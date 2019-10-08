 ПАРЄ просить Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи, запропонованої Зеленським

Про це йдеться на сайті Венеціанської комісії, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №1008.
Документом, зокрема, передбачено скорочення складу Верховного Суду до 100 осіб (зараз працює 192 судді), зміну правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повним перезавантаженням цього органу і звуженням гарантій незалежності суддів.
Також пропонується поширити люстрацію на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше року в період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року. Відповідні зміни буде внесено в закон про очищення влади.
Наприкінці вересня Верховний Суд звернувся до президента і Верховної Ради з пропозицією отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроєкту №1008 і провести консультації з судовою гілкою влади.
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, а також посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас висловили занепокоєння ухваленим у першому читанні проєктом закону №1008 про діяльність органів суддівського управління, який передбачає реформу судової системи.
Посажены они отрехформированым свыней судом.Судьи сепары натуральные с рождения.
Тут по інсайдам The Рage завтра ВАТ, Philip Morris та JTI збираються заявити про закриття своїх заводів. За 2018 рік ці три компанії заплатили 31 мільярд 833 млн грн податків до держбюджету. Еееем, мдеее. Що ще сказати. Вас попереджали.
Президент України Зеленський В.О. сповідує вірну філософію у внутрішній політиці - всі реформи мають проводитись в інтересах громадянина України, а не в інтересах західних бургерів.
Це лише у вашій зебільній уяві здається, що ПАРЄ (попри її неоднозначність) і Венеціанська комісія бажають зла Україні.
Натомість, попередній склад Верховної Ради України, намагаючись догодити бюрократм із Венеціанської комісії і т.д., 03.10.2017 року ліквідував в Україні Інститут представництва громадян в судах, чим було завдано шкоду не лише громадянам країни, але й заблоковано діяльність органів державної влади, адже їх юристи також не могли представляти ці органи в судах.
Вариантов не брать зашкваренных продажных судей на работу много