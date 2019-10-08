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Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Обирай свідомо
 За кордоном
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 "Формула Штайнмаєра" могла б стати вихідною точкою в реалізації мінських домовленостей, - глава ПА ОБСЄ Церетелі

Парламентська асамблея ОБСЄ вітає останні ініціативи РФ та України з узгодження тексту "формули Штайнмаєра", що може бути корисним в реалізації мінських домовленостей.

Про це йдеться у заяві президента Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгія Церетелі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конфлікт не може бути врегульований військовими засобами. Єдиним способом полегшити людські страждання на Сході України, особливо на тлі наближення зими, є покроковий підхід. Попри потребу деяких подальших роз'яснень та уточнень, так звана формула Штайнмаєра могла б стати реальною вихідною точкою в досягненні прогресу з реалізації мінських домовленостей", - заявив Церетелі.

За його словами, слід опиратися на цей імпульс, який надає затвердження тексту "формули Штайнмаєра", та забезпечити повне виконання мінських угод.

Церетелі також додав, що ПА ОБСЄ готова, в разі необхідності, зробити свій внесок у проведення виборів на Донбасі, в разі досягнення домовленості щодо їх проведення.

Читайте також: Повернення Україні контролю над кордоном є вирішальним пунктом мінських угод, - радник президента Єврокомісії Брок

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3152847
 
 
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Могла бы стать. Но вряд ли станет, как бы петикам не хотелось зрады.
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Формула це кльово. Це великий окей. За перемогу на Донбасі Путлєр дасть Церетелі (невже грузин) великі бабки.
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Та у вас все агенты Кремля - и этот грузин , и Трамп, и Меркель, и Зеленский, и Макрон, и Си цзиньпин! И НАТО в полном составе - там сегодня сказали что одобряют "Формулу Штайнмайера".
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Сам что ли такое сочинил?
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ДА ПОШЛИ ВЫ ПИАСТРЫ ФОРМУЛУ
БУДАПЕШТА НЕБОСЬ ЗАБЫЛИ СУКИ И ТВАРИ.... прямо носятся с Минском и Формулой как
дурни в навозе.. А был бы Порошенко послал бы … уху ели... и на русском и на
украинском и на английском…а этот елозит
по руялю… прости Господи все как свечка для лечения геморрою..


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Ура, наконец-то капс. Узнаю, узнаю брата Колю. Тебя уже освободили из заложников?Поздравляю!
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Кому еще не понятно что ОБСЕ - проститутки а Зе, за которого я кстати топил и голосовал - Враг и Предатель Украины ?!
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А сколько тебе лет, если не секрет? -- мне 60, например...
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А когда петя этих проституток пустил на даунбасс,вы конечно за были?
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А мені цікаво, ви, реально, без мізків, чи під безмозкого косите?
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Если вы это пишите незнакомому человеку,то вы априори без них.Думаю вы понимаете о чем я.
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між іншим,кремлєшльондра штайнмайєр в свій час очолював цей бордель, тобто ОБСЄ.
а ще носив портфелі за махровою кремлекурвою шредером.
Це не Єропа вже, а якесь збіговисько повій.
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"Формула Штайнмайера"

...тоже мне, теорема Каши...
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Не трогайте вы того бедного Шаймайера! -- он сам ничего не знает про свою формулу...*)
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Грузин? пусть по этой формуле свою родину Грузию разруливает
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Он уже сдал Ху*лу 25% территории Грузии. Теперь за Украину взялся. "Формула Штайнмайера" могла бы стать отправной точкой в реализации Минских договоренностей, - глава ПА ОБСЕ Церетели - Цензор.НЕТ 7776
Георгий Церетели с 2008 года участвует в парламентской дипломатии в рамках ОБСЕ в составе грузинской делегации.
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Общество Больных Слепых Енотов говорит, что деньги не пахнут
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...деньги не пахнут, токо у того, у кого их отродясь не бывало...*)
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Как это может сказать грузин? Им мало Абхазии и Осетии? Им мало такого же точно плана Штанмаера!!! Причем реально именно "мирного" плана и именно от Штанмаера!!!!
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та могла бы...если бы все начиналось с первого пункта, а не как хочется рашке!
а первый пункт - полное и безоговорочное прекращение огня!!!
а его как не было так и нет... посидите в окопах - проверьте!!!
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Второй пункт по плану Порошенко - обеспечение безопасности по всей территории для обеспечения выборов, потому ***** и хочет предоставить Минские соглашения как календарный план в котором только разведение сил. Вот на этом Порошенко и недоговороспособен для *****.
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В 2014 году было два варианта,подписать мынск или обьявить войну параше.Петя подписал мынск,но виноват зеля,.который просто сейчас пытается загнать это в то,что примут Украинцы.В мынске петя поставил Украину в невыгодное положение.Все эти западные шльондры это и показали,когда открыли все карты.
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Украинцы начали собирать подписи за перенос Офиса президента в Золотое




"Формула Штайнмайера" могла бы стать отправной точкой в реализации Минских договоренностей, - глава ПА ОБСЕ Церетели - Цензор.НЕТ 6754


Украинцы просят перенести Офис президента из Киева в поселок городского типа Золотое, Луганской области. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины.
Автором петиции является Игорь Гончаренко. Он предлагает перенести Офис президента в Золотое, причем сделать это до отвода Вооруженных сил Украины из поселка в рамках так называемой «формулы Штайнмайера».

По состоянию на 8 октября петиция набрала почти 2 тысячи голосов. Она будет рассмотрена в том случае, если ее подпишут минимум 25 тысяч украинцев.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском на Донбассе, намеченное в соответствии с достигнутыми в Минске соглашениями на 7 октября, не начнется, так как указанные населенные пункты подверглись обстрелам.
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"отправную точку" гейрописты зарыли ,приняв оккупанта Украины обратно в ПАСЕ...н,,акуй, это в сторону мацквы,идити гейро3,14терасы от Украины медленно,но уверено...продажные проститутки...
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"Формула Штайнмайера" могла бы стать отправной точкой в реализации Минских договоренностей, - глава ПА ОБСЕ Церетели

Слава Перуну -- добробаты ещё никто не отменил! ...и Национальное Сопротивление во всех тылах и на всех фронтах.
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Зрада! Продался Путину! Уси на Майдан, Агов!
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За бесплатно!? Уж лучше к тебе, на антимайдан.
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Шо там с вашим Председателем? -- притравили трошки, шо он свалил без очереди?
Шо сябры бают?
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О чём разговор о саммитах, которые бесполезно проводятся или о поездке в Австрию?
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Та было тут недавно -- куда-то приехал -- к муслимам... -- даже чаю не попил... ...с какой-то тёткой пообщался и улетел... ...даже пообедать не удосужился.
Жить будет, или как? -- *)
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Лукашенко как-то сказал, что он доволен, если миллион долларов привезёт из какой-то страны, так, что не стоит обращать внимание на цель его визитов, а только на то, что он говорит, продвигая политику *****, но при этом стараясь самому остаться у власти...
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Ты раньше дипломатом не работал... ...или там -- богатым адвокатом? *)
Но страну свю любишь... -- уважуха! *)
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У меня работа тоже не снег зимой убирать.
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...а у вас уже вчера трошки насыпало снежку... -- я мониторю через ваше окошко...*)
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Не видел. Может уже растаял? Часов в 7 утра было около 3 градусов...
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...значит ты не дворник и не работяга... -- а какой-то служащий после 9 ти утра. Или заслуженный пенсионер -- которому накипело и пна с под крышки пошла...*)
А мы люди трудящиеся -- я с работы в 6 утра, по нашему, а она на час раньше на работу -- по-вашему...*)
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А после 9 утра только служащие начинают работу? Под служащими чиновники имеются ввиду?
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Ты шо, еврей -- вопросом на вопрос? -- я первый спросил! *)
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К сожалению - нет.
Я же уже отвечал, что моих личных данных нигде в интернете нет, я даже на сайтах регистрируюсь по временным адресам (e-mail), которые действительны пол часа (можно выбрать хоть минуту, хоть день и т.д).
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Да нет к тебе претензий! Ты шо? ...я сам когда-то шифровался...
Пишешь нормально -- чуется патриот. Ахти!
...а литвин -- подсадной... ...небось, с Багамских островов ваяет тексты? *)
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По разговору он типичный лукашист, со всеми этими "взвешенными рассуждениями" он слово в слово говорит, как Лукашенко...
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...пошёл он... -- в предницу! Хотя -- человек пашет -- человек труда -- требует уважения!
-- нехай пашет... ...проехано! *)
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В мене у Львові -- Друган -- Літвін... ...спілкуємось потроху-помалу...
Та, коли він починає сваритися українською -- я ніхрєна не розумію... -- але точно знаю, що це справжня Рідна Мова!
...так ото Літвін! ...а не это фуфло с дачи показаний...*)
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А де можна прочитати текст тої самої "формули", навколо якої стільки гвалту?
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напиши в гугле формула штанмайера википедия. Там можно почитать более глубоко. Там еще есть ссылки на сайты касающиеся формуле штанмайера
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Погуглите вместе с Лахтой и найдите Штайнмайера и попросите его, чтобы он спросил у ***** - что в его формуле там написано.
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Пояснювати зебілам, що кожна сторона підписала свій папірчик, а не єдиний документ - марно.
+ пишуть, що є секретна частина, яка не опублікована.
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ОБСЕ - это русская контора!!! Там заправляют русские агенты!!!
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Вам бы только повод санкции снять.Рядом с Еврорейскими страна произошла оккупация,идет война в Украине,а эти сцуки ходят за счет потерпевшей страны агрессору жопу вылезать.Украина просто должна брать примкр с Израиля-они плюют на всех и делают только то,что выгодно их стране
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В укреплении Израиля в арабском регионе заинтересован не только Израиль, так, что это не пример...
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могла бы, стала бы, сплошные сослагательные наклонения. типа - если бы у бабушки был бы йух, то она была бы дедушкой!
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...если бы у дедушки была девушка -- то бабушка бы сосала лапу неубитого медведя...*)
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если бы у дедушки была бы девушка то она была бы недовольна.... поскольку ейсосать было бы вообще нечего!
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Ще один покидьок ...

зе-виродки реанімували і витягли на Божий світ цидулку німчури і підписали на прохання москалів, а тепер вся погань вважає за необхідне підтримати це гидоття під соусом "турботи" про =страждусчєє насєлєніє= і =мір любой ценой=.

А чому жодна тварюка не згадує ні про перший, ні про другий пункт тих же МУ, до яких Ш. прив*язав свою ахінею ?
Чому жодна падла не наголошує про всеосяжне припинення вогню ? відведення важкого озброєння ? Ми-то відвели.
Про відновлення нашого контролю над кордоном сказав там сьогодні хтось один ...
Для чого і кому (перепрошую) вперлися ці вибори ? От для чого ?
Тут і відповідь. І притомні люди про це вже давно написали. Легітимізувати терорюг за будь-яку ціну і впихнути розграбований даунбас в Україну на москальських умовах з подальшою дестабілізацією і т.п. + закріпити конституційно федералізацію.
Ще й строки блазню і зе-ко поставили, от вони і скачуть, як оглашені, щоб встигнути, бо тоді явно фсб перейде до інших засобів.
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Во, ещё один уважаемый человек прирастил свой банковский счёт в швейцарском банке. "Формула Штайнмаєра" могла б стати відправною точкою в реалізації мінських домовленостей, - глава ПА ОБСЄ Церетелі - Цензор.НЕТ 5064
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Зеле-Путины штанмаеры
Во все стороны равны. (народная мудрость)
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Ага, отправной точкой в пропасть. Идите нах. со своей федерализацией и капитуляцией.
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Вообще то отправная точка ето было возвращение Дебальцево и полное прекращение огня. То проститутки из ОБСЕ решили перепрыгнуть несколько пунктов договора и начать с пунктов за которые получат акции Газпрома
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Карачун тебе, Церетели.
Значит, фуфло еврогеи парят, уровня Будапештского Меморандума, если не хуже. В потные ладошки вся ОБСЕшная сволочь хлопала, когда в Чечне провели выборы Масхадова. Потом Масхадова убили, в Чечне забили на эту демократическую фигню, стали в Грузии рулить, таперича к нам пожаловали.
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Церетели как бы грузин. но как похож на Муссолини.
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Зеленскому надо заниматься отоплением и снижением коммуналки.
Для международных дел он ещё совсем зелёный.
Пусть не лезет куда не просят, и не будит лихо.
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Ну почему же. Его успехи впечатляющи. Вон уже и любители забить косячок обвинили Украину в том что она виновата в сбитии Боинга. Кокаинист таки выполнит свою задачу по уничтожению государства. Для этого его и избрали "уставшие от войны" кретины.
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Пришла власть, главным мотивом которой является не государственное строительство, а - овации и аплодисменты. Кидайте мне цветы. Ставьте "супер" под роликами в ФБ. Боже, как я **уенен! Боже, как я восхитителен! И кланяюсь, кланяюсь...
Нравственный инфантил во главе воюющего государства...
Зачем нужно в 2019 отводить свои войска. Когда линия фронта уже установилась. Когда война из активной стадии ушла. Когда годами - годами - армия вгрызалась в землю и строила укрепления. На которые потрачено бог знает сколько сил, бетона, денег и волонтеро-часов.
Нынешняя ситуация - это ОПТИМАЛЬНАЯ ситуация при данных исходных. И ничего лучше в данных условиях сделать нельзя.
Опухоль купирована, её разрастание остановлено, армия построена и сдерживает разрастание этой опухоли, на остальной территории Украины строится экономика и суверенное государство, чтобы со временем, когда придет момент...
Купировали, остановили развитие болезни - всё, ждем.
Не допуская никаких поблажек агрессору. Не ведя с ним никаких переговоров по поводу статусов оккупированных земель. Никогда не отказываясь от суверенитета над ними. Везде и всегда напоминая - это наши оккупированные земли. Ежегодно, ежемесячно, ежедневно, работая над усилением санкций.
И в своем желании "боже, какие мы **уенные" новая власть начинает в буквальном смысле исполнять ту филькину грамоту, которая подписывалась только с одной целью - затянуть время и остановить танковые колонны, потому что останавливать тогда их было больше нечем. И исполнять которые никто не собирался.
В приличных обществах это называется "военная хитрость", на военном языке это называется "на**али" - выиграли время, сохранили территории, построили армию, обучили, вооружили, укрепились, зарылись, научились воевать и давать отпор превосходящему противнику - но нет, приходит Боже Какой Я **уенный - и начинает выполнять филькину грамоту всерьез.
Всерьез, Карл.
У меня только один вопрос - зачем?
Ну вот зачем вам сдались эти выборы на Донбассе?
Вам без них что сейчас, свищ на шее выскочит?
Откуда вообще взялась эта цель - провести выборы на Донбассе?
Чтобы что?
Повысить коэффициент мудаков в Раде до вообще запредельных значений?
Или что?
Вот эти цели, которые вы себе сейчас ставите - развести, прекратить стрелять, интегрировать, построить мосты, запустить сообщения - они нафиг сейчас не нужны. Реальность такова, что в любой войне после какого-то определенного времени - а пять лет совершенно точно подпадает под понятие "определенного времени" - про "людей по ту сторону линии разграничения" можете забыть. Они теперь живут в другой реальности. "Вернуть" вы их уже не сможете в принципе. Все, кто хотел, уже сами вернулись. Возвращать вы будете территориальный суверенитет, а не людей.
А вам бы лучше продолжать армию строить, в землю зарываться и свое общество обучать и мотивировать, чтобы, когда придет время...
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Заплачено за это, вот и всё. Вы в самом деле думаете что Кучма подмахнул капитуляцию от того что добрый душой человек ?
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між іншим,кремлєшльондра штайнмайєр в свій час очолював цей бордель, тобто ОБСЄ.
а ще носив портфелі за махровою кремлекурвою шредером.
Це не Єропа вже, а якесь збіговисько повій.
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найпростіша формула: пуцін - *****, Крим - Україна, москаляку - на гілляку!
антікварний контрацептів - церетелі!
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прямо як кобила з даунецка говорить про цю хформулу, як під копірку...
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є там така нібито "мінстр іносраних діл"))у інтерв'ю ще одній кобилі по тв казала...
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Реалізація Мінських угод призведе до знищення України як держави. ОБСЄ підтримує московських окупантів.
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Чуваки всё строят альтернативные реальности отталкиваясь от иллюзорных договорённостей в Минске куме?
-Так.Це ,що починати будувати хату з кровлi,тупо игноруючи закладку фундамента основанных из фундаментальных вещей сложившегося миропорядка после другою свiтоi.
-То як куме,гарний в них вийде будинок без фундамента та начиная стройку с кровлi?
-Побачимо.Але жити в тому будинку нихто не схоче "Формула Штайнмаєра" могла б стати вихідною точкою в реалізації мінських домовленостей, - глава ПА ОБСЄ Церетелі - Цензор.НЕТ 7204
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"Формула Штайнмайера" могла бы стать отправной точкой в реализации имплементации ********** российских войск из Украины, - глава ПА ОБСЕ Церетели
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