вашою публікою не бажаю ...

А нормальні знають, що при заповненні анкети є така графа, де питається, чи прохач підтверджує, що вся надана інформація є правдивою.
І грузинському істерику-злочинцю ніхто не лікар, що воно набрехало ...
Ще й про підпис підробний верещало, дебільне ... І патякало, що все доведе ...

Відписувати не потрібно. Я вас і ваш "рівень" знаю. Відповідала для не зовсім відбитих, які прочитають.
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эта категория понимает лучше когда разъясняется по простому с лёгкими примерами.
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Вам тоже все популярно обьяснили.Петя во все нарушения дал ему гражданство и любая проверка это и суд докажет.Так,что вывозя его в мешке петя так же нарушил закон.Учите законы Украины,их хоть и не выполняют,но там все прописано четко)))
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Я ж попросила: не пишіть мені свою маячню.
Не радьте іншим те, чого не знаєте самі. І на що не здатні.

Сподіваюся, на цей раз моє прохання до вас дійде.
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дал на основание заявленной информации и лишил, когда выяснилось, что инфо не правдива.
если кое кто получил официально удостоверение водителя на основание ложных документов, ему же отбирает, аннулирует это удостоверение после того, как откроеться, что справочка то липовая, или в Украине по другому принято? типа как бородатая баба сказала - нельзя иметь двойное гражданство, но ничего не сказано о тройном.
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Так пойдите и попробуйте получить гражданство дав не верную инфу)))Либо дадите денег,либо пойдете лесом,а тут президентский уровень.Не позорьте петю,хотя куда уже ниже)))
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думаешь барига мишико дал денег бариге петьке - не ну тоже вариант, но не вериться.
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Нет конечно петюня как икону западных рехформ возил,а когда петину одессукую кормуху тронули,все сразу рошен слился.
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возил, да, потом наверно понял или кто то подсказал - обвёртка есть а внутри гниль и кому как не королю конфет знать - покупает по обвёртке и потом внутри бывает разочерование. Так и тут.
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возможно что да, но такова реальность, да была инфо что они ещё и где то вместе учились, представь как бы ты развернул против своего однокурсника, мда, не легко это было. тянул с решением пеця долго, вот и результат его не решимости - и таких случиев не мало.
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Пашинский и Грымчак уже зовут Петю в гости.
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Згадується, що так борзо починав Янукович: Тимошенко в тюрму, Луценка за грати...А чим все скінчилось...
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Для пульки как раз третьего не хватает.
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За одно проверьте правильность выдачи гражданства пану новинскому....
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гбр кацапо-порновская помойка.на нее вообще не нужно реагировать.
cовсем скоро этот сарай закроем.и труба вместе зеЛяй драпать будеть на ростов
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Чебурек с будуна вылез А какой герой был Теперь как крыса и беня уже хороший
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Саак и пчеловод ну уж точно два красавца которых мы запомним вместе с яныком и питом, а так уже 4, а если заглянуть чуть раньше ещё 2 Лёни добавятся, ну а так 6 +сегодня наблюдаем за Володей уже 7 и что то опять не так пошло ,да так вроде всё понятно ,тогда скидуем грузина в отбой (тогда 6) , он ***** газировкой из стакана да и по Грузии не скучает и получаем то что выбирали, а дальше...,ну а дальше ну а дальше прикуп пуст и шо тогда .. ну а тогда всё как обычно завтра на работу с надеждой ,на лучшее ,да ну а кто это лучшее будет творить как не мы .... , а они, да им всё ..., Справу за заявою Саакашвілі про його незаконне видворення в Польщу буде розслідувати ДБР, - Чумак - Цензор.НЕТ 8617
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он бы не пригнул, но ведь могли же помочь, как зубной врач в итальянском фильме
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Не. Этот шнырь из касты неприкасаемых. Да он и не может нарушить приказов Хозяев. Вон мэр Гданьска ослушался. Зарезали дурака.
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скорее тот кто зарезал дурак, но не помню подробностей.
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Да про того речи нет; наёмные убийцы - это одноразовый расходный материал.
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один вопрос (относимся критично, руцкоязычные сми триндят), это так есть или полный феик, что у вас там слышно

В магазинах Австралии вновь находят иголки в ягодах и фруктах
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Было два раза; первый раз какую-то ипанутую дуру арестовали. Сейчас ищут кто это сделал на этот раз; найдут, наверное.
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ясно, думал что руцкие гонит феик, но да, от глупцов никто не застрахован.
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