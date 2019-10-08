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 Політика України, За кордоном
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Все про:Венеціанська комісія (80) законопроект (792) Зеленський (3080) ПАРЄ (614)

 ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи, запропонованої Зеленським

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи запросив думку Венеціанської комісії щодо нещодавніх поправок до законодавчої бази, що регулює діяльність Верховного Суду та органів судової влади в Україні.

Про це йдеться на сайті Венеціанської комісії, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №1008.

Документом, зокрема, передбачено скорочення складу Верховного Суду до 100 осіб (зараз працює 192 судді), зміну правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повним перезавантаженням цього органу і звуженням гарантій незалежності суддів.

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Також пропонується поширити люстрацію на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше року в період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року. Відповідні зміни буде внесено в закон про очищення влади.

Наприкінці вересня Верховний Суд звернувся до президента і Верховної Ради з пропозицією отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту №1008 і провести консультації з судовою гілкою влади.

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, а також посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас висловили занепокоєння ухваленим у першому читанні проєктом закону №1008 про діяльність органів суддівського управління, який передбачає реформу судової системи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152848
 
 
 Топ коментарі
 
тут нельзя ругаться, в твоём тексте первое и третье слова матерный.
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ЗЕбилу покажут его настоящее место под шконкой. Ветераны уже заявили что с Золотого не уйдут и будут защищать от сепаров даже если предатель клоун будет отводить войска. В ход пошло оружие и боевые солдаты. Шо теперь клоунаская шваль будет визжать про окопы и военкоматы?? Бойцы уже там гниль ЗЕсепарская и никуда не уйдут со своей украинской земли.Уже в окопах.
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зебобуїнам начхати на висновки Венеціанської комісії. Ідуть шляхом чивокуні. Ростов близееенько
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ПУТИН ПОРУЧИЛ РОССИЙСКИМ ЧИНОВНИКАМ ГОТОВИТЬСЯ К ИНТЕГРАЦИИ С БЕЛАРУСЬЮ - СМИ
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тут нельзя ругаться, в твоём тексте первое и третье слова матерный.
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Это инсайд такой. Таким словом в последнее время фейки стали называть. Новый модный тренд.
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https://tsn.ua/ru/svit/putin-poruchil-rossiyskim-chinovnikam-gotovitsya-k-integracii-s-belarusyu-smi-1423713.html https://www.rbc.ru/economics/08/10/2019/5d9c742f9a7947adf67bb889?from=newsfeed&fbclid=IwAR0qoVdnTi_FMtXVJOeTzLqQ59MhbXpZxTiXDJt2LZz6FdsDkUSa9_gz4R4
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Поважаю до болю в очах Зєбуїнів. Але ПАРЄ З вен. камісією. пошлі бєгать. Скільки вже горя принесли Україні. Дєрьмократи, що розуміють в укрореаліях ,як свині в астрономії.
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У меня вопрос к проукраинскому зелекторату, особенно к тем, кто стоял на Майдане: вы за это стояли, чтобы сепарня сажала проукраинских незаконно по сфабрикованным делам?
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ЗЕбилу покажут его настоящее место под шконкой. Ветераны уже заявили что с Золотого не уйдут и будут защищать от сепаров даже если предатель клоун будет отводить войска. В ход пошло оружие и боевые солдаты. Шо теперь клоунаская шваль будет визжать про окопы и военкоматы?? Бойцы уже там гниль ЗЕсепарская и никуда не уйдут со своей украинской земли.Уже в окопах.
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Уже мацкву взяли ,а ты все тут строчишь.
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Если и взяли то точно не ты, пособник оккупантов и ждун рихвирендума за дружбу с Расиюшкой.
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Ну шаблоны кацапские оставьте при себе.
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у ЗЕбобика есть неоспоримый плюс, вместе с ним спалилась и вся эта прокацапская латентно - сепарская шваль. Теперь сразу стало видно кто будет окупанта с цветами встречать, и кто за мир любой ценой, ессно исключительно за счёт Украины.
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Ты задай этот вопрос 8ми тыс патриотам,которые сидят с 15 года.
Посажены они отрехформированым свыней судом.Судьи сепары натуральные с рождения.
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зебобуїнам начхати на висновки Венеціанської комісії. Ідуть шляхом чивокуні. Ростов близееенько
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Прецеденты назови
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В якій серії "Слуга Народу" Голобородько здає міста і села, амністує сєпарів?
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Тут тема про Венецианскую комиссию
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Перевод темы в другое русло-стандартный приём ботов.
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Песик ты врешь столько раз сколько ты раз вздохов сделал. Тебе верить нельзя
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ПАСЕ легло про рашку и просют. Я не фанат Зеленского но может хватит вмешиваться во внутренние дела суверенной державы. Украинцы сами разберутся какие законы им принимать. Попросите Францию или Германию изменить свои законы, пошлют они Вас лесом. Да такое даже никому в голову не придет. Могут только Украине Молдове и Белоруси указывать.
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Андрей этого невозможно по одной простой причине. Я вспоминаю выступления одного песика так он выразился учитывая провозглашение в Конституции Украины интеграцию в ЕС, мы не можем игнорировать мнение европейских спецов ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи, запропонованої Зеленським - Цензор.НЕТ 4554
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у ***** і в бацьки таки самостійно розбирались. І досі самостійні, хоч і до ПАРЄ входять.
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Ну так пасе ж парашу вернуло,нахер их послать,какие вопросы.
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Кардинал SoF‏ @sofnesk 2 часа назад

Тут по інсайдам The Рage завтра ВАТ, Philip Morris та JTI збираються заявити про закриття своїх заводів. За 2018 рік ці три компанії заплатили 31 мільярд 833 млн грн податків до держбюджету. Еееем, мдеее. Що ще сказати. Вас попереджали.
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По инсайдам апрельским перечесляем.Фронт развалился,все воины разошлись по домам,доллар по стописят,зелю нигде ,кроме у ***** не принимают.Еще инсайдов?Розетка уже подала документы на закрытие бизнеса?
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А самое главное все плачут и просят Петю вернуться
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Судова реформа має проводитися в інтересах громадян України, а не в інтересах продажних держиморд із ПАРЄ.
Президент України Зеленський В.О. сповідує вірну філософію у внутрішній політиці - всі реформи мають проводитись в інтересах громадянина України, а не в інтересах західних бургерів.
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не буває такого, щоб "в інтересах громадян України" і "не в інтересах продажних держиморд із ПАРЄ".
Це лише у вашій зебільній уяві здається, що ПАРЄ (попри її неоднозначність) і Венеціанська комісія бажають зла Україні.
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Президент України Зеленський В.О. ініціював відновлення в Україні Інституту представництва громадян в суді і депутати Верховної Ради України нового скликання проголосували за відновлення цього інституту, який існував на українських землях з 1588 р. ( введений Третім Литовським Статутом).
Натомість, попередній склад Верховної Ради України, намагаючись догодити бюрократм із Венеціанської комісії і т.д., 03.10.2017 року ліквідував в Україні Інститут представництва громадян в судах, чим було завдано шкоду не лише громадянам країни, але й заблоковано діяльність органів державної влади, адже їх юристи також не могли представляти ці органи в судах.
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Там, в Венеціанській комісії, не лише проект судової реформи будуть аналізувати. Там будуть весь турборежимний спектр "законодавства". Потім скажуть вирок-висновок: "узурпація влади".
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Завернет комиссия правило можно сделать негласным
Вариантов не брать зашкваренных продажных судей на работу много
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Є запитання для зебілів: Зєлібобіки, скажіть будь ласка, скільки законопроєктів ваші слуги вже узгодили з вами, як обіцяли? Про касові апарати, я вже знаю, що ще?
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Чому кажуть «предложенной зеленским?» Він що розробляв цю реформу? Він її навіть не читав, нема коли, бо він перечитує жарти кварталу про себе та Леночку, це більш важливіши справи. Квартал - це святе!
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ПАСЕ идет нах. со своими советами. Украина вышла из етой позорной и продажной организации.
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ПАСЕ нужно привлечь к суду Гаагского трибунала за сотрудничество и содействие международного терроризма и нарушение прав человека.
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