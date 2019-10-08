 Справу за заявою Саакашвілі про його незаконне видворення в Польщу буде розслідувати ДБР, - Чумак

"Щоб навіть ніхто не подумав про конфлікт інтересів, справу зареєстровано ... (першим заступником генпрокурора - ред) Віталієм Касько, передано для розслідування в ДБР, а процесуальне керівництво буде вести підрозділ, який підпорядкований вже сьогодні (заступнику генпрокурора Віктору - ред) Трепаку", - сказав Чумак в інтерв'ю радіо НВ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Так він прокоментував реєстрацію Головною військовою прокуратурою справи за заявою Саакашвілі в контексті запевнення в тому, що підпорядковане йому відомство надалі не буде розслідувати невластиві йому справи.
У понеділок, 7 жовтня, Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за заявою Саакашвілі про викрадення і насильницькі дії щодо нього і незаконного його переміщення через держкордон України в Польщу 18 лютого 2018 року.
Як повідомлялося, в липні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.
10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, серед яких був і тодішній позафракційний нардеп Віктор Чумак. Перетин державного кордону супроводжувався протистоянням з українськими прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.
12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва, після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу. У МВС України пояснили, що відповідно до вже прийнятих судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей був повернений в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".
28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський скасував рішення свого попередника про позбавлення Саакашвілі громадянства України. Вже 29 травня Саакашвілі повернувся в Україну.
На початку жовтня 2019 року Саакашвілі повідомив, що має намір поскаржитися на Порошенка в Генпрокуратуру через висилку з України в лютому 2018 року.
Они подготовили обращение к Александру Лукашенко, в котором просят лишить их белорусского гражданства, так как считают, что их права в Беларуси нарушаются, передает радио "Свабода".
https://udf.by/news/politic/174762-golodavshie-dve-nedeli-gomelchanki-prosyat-lukashenko-lishit-ih-grazhdanstva.html
Священное право во всём...
Без обид: тоска зелёная! (о -- совпало!*)) Такой Совок... ...шо своей Зазнобе сказал -- не поеду больше в Минск! ... ну, тошнотит... ...ну извини!
Не знаю... -- щас только за бугром встречаемся. Она всё понимает...
Сказал ещё: следи за Усатым -- если на месяц из текущей инфы пропадёт и зарплату начнут задерживать -- тикай мгновенно -- встречу!
Ну так -- моё мнение... Можешь не комментировать, если в облом.
Ну ладно -- отбрэхался -- лень было тебе поюзать, понимаю -- постики денег стоят.
Ты не беларус -- согласен с ВКЛ. ...можно выкл! *)
Гуляй вася -- меняй коньки на санки...*)
Ну ладно. Запишу тебя в подружки к Ляльке -- та тоже -- непонятно хто? -- но тоже смешно...*)
Стаття 55.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. { Офіційне тлумачення частини другої статті 55 див. в Рішенні Конституційного Суду N 6-зп від 25.11.97, № 19-рп/2011 від 14.12.2011}
Авакову напрячся)
Грузинский юмор от армянского радио...*)
вівторок, 8 жовтень 2019, 22:38
Голландці згуртувалися у єдиному пориві щодо справи, котра здавалась вирішеною у двосторонніх українського-нідерландських стосунках. Слабкі заперечення урядовців, що цінного свідка вдалося перед обміном допитати, не подіяли.»
Новий закон про реєстрацію іноземних агентів розкриває інформацію про раніше нерозголошені зустрічі з посадовими особами адміністрації Трампа та докладну інформацію про лобістську кампанію, яка просувала інтереси Зеленського в США під час виборів, а також сумнозвісну телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом.
Адвокат Маркус Коен стверджує, що його поради були зосереджені на "взаємодії з урядом США" та "намаганні дати поради потенційній новій адміністрації в Україні" щодо "антикорупційних зусиль". Трамп використовував такі формулювання, щоб захиститися від закликів до імпічменту після повідомлення про тиск на Зеленського в телефонній розмові, в якій він вимагав розслідування проти свого потенційного опонента на президентських виборах 2020 року та щодо ділових відносин колишнього віцепрезидента Джо Байдена в Україні. Таку інформацію подає зазначене видання.
Іноземного агента Коена зареєстрували на прохання Міністерства юстиції, про що свідчать записи FARA (закон США про реєстрацію іноземних агентів - ред.). Перша згадка про це з'явилася у виданні O'Dwyer's. Раніше Коен заявив, що допоміг Зеленському "з доброї волі" після зустрічі з ним на початку року в Києві, під час президентської кампанії. Хоча Зеленський категорично заперечував будь-які зв'язки з Коеном і сказав RFE/RL, що не пам'ятає зустрічі.
Саме відпустило.
Тля відколи громадянство =вернула=, а воно тільки зараз накропало заявочку ...
Замовнички заплатили істерику, бо ж якраз в смак входять.
Втікач-злочинець ніколи не довів через суд незаконність анулювання надання українського громадянства. А вищало скільки ... слиною плювалося, психічне. Бо анульоване воно було законно.
Ще один "юрист" і проХВесор ...
Скінчиш погано, сволота невдячна.
А нормальні знають, що при заповненні анкети є така графа, де питається, чи прохач підтверджує, що вся надана інформація є правдивою.
І грузинському істерику-злочинцю ніхто не лікар, що воно набрехало ...
Ще й про підпис підробний верещало, дебільне ... І патякало, що все доведе ...
Відписувати не потрібно. Я вас і ваш "рівень" знаю. Відповідала для не зовсім відбитих, які прочитають.
Не радьте іншим те, чого не знаєте самі. І на що не здатні.
Сподіваюся, на цей раз моє прохання до вас дійде.
если кое кто получил официально удостоверение водителя на основание ложных документов, ему же отбирает, аннулирует это удостоверение после того, как откроеться, что справочка то липовая, или в Украине по другому принято? типа как бородатая баба сказала - нельзя иметь двойное гражданство, но ничего не сказано о тройном.
cовсем скоро этот сарай закроем.и труба вместе зеЛяй драпать будеть на ростов
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В магазинах Австралии вновь находят иголки в ягодах и фруктах